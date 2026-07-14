Tecsys publie ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2026

Tecsys publie ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2026English
Nouvelles fournies parTecsys Inc.
14 juil, 2026, 11:08 ET
Les revenusii du logiciel-service EliteMC en hausse de 21% ont contribué aux revenus record pour le trimestre, et BAIIA ajustéi en hausse de 56%
MONTRÉAL, 14 juill. 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), chef de file de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice financier 2026, clos le 30 avril 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
« L'exercice 2026 a renforcé le rôle essentiel que joue l'exécution de la chaîne d'approvisionnement pour aider les entreprises à fonctionner en toute confiance dans des environnements de plus en plus complexes », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « La résilience, la visibilité et la confiance d'exécution sont devenues des attentes de base, et nous continuons de constater un fort engagement dans l'ensemble de notre clientèle, y compris une participation record à notre récente conférence des utilisateurs de Tecsys, qui renforce la demande pour des opérations de chaîne d'approvisionnement plus connectées et intelligentes. En nous appuyant sur nos solides bases de logiciels-service, nous continuons de renforcer nos capacités axées sur l'IA, y compris TecsysIQ, afin de mieux relier les données, les flux de travail et les décisions en temps réel. Nous amorçons l'exercice 2027 avec une solide base de revenus récurrents et une confiance dans les occasions à venir. »
Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys, ajoute : « Nous avons clôturé l'exercice 2026 avec un quatrième trimestre solide, avec un chiffre d'affaires record de 50 millions de dollars, une croissance des revenusii EliteMC de 21% et un BAIIA ajustéi record de 6,7 millions de dollars. Notre croissance totale des revenus pour l'exercice 2026 et la croissance des revenus des logiciels-service ont été conformes à nos prévisions financières. Notre marge du BAIIA ajusté pour l'exercice 2026 était de 10%, au-delà de nos prévisions financières de 8 à 9%. Aujourd'hui, nous fournissons des prévisions financières pour l'exercice 2027 avec une croissance continue des revenus et une augmentation de la marge du BAIIA ajusté. »
Faits saillants du quatrième trimestre :
- Les revenus totaux des logiciels-service ont augmenté de 17% pour s'établir à 21,5 millions de dollars, contre 18,4 millions au T4 2025. Les revenusii du logiciel-service EliteMC ont augmenté de 21% par rapport au T4 de l'an dernier.
- Le RRAiii total des logiciels-service a augmenté de 13% (15% en devises constantesiii) pour s'établir à 86,8 millions de dollars le 30 avril 2026, contre 76,5 millions de dollars le 30 avril 2025. Le RRAiii du logiciel-service EliteMC a augmenté de 19% (21% en devises constantes).
- L'obligation de prestation restante (RPOiii) totale du logiciel-service a augmenté de 12% (14% en devises constantesiii) pour s'établir à 243,0 millions de dollars au 30 avril 2026, en hausse par rapport à 216,7 millions de dollars à la même période l'an dernier.
- Les revenus totaux ont atteint un record de 50,0 millions de dollars, contre 46,6 millions de dollars au T4 2025.
- La perte nette s'est établie à 0,2 million $ (perte de base et perte diluée par action de 0,02 $) au 4e trimestre de 2026, contre un bénéfice net de 1,7 million $ (bénéfice de base par action de 0,12 $ et bénéfice dilué par action de 0,11 $) pour la même période à l'exercice 2025. Les coûts de restructuration de 4,7 millions de dollars (avant impôts) ont été comptabilisés au cours du trimestre.
- Le bénéfice net ajusté i s'est établi à 3,2 millions de dollars au T4 2026, contre 1,7 million de dollars pour la même période à l'exercice 2025.
- Le BAIIA ajustéi s'est établi à 6,7 millions de dollars, contre 4,3 millions de dollars au T4 de l'an dernier.
- Au quatrième trimestre de l'exercice 2026, Tecsys a acheté 207 800 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 5,9 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, contre 22 800 actions ordinaires acquises à la même période l'an dernier pour environ 0,9 million de dollars.
Faits saillants de l'exercice 2026 :
- Les revenus totaux liés aux logiciels-service ont augmenté de 20% pour s'établir à 80,4 millions de dollars, contre 67,1 millions de dollars à l'exercice 2025. Les revenusii du logiciel-service EliteMC ont augmenté de 24% par rapport à l'an dernier.
