Tecsys obtient le titre « Agency Auth In Process » sur le FedRAMP Marketplace avec le soutien du HHS

Une avancée majeure pour la plateforme Elite™ en vue de l'obtention de la certification de classe

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise chef de file dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui qu'elle est officiellement désignée « Agency Auth In Process » (agence en cours d'autorisation) sur la plateforme FedRAMP Marketplace, après avoir été parrainée par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS). Une fois la certification obtenue, Tecsys prévoit figurer parmi un groupe restreint de plateformes de chaîne d'approvisionnement certifiées FedRAMP.

Renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs de la santé et des administrations publiques

Cette désignation marque une étape décisive dans le parcours de Tecsys vers l'obtention de la certification FedRAMP de classe C (anciennement « Moderate »). La certification de classe C s'applique aux systèmes qui traitent des données sensibles dont l'accès non autorisé, la modification ou la perte entraînerait de graves conséquences; cette norme est particulièrement pertinente dans le secteur de la santé et pour les opérations gouvernementales critiques.

Grâce au soutien du HHS, Tecsys adapte sa plateforme Elite aux rigoureuses normes fédérales en matière de sécurité et de conformité, permettant ainsi aux agences de déployer en toute confiance ses fonctionnalités avancées de gestion de la chaîne d'approvisionnement dans des environnements fortement réglementés.

« L'obtention de la certification FedRAMP « Agency Auth In Process » avec le soutien du HHS marque une étape importante dans notre engagement à fournir des solutions infonuagiques sécurisées et conformes aux agences fédérales américaines », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Notre démarche visant à obtenir la certification FedRAMP témoigne du niveau de sécurité, de responsabilité et de rigueur opérationnelle que nos clients attendent de nous. En fin de compte, les investissements que nous réalisons pour respecter les normes fédérales renforcent la résilience et la sécurité de notre plateforme pour toutes les organisations que nous accompagnons. »

Renforcer la présence de Tecsys dans le secteur public

L'inscription sur le FedRAMP Marketplace avec la mention « agence en cours d'autorisation » offre aux agences fédérales une visibilité sur la progression de Tecsys vers la certification et facilite les échanges avec les équipes d'approvisionnement et d'évaluation à la recherche de solutions infonuagiques conformes.

Grâce à la certification FedRAMP de classe C, Tecsys permettra aux agences fédérales de :

Bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les chaînes d'approvisionnement médicales et opérationnelles essentielles

Renforcer la résilience et la continuité des opérations

Respecter les strictes exigences fédérales concernant la sécurité, la confidentialité et la conformité

Cette étape importante renforce la position de Tecsys en tant que partenaire de confiance pour les initiatives de transformation numérique, en particulier au sein des administrations publiques où une infrastructure de chaîne d'approvisionnement sécurisée et résiliente est essentielle.

Une plateforme de chaîne d'approvisionnement conçue pour les environnements les plus exigeants

Tecsys collabore avec plus de 1 000 clients œuvrant dans les secteurs de la santé et de la distribution dans le monde entier, comprenant entre autres plus de 50 systèmes de santé comme le Texas Children's Hospital, Intermountain Health et Sanford Health. Tecsys Elite, la plateforme principale de l'entreprise, offre des fonctionnalités spécialement conçues pour les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement et des entrepôts dans le secteur de la santé, la gestion des stocks pharmaceutiques et la visibilité sur les points d'utilisation en milieu hospitalier. Son système de gestion d'entrepôt a récemment été désigné « challenger » par Gartner dans le Magic Quadrant, et ce pour la 15e année consécutive.

À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

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SOURCE Tecsys Inc.

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