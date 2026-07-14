Tecsys publie ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2026

Les revenusii du logiciel-service EliteMC en hausse de 21% ont contribué aux revenus record pour le trimestre, et BAIIA ajustéi en hausse de 56%

MONTRÉAL, 14 juill. 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), chef de file de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice financier 2026, clos le 30 avril 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

« L'exercice 2026 a renforcé le rôle essentiel que joue l'exécution de la chaîne d'approvisionnement pour aider les entreprises à fonctionner en toute confiance dans des environnements de plus en plus complexes », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « La résilience, la visibilité et la confiance d'exécution sont devenues des attentes de base, et nous continuons de constater un fort engagement dans l'ensemble de notre clientèle, y compris une participation record à notre récente conférence des utilisateurs de Tecsys, qui renforce la demande pour des opérations de chaîne d'approvisionnement plus connectées et intelligentes. En nous appuyant sur nos solides bases de logiciels-service, nous continuons de renforcer nos capacités axées sur l'IA, y compris TecsysIQ, afin de mieux relier les données, les flux de travail et les décisions en temps réel. Nous amorçons l'exercice 2027 avec une solide base de revenus récurrents et une confiance dans les occasions à venir. »

Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys, ajoute : « Nous avons clôturé l'exercice 2026 avec un quatrième trimestre solide, avec un chiffre d'affaires record de 50 millions de dollars, une croissance des revenusii EliteMC de 21% et un BAIIA ajustéi record de 6,7 millions de dollars. Notre croissance totale des revenus pour l'exercice 2026 et la croissance des revenus des logiciels-service ont été conformes à nos prévisions financières. Notre marge du BAIIA ajusté pour l'exercice 2026 était de 10%, au-delà de nos prévisions financières de 8 à 9%. Aujourd'hui, nous fournissons des prévisions financières pour l'exercice 2027 avec une croissance continue des revenus et une augmentation de la marge du BAIIA ajusté. »

Faits saillants du quatrième trimestre :

Les revenus totaux des logiciels-service ont augmenté de 17% pour s'établir à 21,5 millions de dollars, contre 18,4 millions au T4 2025. Les revenus ii du logiciel-service Elite MC ont augmenté de 21% par rapport au T4 de l'an dernier.

du logiciel-service Elite ont augmenté de 21% par rapport au T4 de l'an dernier. Le RRA iii total des logiciels-service a augmenté de 13% (15% en devises constantes iii ) pour s'établir à 86,8 millions de dollars le 30 avril 2026, contre 76,5 millions de dollars le 30 avril 2025. Le RRA iii du logiciel-service Elite MC a augmenté de 19% (21% en devises constantes).

total des logiciels-service a augmenté de 13% (15% en devises constantes ) pour s'établir à 86,8 millions de dollars le 30 avril 2026, contre 76,5 millions de dollars le 30 avril 2025. Le RRA du logiciel-service Elite a augmenté de 19% (21% en devises constantes). L'obligation de prestation restante (RPO iii ) totale du logiciel-service a augmenté de 12% (14% en devises constantes iii ) pour s'établir à 243,0 millions de dollars au 30 avril 2026, en hausse par rapport à 216,7 millions de dollars à la même période l'an dernier.

) totale du logiciel-service a augmenté de 12% (14% en devises constantes ) pour s'établir à 243,0 millions de dollars au 30 avril 2026, en hausse par rapport à 216,7 millions de dollars à la même période l'an dernier. Les revenus totaux ont atteint un record de 50,0 millions de dollars, contre 46,6 millions de dollars au T4 2025.

La perte nette s'est établie à 0,2 million $ (perte de base et perte diluée par action de 0,02 $) au 4e trimestre de 2026, contre un bénéfice net de 1,7 million $ (bénéfice de base par action de 0,12 $ et bénéfice dilué par action de 0,11 $) pour la même période à l'exercice 2025. Les coûts de restructuration de 4,7 millions de dollars (avant impôts) ont été comptabilisés au cours du trimestre.

Le bénéfice net ajusté i s'est établi à 3,2 millions de dollars au T4 2026, contre 1,7 million de dollars pour la même période à l'exercice 2025.

s'est établi à 3,2 millions de dollars au T4 2026, contre 1,7 million de dollars pour la même période à l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté i s'est établi à 6,7 millions de dollars, contre 4,3 millions de dollars au T4 de l'an dernier.

s'est établi à 6,7 millions de dollars, contre 4,3 millions de dollars au T4 de l'an dernier. Au quatrième trimestre de l'exercice 2026, Tecsys a acheté 207 800 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 5,9 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, contre 22 800 actions ordinaires acquises à la même période l'an dernier pour environ 0,9 million de dollars.