- Les revenus totaux ont atteint un record de 193,1 millions de dollars, contre 176,5 millions de dollars pour l'exercice 2025.
- Le bénéfice net s'est établi à 4,0 millions de dollars (bénéfice de base et bénéfice dilué par action de 0,27 $) pour l'exercice 2026, contre 4,5 millions de dollars (bénéfice de base et bénéfice dilué par action de 0,30 $) pour l'exercice 2025.
- Le bénéfice net ajusté i s'est établi à 7,5 millions de dollars à l'exercice 2026, contre 4,5 millions de dollars à l'exercice 2025.
- Le BAIIA ajustéi s'est établi à 20,0 millions de dollars, contre 13,4 millions de dollars pour l'exercice 2025.
- Au cours de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 423 814 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 13,2 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, contre 172 200 actions ordinaires acquises à la même période l'an dernier pour environ 6,9 millions de dollars.
|
i Voir Mesures de performance non conformes aux IFRS dans le rapport de gestion et l'analyse des états financiers de 2026.
|
ii Les revenus tirés du logiciel-service EliteMC désignent notre produit de base et le principal contributeur au total des revenus des logiciels-service.
|
iii Voir les Indicateurs de performance clés dans le rapport de gestion et l'analyse des états financiers de 2026.
Prévisions financières :
« Les lignes directrices sur la croissance totale des revenus reflètent la croissance soutenue des revenus tirés des logiciels-service et du matériel, ainsi que la stabilité des revenus tirés des services professionnels et du matériel, contrebalancés en partie par les baisses continues des revenus de maintenance existants, y compris les effets des migrations de logiciels-service », souligne Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys. « Afin d'offrir aux investisseurs une meilleure visibilité sur la performance de notre principal moteur de croissance, nous proposons des prévisions pour la croissance des revenusii tirés du logiciel-service EliteMC. »
Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:
|
Exercice 2027 Prévision
|
Croissance des revenus totaux
|
Entre 2 et 4 %
|
Croissance des revenusii EliteMC SaaS
|
Entre 18 et 20 %
|
Croissance des revenus des SaaS
|
Entre 13 et 15 %
|
Marge BAIIAi ajustée
|
Entre 11 et 13 %
Le 29 juin 2026, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action qui sera versé le 4 août 2026 aux actionnaires inscrits au 10 juillet 2026.
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la société aux résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « admissibles ».
Téléconférence sur les résultats financiers du T4 et de l'exercice 2026
Date : 30 juin 2026
Heure : 8h30, heure de l'Est
Numéro de téléphone : 800 836-8184 ou 646 357-8785
L'enregistrement de la téléconférence sera disponible jusqu'au 7 juillet 2026 en composant le :
888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 11868#)
À propos de Tecsys
Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.
Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats sensiblement différents de ces déclarations. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. dans la section du rapport de gestion de la société et le plus récent formulaire de renseignements annuels déposé. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).
Copyright © Tecsys Inc. 2026. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
Mesures non conformes aux IFRS
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA est calculé comme bénéfice avant charges d'intérêts, revenus d'intérêts, impôts sur les bénéfices, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté est calculé comme étant le BAIIA avant les coûts de rémunération et de restructuration fondés sur les actions. L'exclusion des charges d'intérêts, des revenus d'intérêts, de l'impôt sur le revenu et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine l'incidence hors trésorerie de ces éléments.
La société estime que ces mesures sont des mesures utiles de la performance financière sans la variation causée par les répercussions des éléments décrits ci-dessus et qui pourraient fausser l'analyse des tendances de notre performance opérationnelle. En outre, ils sont couramment utilisés par les investisseurs et les analystes pour mesurer la performance d'une société, sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme mesure d'évaluation commune. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux IFRS, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la société d'une manière similaire à celle de la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA ajusté soient fréquemment utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des sociétés, ils ont des limites comme outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ni comme substituts à l'analyse des résultats de la société selon les IFRS.
