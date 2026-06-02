Des chefs de file des secteurs de la santé et de la distribution ont été récompensés pour avoir amélioré la performance opérationnelle, la résilience et l'innovation

Nashville, Tenn., Le 2 juin 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise chef de file dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses « Prix d'excellence de la chaîne d'approvisionnement 2026 » lors de la Conférence des utilisateurs (TUC) à Nashville, Tennessee.

Ces prix annuels récompensent les organisations et les dirigeants qui ont une influence tangible sur les secteurs de la santé et de la distribution grâce à l'innovation, à l'amélioration des processus et à leur expertise opérationnelle. Les lauréats de cette année soulignent le rôle croissant de la chaîne d'approvisionnement en tant que facteur essentiel de la performance, de la résilience et des résultats pour les patients et les clients.

« Les chaînes d'approvisionnement sont complexes, les enjeux sont considérables et elles sont constamment sous pression. Les organisations et les dirigeants que nous récompensons ont démontré qu'ils avaient les qualités requises pour exceller dans cet environnement », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Je tiens à féliciter les lauréats de cette année pour avoir fait progresser le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement dans leurs secteurs respectifs. »

Lauréats du prix Tecsys de l'excellence en chaîne d'approvisionnement 2026

Prix de la croissance - Prisma Health

L'équipe de la chaîne d'approvisionnement de Prisma Health a été récompensée pour avoir encouragé la croissance et pour s'être adaptée à l'évolution des demandes du marché. L'organisation a fait preuve d'un fort engagement en faveur de la modernisation des systèmes, de l'optimisation des processus et du renforcement des capacités afin de garantir une évolutivité et une résilience à long terme dans un secteur de la santé en pleine mutation.

Prix de l'innovation - Kirby Risk

Kirby Risk a reçu le Prix de l'innovation pour avoir dirigé la transformation majeure de son entrepôt. En associant des capacités avancées de gestion d'entrepôt à l'automatisation robotisée, l'entreprise a modernisé ses opérations et amélioré son efficacité, démontrant ainsi sa volonté ferme de mettre en place une chaîne d'approvisionnement plus adaptative et plus performante.

Prix de l'excellence des processus - BJC Healthcare

BJC Healthcare a été récompensée pour la mise en œuvre à l'échelle de l'entreprise de son système « Point of Use » (POU) et pour sa capacité à assurer une exécution cohérente dans un environnement complexe regroupant plusieurs hôpitaux. L'organisation a fait preuve d'une grande rigueur dans ses opérations grâce à un déploiement efficace, une large adoption et la mise en place de normes d'exécution évolutives.

Prix du leadership stratégique - John Lowerison de The Stevens Company

John Lowerison, vice-président des opérations chez The Stevens Company, a été récompensé pour avoir mené la transformation numérique et mis en place une stratégie de chaîne d'approvisionnement unifiée et évolutive à l'échelle du Canada. Ses qualités de chef ont permis à l'entreprise de se positionner pour une croissance durable et a renforcé sa capacité à opérer dans un secteur de la santé de plus en plus complexe.

Prix Gee Mathen Memorial pour l'innovation en pharmacie - Brian Dotter de St. Luke's Health System

Brian Dotter, directeur de la pharmacie à St. Luke's Health System, a été récompensé pour son rôle moteur dans l'amélioration des opérations pharmaceutiques grâce à l'innovation et à l'amélioration continue. Son travail a permis d'améliorer la visibilité des stocks et de garantir un accès plus rapide et plus fiable aux médicaments, démontrant ainsi l'impact de l'association de l'expertise clinique et de l'excellence opérationnelle.

Prix de la fidélité client - ACI Brands

ACI Brands s'est vu décerner le Prix de la fidélité client pour son long partenariat de plus de trente ans avec Tecsys. Au fil de multiples périodes de croissance et de transformation, ACI n'a cessé de faire évoluer ses opérations de chaîne d'approvisionnement tout en entretenant une relation solide et collaborative, fondée sur la confiance et le progrès commun.

Pour en savoir plus sur la Conférence des utilisateurs Tecsys, rendez-vous sur https://www.tecsys.com/fr-ca/event/tuc2026.

À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

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SOURCE Tecsys Inc.

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