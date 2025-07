MONTREAL, le 24 juill. 2025 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est fière d'être certifiée par Great Place To Work® dans tous les pays où elle opère : au Canada, aux États-Unis, au Danemark et en Inde. Il s'agit de la deuxième année consécutive que Tecsys obtient cette prestigieuse certification, entièrement basée sur les commentaires directs des employés.

Cette année, 92 % des employés de Tecsys à travers le monde ont déclaré que l'entreprise est un excellent endroit où travailler, dépassant de 61 % l'indice de référence Great Place To Work aux États-Unis. Ce fort soutien témoigne de la culture de l'entreprise, axée sur l'humain, fondée sur la confiance, l'inclusion et un objectif commun. Avec un taux de participation de 78 % à l'échelle de l'organisation, les résultats offrent un aperçu significatif de l'expérience employé chez Tecsys.

Faits saillants du sondage :

96 % des employés se sont sentis bien accueillis dès leur arrivée

92 % estiment que les gens se soucient les uns des autres

92 % des employés ont déclaré être fiers de dire qu'ils travaillent chez Tecsys

« Créer un milieu de travail exceptionnel commence par l'écoute et la confiance. Chez Tecsys, on agit en fonction de ce qu'on entend et on vit nos valeurs -- gagner la confiance, s'élever les uns les autres et explorer avec audace », a déclaré Nancy Cloutier, chef des ressources humaines chez Tecsys. « Le fait que 92 % de nos employés affirment que Tecsys est un endroit où il fait bon travailler est un puissant reflet de la culture que nous avons bâtie ensemble. »

Ce fort sentiment d'appartenance soutien une ancienneté moyenne des employés parmi les plus élevées de l'industrie, soit plus de neuf ans, avec plus de 10 % des employés comptant 25 ans ou plus au sein de l'entreprise.

« La certification Great Place To Work est une reconnaissance très convoitée qui exige un engagement constant et intentionnel envers l'expérience globale des employés », a déclaré Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente de la reconnaissance mondiale chez Great Place To Work. Elle a souligné que cette certification est la seule reconnaissance officielle basée sur les commentaires en temps réel des employés concernant la culture de leur entreprise. « En obtenant cette reconnaissance, il est évident que Tecsys se démarque comme l'une des meilleures entreprises où travailler, offrant un environnement de travail exceptionnel à ses employés. »

Pour en savoir plus sur les carrières chez Tecsys, visitez https://www.tecsys.com/fr-ca/carriere

A propos de Great Place To Work CertificationMC

La certification Great Place To Work® est la reconnaissance " employeur de choix " la plus définitive que les entreprises aspirent à obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance basée entièrement sur ce que les employés rapportent à propos de leur expérience au travail, et plus précisément sur la constance avec laquelle ils perçoivent un environnement de travail où règne une grande confiance. La certification Great Place to Work est reconnue mondialement par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale pour identifier et reconnaître l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays demandent à obtenir la certification Great Place To Work.

A propos de Great Place To Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, Great Place To Work® met à profit 30 ans de recherches et de données révolutionnaires pour aider chaque lieu à devenir un endroit où il fait bon travailler pour tous. Leur plateforme propriétaire et leur modèle For AllMC aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé, avec des milieux de travail exemplaires devenant certifiés Great Place To Work® ou recevant une reconnaissance sur une liste convoitée Best WorkplacesMC.

Pour en savoir plus, consultez greatplacetowork.com et suivez Great Place To Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