Le rapprochement entre le BAIIA et le BAIIA ajusté et la mesure la plus directement comparable selon les IFRS est présenté ci-dessous.
|
Trimestres clos
|
Exercises clos
|
(en milliers de dollars canadiens)
|
2026
|
2025
|
2026
|
2025
|
2024
|
(Perte) Bénéfice net pour la période
|
(224)
|
$
|
1 710
|
$
|
4 038
|
$
|
4 459
|
$
|
1 849
|
$
|
Ajustements pour :
|
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation
|
355
|
349
|
1 417
|
1 473
|
1 477
|
Amortissement des frais de développement différés
|
245
|
184
|
1 082
|
769
|
583
|
Amortissements des autres immobilisations incorporelles
|
524
|
320
|
2 124
|
1 304
|
1 493
|
Charges d'intérêts
|
61
|
15
|
143
|
82
|
163
|
Produits d'intérêts
|
(159)
|
(111)
|
(464)
|
(641)
|
(1 015)
|
Impôt sur le résultat
|
571
|
1 302
|
3 650
|
2 976
|
641
|
BAIIA
|
1 373
|
$
|
3 769
|
$
|
11 990
|
$
|
10 422
|
$
|
5 191
|
$
|
Ajustements pour :
|
Rémunération à base d'actions
|
706
|
536
|
3 389
|
2 951
|
2 301
|
Frais de restructuration
|
4 652
|
-
|
4 652
|
-
|
2 122
|
BAIIA ajustéi
|
6 731
|
$
|
4 305
|
$
|
20 031
|
$
|
13 373
|
$
|
9 614
|
$
Bénéfice net ajusté
Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net ajusté pour exclure les coûts de restructuration, déduction faite des avantages fiscaux connexes qui sont déterminés en fonction des taux d'imposition prévus par la loi.
La société estime que cette mesure est une mesure utile de la performance financière sans la variation causée par l'impact des coûts de restructuration, déduction faite des impôts, décrits ci-dessus.
Le rapprochement du bénéfice net ajusté avec la mesure la plus directement comparable selon les IFRS est présenté ci-dessous.
|
Trimestres clos
|
Exercises clos
|
(en milliers de dollars canadiens)
|
2026
|
2025
|
2026
|
2025
|
2024
|
(Perte) Bénéfice net pour la période
|
(224)
|
$
|
1 710
|
$
|
4 038
|
$
|
4 459
|
$
|
1 849
|
$
|
Ajustements pour :
|
Frais de restructuration
|
4 652
|
-
|
4 652
|
-
|
2 122
|
Bénéfice fiscal au titre de frais de restructuration
|
(1 233)
|
-
|
(1 233)
|
-
|
(562)
|
Bénéfice net ajusté
|
3 195
|
$
|
1 710
|
$
|
7 457
|
$
|
4 459
|
$
|
3 409
|
$
États consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars canadiens)
|
30 avril 2026
|
30 avril 2025
|
Actifs
|
Actifs courants
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
19 133
|
$
|
27 580
|
$
|
Placements à court terme
|
12 077
|
11 712
|
Créances
|
28 425
|
23 943
|
Travaux en cours
|
5 681
|
7 436
|
Autres créances
|
818
|
274
|
Crédits d'impôt
|
6 193
|
6 390
|
Stocks
|
1 167
|
1 870
|
Charges payées d'avance et autres
|
11 292
|
10 699
|
Total des actifs non courants
|
84 786
|
89 904
|
Actifs non courants
|
Autres créances et actifs à long terme
|
3 188
|
1 457
|
Crédits d'impôt
|
6 978
|
6 120
|
Immobilisations corporelles
|
4 824
|
1 164
|
Actifs au titre du droit d'utilisation
|
2 409
|
836
|
Coûts d'acquisition des contrats
|
5 084
|
5 017
|
Frais de développement différés
|
4 965
|
3 838
|
Autres immobilisations incorporelles
|
7 356
|
6 726
|
Goodwill
|
17 901
|
17 827
|
Actifs d'impôt différé
|
5 516
|
7 521
|
Total des actifs non courants
|
58 221
|
50 506
|
Total des actifs
|
143 007
|
$
|
140 410
|
$
|
Passif
|
Passifs courants
|
Créditeurs et charges à payer
|
21 191
|
$
|
22 367
|
$
|
Produits différés
|
54 050
|
45 025
|
Obligations locatives
|
531
|
590
|
Total des passifs courants
|
75 772
|
67 982
|
Passifs non courants
|
Autres charges à payer à long terme
|
-
|
33
|
Passifs d'impôt différé
|
200
|
405
|
Obligations locatives
|
4 759
|
728
|
Total des passifs non courants
|
4 959
|
1 166
|
Total des passifs
|
80 731
|
$
|
69 148
|
$
|
Capitaux propres