Faits saillants de l'exercice 2026 :

Les revenus totaux liés aux logiciels-service ont augmenté de 20% pour s'établir à 80,4 millions de dollars, contre 67,1 millions de dollars à l'exercice 2025. Les revenus ii du logiciel-service Elite MC ont augmenté de 24% par rapport à l'an dernier.

du logiciel-service Elite ont augmenté de 24% par rapport à l'an dernier. Les revenus totaux ont atteint un record de 193,1 millions de dollars, contre 176,5 millions de dollars pour l'exercice 2025.

Le bénéfice net s'est établi à 4,0 millions de dollars (bénéfice de base et bénéfice dilué par action de 0,27 $) pour l'exercice 2026, contre 4,5 millions de dollars (bénéfice de base et bénéfice dilué par action de 0,30 $) pour l'exercice 2025.

Le bénéfice net ajusté i s'est établi à 7,5 millions de dollars à l'exercice 2026, contre 4,5 millions de dollars à l'exercice 2025.

s'est établi à 7,5 millions de dollars à l'exercice 2026, contre 4,5 millions de dollars à l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté i s'est établi à 20,0 millions de dollars, contre 13,4 millions de dollars pour l'exercice 2025.

s'est établi à 20,0 millions de dollars, contre 13,4 millions de dollars pour l'exercice 2025. Au cours de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 423 814 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 13,2 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, contre 172 200 actions ordinaires acquises à la même période l'an dernier pour environ 6,9 millions de dollars.

i Voir Mesures de performance non conformes aux IFRS dans le rapport de gestion et l'analyse des états financiers de 2026. ii Les revenus tirés du logiciel-service EliteMC désignent notre produit de base et le principal contributeur au total des revenus des logiciels-service. iii Voir les Indicateurs de performance clés dans le rapport de gestion et l'analyse des états financiers de 2026.

Prévisions financières :

« Les lignes directrices sur la croissance totale des revenus reflètent la croissance soutenue des revenus tirés des logiciels-service et du matériel, ainsi que la stabilité des revenus tirés des services professionnels et du matériel, contrebalancés en partie par les baisses continues des revenus de maintenance existants, y compris les effets des migrations de logiciels-service », souligne Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys. « Afin d'offrir aux investisseurs une meilleure visibilité sur la performance de notre principal moteur de croissance, nous proposons des prévisions pour la croissance des revenusii tirés du logiciel-service EliteMC. »

Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:



Exercice 2027 Prévision Croissance des revenus totaux Entre 2 et 4 % Croissance des revenusii EliteMC SaaS Entre 18 et 20 % Croissance des revenus des SaaS Entre 13 et 15 % Marge BAIIAi ajustée Entre 11 et 13 %

Le 29 juin 2026, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action qui sera versé le 4 août 2026 aux actionnaires inscrits au 10 juillet 2026.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la société aux résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « admissibles ».

Téléconférence sur les résultats financiers du T4 et de l'exercice 2026

Date : 30 juin 2026

Heure : 8h30, heure de l'Est

Numéro de téléphone : 800 836-8184 ou 646 357-8785

L'enregistrement de la téléconférence sera disponible jusqu'au 7 juillet 2026 en composant le :

888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 11868#)

À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats sensiblement différents de ces déclarations. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. dans la section du rapport de gestion de la société et le plus récent formulaire de renseignements annuels déposé. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Copyright © Tecsys Inc. 2026. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA est calculé comme bénéfice avant charges d'intérêts, revenus d'intérêts, impôts sur les bénéfices, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté est calculé comme étant le BAIIA avant les coûts de rémunération et de restructuration fondés sur les actions. L'exclusion des charges d'intérêts, des revenus d'intérêts, de l'impôt sur le revenu et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine l'incidence hors trésorerie de ces éléments.

La société estime que ces mesures sont des mesures utiles de la performance financière sans la variation causée par les répercussions des éléments décrits ci-dessus et qui pourraient fausser l'analyse des tendances de notre performance opérationnelle. En outre, ils sont couramment utilisés par les investisseurs et les analystes pour mesurer la performance d'une société, sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme mesure d'évaluation commune. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux IFRS, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la société d'une manière similaire à celle de la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA ajusté soient fréquemment utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des sociétés, ils ont des limites comme outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ni comme substituts à l'analyse des résultats de la société selon les IFRS.

Le rapprochement entre le BAIIA et le BAIIA ajusté et la mesure la plus directement comparable selon les IFRS est présenté ci-dessous.