|
Capital social
|
56 691
|
$
|
57 573
|
$
|
Surplus d'apport
|
-
|
4 755
|
Résultats non distribués
|
2 971
|
7 700
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
2 614
|
1 234
|
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société
|
62 276
|
71 262
|
Total des passifs et des capitaux propres
|
143 007
|
$
|
140 410
|
$
États consolidés du résultat net et du résultat global
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
|
Trimestres clos les,
30 avril
|
Exercises clos les,
30 avril
|
2026
|
2025
|
2026
|
2025
|
Produits:
|
Logiciels-services
|
21 488
|
$
|
18 375
|
$
|
80 412
|
$
|
67 071
|
$
|
Maintenance et soutien
|
7 383
|
7 910
|
30 694
|
32 470
|
Services professionnels
|
15 792
|
16 213
|
63 807
|
57 665
|
Licences
|
302
|
294
|
1 079
|
1 811
|
Matériel
|
5 080
|
3 763
|
17 150
|
17 437
|
Total des produits
|
50 045
|
46 555
|
193 142
|
176 454
|
Coût des ventes
|
24 020
|
22 712
|
93 594
|
91 161
|
Marge brute
|
26 025
|
23 843
|
99 548
|
85 293
|
Charges d'exploitation:
|
Frais de vente et de commercialisation
|
9 493
|
9 695
|
39 538
|
36 152
|
Frais généraux et charges administratives
|
3 613
|
3 373
|
14 541
|
12 646
|
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt
|
7 788
|
7 665
|
33 064
|
29 315
|
Coûts de restructuration
|
4 652
|
-
|
4 652
|
-
|
Total des charges d'exploitation
|
25 546
|
20 733
|
91 795
|
78 113
|
Bénéfice d'exploitation
|
479
|
3 110
|
7 753
|
7 180
|
Autres (charges) produits
|
(132)
|
(98)
|
(65)
|
255
|
Bénéfice avant impôts
|
347
|
3 012
|
7 688
|
7 435
|
Charge d'impôt sur le résultat
|
571
|
1 302
|
3 650
|
2 976
|
(Perte) Bénéfice net
|
(224)
|
$
|
1 710
|
$
|
4 038
|
$
|
4 459
|
$
|
Autres éléments du résultat global:
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
128
|
7 662
|
1 269
|
1 941
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
(141)
|
486
|
111
|
718
|
Résultat global
|
(237)
|
$
|
9 858
|
$
|
5 418
|
$
|
7 118
|
$
|
Résultat de base par action ordinaire
|
(0,02)
|
$
|
0,12
|
$
|
0,27
|
$
|
0,30
|
$
|
Résultat dilué par action ordinaire
|
(0,02)
|
$
|
0,11
|
$
|
0,27
|
$
|
0,30
|
$
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
(en milliers de dollars canadiens)
|
Trimestres clos les
30 avril
|
Exercises clos les
30 janvier
|
2026
|
2025
|
2026
|
2025
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :
|
(Perte) Bénéfice net
|
(224)
|
$
|
1 710
|
$
|
4 038
|
$
|
4 459
|
$
|
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
|
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation
|
355
|
349
|
1 417
|
1 473
|
Amortissement des frais de développement différés
|
245
|
184
|
1 082
|
769
|
Amortissement des autres immobilisations incorporelles
|
524
|
320
|
2 124
|
1 304
|
Charges (produits) d'intérêts et pertes de change
|
132
|
98
|
65
|
(255)
|
Écarts de change latents et autre
|
(216)
|
(1 204)
|
(818)
|
(605)
|
Crédits d'impôt non remboursables
|
(495)
|
(588)
|
(2 474)
|
(2 530)
|
Rémunération à base d'actions
|
706
|
536
|
3 389
|
2 951
|
Impôt sur le résultat
|
387
|
2 125
|
2 748
|
2 346
|
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés
aux activités d'exploitation
|
1,414
|
3 530
|
11 571
|
9 912
|
Créances
|
(5,696)
|
(2 299)
|
(4 426)
|
(1 728)
|
Travaux en cours
|
(1,619)
|
(348)
|
1 763
|
(3 152)
|
Autres actifs et créances
|
315
|
68
|
(597)
|
(278)
|
Crédits d'impôt
|
(906)
|
(963)
|
199
|
16
|
Stocks
|
500
|
69
|
704
|
(507)
|
Charges payées d'avance
|
24
|
(422)
|
(403)
|
(993)
|
Coûts d'acquisition de contrats
|
(295)
|
(919)
|
(258)
|
(1 090)
|
Créditeurs et charges à payer
|
271
|
1 851
|
(707)
|
2 962
|
Produits différés
|
9,054
|
6 311
|
8 408
|
8 766
|
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
|
1,648
|
3 348
|
4 683
|
3 996
|
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation
|
3,062
|
6 878
|
16 254
|
13 908
|
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :
|
Paiement d'obligations locatives
|
(66)
|
(209)
|
(609)
|
(816)
|
Paiement de dividendes
|
(1,315)
|
(1 261)
|
(5 155)
|
(4 880)
|
Intérêts payés
|
(4)
|
(15)
|
(28)
|
(82)
|
Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions
|
59
|
3 070
|
590
|
4 638
|
Actions rachetées et annulées
|
(5,909)
|
(943)
|
(13 228)
|
(6 934)
|
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement
|
(7,235)
|
642
|
(18 430)
|
(8 074)
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :
|
Intérêts reçus
|
75
|
13
|
99
|
72
|
Transferts à partir des placements à court terme
|
-
|
-
|
-
|
5 570
|
Acquisitions d'immobilisations corporelles
|
(347)
|
(331)
|
(2 186)
|
(828)
|
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
|
-
|
-
|
(1 975)
|
-
|
Frais de développement différés
|
(659)
|
(592)
|
(2 209)
|
(1 924)
|
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement
|
(931)
|
(910)
|
(6 271)
|
2 890
|
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
|
(5 104)
|
6 610
|
(8 447)
|
8 724
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période
|
24 237
|
20 970
|
27 580
|
18 856
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période
|
19 133
|
$
|
27 580
|
$
|
19 133
|
$
|
27 580
|
$
États consolidés des variations des capitaux propres
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
|
Capital social
|
Nombre
|
Montant
|
Surplus d'apport
|
Cumul des autres
|
Résultats non distribués
|
Total
|
Solde au 1er mai 2025
|
14 836 120
|
57 573
|
$
|
4 755
|
$
|
1 234
|
$
|
7 700
|
$
|
71 262
|
$
|
Bénéfice net
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 038
|
4 038
|
Autres éléments du résultat global:
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
-
|
-
|
-
|
1 269
|
-
|
1 269
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
111
|
-
|
111
|
Résultat global total
|
-
|
-
|
-
|
1 380
|
4 038
|
5 418
|
Actions rachetées et annulées
|
(423 814)
|
(1 664)
|
(7 952)
|
-
|
(3 612)
|
(13 228)
|
Rémunération à base d'actions
|
-
|
-
|
3 389
|
-
|
-
|
3 389
|
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(5 155)
|
(5 155)
|
Options d'achat d'actions exercées
|
22 031
|
782
|
(192)
|
-
|
-
|
590
|
Total des transactions avec les propriétaires de la Société
|
(401 783)
|
(882)
|
$
|
(4 755)
|
$
|
-
|
$
|
(8 767)
|
$
|
(14 404)
|
$
|
Solde au 30 avril 2026
|
14 434 337
|
56 691
|
$
|
-
|
$
|
2 614
|
$
|
2 971
|
$
|
62 276
|
$
|
-
|
Solde au 1er mai 2024
|
14 840 150
|
52 256
|
$
|
9 417
|
$
|
(1 425)
|
$
|
8 121
|
$
|
68 369
|
$
|
Bénéfice net
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 459
|
4 459
|
Autres éléments du résultat global :
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
-
|
-
|
-
|
1 941
|
-
|
1 941
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
718
|
-
|
718
|
Résultat global total
|
-
|
-
|
-
|
2 659
|
4 459
|
7 118
|
Actions rachetées et annulées
|
(172 200)
|
(618)
|
(6 316)
|
-
|
-
|
(6 934)
|
Rémunération à base d'actions
|
-
|
-
|
2 951
|
-
|
-
|
2 951
|
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(4 880)
|
(4 880)
|
Options d'achat d'actions exercées
|
168 170
|
5 935
|
(1 297)
|
-
|
-
|
4 638
|
Total des transactions avec les propriétaires de la Société
|
(4 030)
|
5 317
|
$
|
(4 662)
|
$
|
-
|
$
|
(4 880)
|
$
|
(4 225)
|
$
|
Solde au 30 avril 2025
|
14 836 120
|
57 573
|
$
|
4 755
|
$
|
1 234
|
$
|
7 700
|
$
|
71 262
|
$
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