Trimestres clos

les 30 avril Exercises clos

les 30 avril (en milliers de dollars canadiens) 2026

2025

2026

2025

2024

(Perte) Bénéfice net pour la période (224) $ 1 710 $ 4 038 $ 4 459 $ 1 849 $ Ajustements pour :



















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 355

349

1 417

1 473

1 477

Amortissement des frais de développement différés 245

184

1 082

769

583

Amortissements des autres immobilisations incorporelles 524

320

2 124

1 304

1 493

Charges d'intérêts 61

15

143

82

163

Produits d'intérêts (159)

(111)

(464)

(641)

(1 015)

Impôt sur le résultat 571

1 302

3 650

2 976

641

BAIIA 1 373 $ 3 769 $ 11 990 $ 10 422 $ 5 191 $ Ajustements pour :



















Rémunération à base d'actions 706

536

3 389

2 951

2 301

Frais de restructuration 4 652

-

4 652

-

2 122

BAIIA ajustéi 6 731 $ 4 305 $ 20 031 $ 13 373 $ 9 614 $

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net ajusté pour exclure les coûts de restructuration, déduction faite des avantages fiscaux connexes qui sont déterminés en fonction des taux d'imposition prévus par la loi.

La société estime que cette mesure est une mesure utile de la performance financière sans la variation causée par l'impact des coûts de restructuration, déduction faite des impôts, décrits ci-dessus.

Le rapprochement du bénéfice net ajusté avec la mesure la plus directement comparable selon les IFRS est présenté ci-dessous.



Trimestres clos

les 30 avril Exercises clos

les 30 avril (en milliers de dollars canadiens) 2026

2025

2026

2025

2024

(Perte) Bénéfice net pour la période (224) $ 1 710 $ 4 038 $ 4 459 $ 1 849 $ Ajustements pour :



















Frais de restructuration 4 652

-

4 652

-

2 122

Bénéfice fiscal au titre de frais de restructuration (1 233)

-

(1 233)

-

(562)

Bénéfice net ajusté 3 195 $ 1 710 $ 7 457 $ 4 459 $ 3 409 $

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)



30 avril 2026

30 avril 2025

Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 133 $ 27 580 $ Placements à court terme 12 077

11 712

Créances 28 425

23 943

Travaux en cours 5 681

7 436

Autres créances 818

274

Crédits d'impôt 6 193

6 390

Stocks 1 167

1 870

Charges payées d'avance et autres 11 292

10 699

Total des actifs non courants 84 786

89 904

Actifs non courants







Autres créances et actifs à long terme 3 188

1 457

Crédits d'impôt 6 978

6 120

Immobilisations corporelles 4 824

1 164

Actifs au titre du droit d'utilisation 2 409

836

Coûts d'acquisition des contrats 5 084

5 017

Frais de développement différés 4 965

3 838

Autres immobilisations incorporelles 7 356

6 726

Goodwill 17 901

17 827

Actifs d'impôt différé 5 516

7 521

Total des actifs non courants 58 221

50 506

Total des actifs 143 007 $ 140 410 $ Passif







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 21 191 $ 22 367 $ Produits différés 54 050

45 025

Obligations locatives 531

590

Total des passifs courants 75 772

67 982

Passifs non courants







Autres charges à payer à long terme -

33

Passifs d'impôt différé 200

405

Obligations locatives 4 759

728

Total des passifs non courants 4 959

1 166

Total des passifs 80 731 $ 69 148 $ Capitaux propres







Capital social 56 691 $ 57 573 $ Surplus d'apport -

4 755

Résultats non distribués 2 971

7 700

Cumul des autres éléments du résultat global 2 614

1 234

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 62 276

71 262

Total des passifs et des capitaux propres 143 007 $ 140 410 $

États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Trimestres clos les, 30 avril Exercises clos les, 30 avril



2026

2025

2026

2025

Produits:















Logiciels-services 21 488 $ 18 375 $ 80 412 $ 67 071 $ Maintenance et soutien 7 383

7 910

30 694

32 470

Services professionnels 15 792

16 213

63 807

57 665

Licences 302

294

1 079

1 811

Matériel 5 080

3 763

17 150

17 437

Total des produits 50 045

46 555

193 142

176 454

Coût des ventes 24 020

22 712

93 594

91 161

Marge brute 26 025

23 843

99 548

85 293

Charges d'exploitation:















Frais de vente et de commercialisation 9 493

9 695

39 538

36 152

Frais généraux et charges administratives 3 613

3 373

14 541

12 646

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 7 788

7 665

33 064

29 315

Coûts de restructuration 4 652

-

4 652

-

Total des charges d'exploitation 25 546

20 733

91 795

78 113

Bénéfice d'exploitation 479

3 110

7 753

7 180

Autres (charges) produits (132)

(98)

(65)

255

Bénéfice avant impôts 347

3 012

7 688

7 435

Charge d'impôt sur le résultat 571

1 302

3 650

2 976

(Perte) Bénéfice net (224) $ 1 710 $ 4 038 $ 4 459 $ Autres éléments du résultat global:















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits 128

7 662

1 269

1 941

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger (141)

486

111

718

Résultat global (237) $ 9 858 $ 5 418 $ 7 118 $ Résultat de base par action ordinaire (0,02) $ 0,12 $ 0,27 $ 0,30 $ Résultat dilué par action ordinaire (0,02) $ 0,11 $ 0,27 $ 0,30 $

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les 30 avril

Exercises clos les 30 janvier



2026

2025

2026

2025

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :















(Perte) Bénéfice net (224) $ 1 710 $ 4 038 $ 4 459 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 355

349

1 417

1 473

Amortissement des frais de développement différés 245

184

1 082

769

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 524

320

2 124

1 304

Charges (produits) d'intérêts et pertes de change 132

98

65

(255)

Écarts de change latents et autre (216)

(1 204)

(818)

(605)

Crédits d'impôt non remboursables (495)

(588)

(2 474)

(2 530)

Rémunération à base d'actions 706

536

3 389

2 951

Impôt sur le résultat 387

2 125

2 748

2 346

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 1,414

3 530

11 571

9 912

Créances (5,696)

(2 299)

(4 426)

(1 728)

Travaux en cours (1,619)

(348)

1 763

(3 152)

Autres actifs et créances 315

68

(597)

(278)

Crédits d'impôt (906)

(963)

199

16

Stocks 500

69

704

(507)

Charges payées d'avance 24

(422)

(403)

(993)

Coûts d'acquisition de contrats (295)

(919)

(258)

(1 090)

Créditeurs et charges à payer 271

1 851

(707)

2 962

Produits différés 9,054

6 311

8 408

8 766

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 1,648

3 348

4 683

3 996

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 3,062

6 878

16 254

13 908

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :















Paiement d'obligations locatives (66)

(209)

(609)

(816)

Paiement de dividendes (1,315)

(1 261)

(5 155)

(4 880)

Intérêts payés (4)

(15)

(28)

(82)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions 59

3 070

590

4 638

Actions rachetées et annulées (5,909)

(943)

(13 228)

(6 934)

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement (7,235)

642

(18 430)

(8 074)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :















Intérêts reçus 75

13

99

72

Transferts à partir des placements à court terme -

-

-

5 570

Acquisitions d'immobilisations corporelles (347)

(331)

(2 186)

(828)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles -

-

(1 975)

-

Frais de développement différés (659)

(592)

(2 209)

(1 924)

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (931)

(910)

(6 271)

2 890

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (5 104)

6 610

(8 447)

8 724

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 24 237

20 970

27 580

18 856

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 19 133 $ 27 580 $ 19 133 $ 27 580 $

États consolidés des variations des capitaux propres

(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)



Capital social



















Nombre Montant

Surplus d'apport

Cumul des autres

éléments

du résultat

global

Résultats non distribués

Total

Solde au 1er mai 2025 14 836 120 57 573 $ 4 755 $ 1 234 $ 7 700 $ 71 262 $ Bénéfice net - -

-

-

4 038

4 038

Autres éléments du résultat global:





















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

1 269

-

1 269

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

111

-

111

Résultat global total - -

-

1 380

4 038

5 418

Actions rachetées et annulées (423 814) (1 664)

(7 952)

-

(3 612)

(13 228)

Rémunération à base d'actions - -

3 389

-

-

3 389

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(5 155)

(5 155)

Options d'achat d'actions exercées 22 031 782

(192)

-

-

590

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (401 783) (882) $ (4 755) $ - $ (8 767) $ (14 404) $ Solde au 30 avril 2026 14 434 337 56 691 $ - $ 2 614 $ 2 971 $ 62 276 $



















-

Solde au 1er mai 2024 14 840 150 52 256 $ 9 417 $ (1 425) $ 8 121 $ 68 369 $ Bénéfice net - -

-

-

4 459

4 459

Autres éléments du résultat global :





















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

1 941

-

1 941

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

718

-

718

Résultat global total - -

-

2 659

4 459

7 118

Actions rachetées et annulées (172 200) (618)

(6 316)

-

-

(6 934)

Rémunération à base d'actions - -

2 951

-

-

2 951

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(4 880)

(4 880)

Options d'achat d'actions exercées 168 170 5 935

(1 297)

-

-

4 638

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (4 030) 5 317 $ (4 662) $ - $ (4 880) $ (4 225) $ Solde au 30 avril 2025 14 836 120 57 573 $ 4 755 $ 1 234 $ 7 700 $ 71 262 $



























Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

CONTACT : Relations publiques : Belinda Thomas ([email protected]), Relations avec les investisseurs : [email protected], solutions et informations générales : [email protected], par téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649