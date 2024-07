Près de 90 % des employés dans le monde, soit plus de 30 % de plus que la moyenne nationale américaine, estiment que Tecsys est un lieu où il fait bon travailler.

MONTRÉAL, Canada, Le 23 juillet 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est fière d'être certifiée par Great Place To Work® au Canada, aux États-Unis et au Danemark où se trouve son siège social européen. Great Place To Work® est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, d'expérience des employés et de comportements de leadership dont il est prouvé qu'ils génèrent des revenus supérieurs à ceux du marché, qu'ils fidélisent les employés et qu'ils accroissent l'innovation.

La prestigieuse certification Great Place To Work® est entièrement fondée sur ce que les employés actuels disent de leur expérience de travail chez Tecsys. Comme 89 % de ses employés du monde entier affirment que Tecsys est un endroit où il fait bon travailler, l'entreprise dépasse de 32 % la moyenne de Great Place To Work® qui est basée aux États-Unis. Les personnes interrogées ont également déclaré qu'elles étaient fières de dire aux autres qu'elles travaillaient chez Tecsys (90 %), que les gens se souciaient les uns des autres (89 %), qu'elles pouvaient être elles-mêmes (88 %) et qu'elles avaient l'impression de faire une différence au sein de l'entreprise (85 %). La certification a également souligné que 95 % des employés ont déclaré s'être sentis les bienvenus lorsqu'ils ont rejoint l'entreprise. Cet environnement accueillant contribue à ce que Tecsys maintienne une moyenne de plus de huit ans d'ancienneté du personnel, la plus élevée de l'industrie, et à ce que près de 10 % de son personnel travaille pour l'entreprise depuis plus de 25 ans.

Outre les avantages et les programmes compétitifs offerts par Tecsys, l'adoption par l'entreprise d'un environnement numérique permet aux employés de choisir de travailler à distance, en mode hybride, au siège social de Montréal, au Canada ou de Copenhague, au Danemark, ou dans l'un des espaces de cotravail de l'entreprise dans la région du Grand Toronto ou à Chicago.

« La certification Great Place To Work® est très convoitée et elle exige un dévouement constant et intentionnel envers l'expérience globale des employés », a déclaré Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente, reconnaissance mondiale, de chez Great Place To Work. Elle a souligné que la certification est la seule reconnaissance officielle obtenue grâce au retour d'information en temps réel des employés sur la culture de leur entreprise. « L'obtention de cette reconnaissance montre clairement que Tecsys est l'une des meilleures entreprises où travailler, et qu'elle offre à ses employés un excellent environnement de travail. »

« Nous sommes fiers d'obtenir la certification Great Place To Work® alors que nous poursuivons nos efforts pour cocréer une expérience employé où le bien-être holistique est priorisé et où chaque voix est entendue », a déclaré Nancy Cloutier, chef de la direction des ressources humaines de Tecsys. « Nos employés sont au cœur de ce que nous réalisons : les logiciels que nous construisons, les services professionnels que nous fournissons, le service à la clientèle que nous assurons. Cette certification témoigne du dévouement et de l'engagement collectifs de toute notre équipe, et nous pensons qu'elle est le reflet de notre culture de soutien et d'intégration. »

Selon une étude de Great Place To Work, les demandeurs d'emploi ont 4,5 fois plus de chances de trouver un bon supérieur dans un lieu de travail certifié. De plus, les personnes qui travaillent dans une entreprise certifiée ont 93 % plus de chances de se réjouir d'aller au travail, et deux fois plus de chances d'être rémunérés équitablement, de recevoir une juste part des bénéfices de l'entreprise et d'avoir une chance équitable d'être promus.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

À propos de Great Place to Work Certification™

Great Place To Work® Certification™ est la reconnaissance la plus incontestable de « l'employeur de choix » que les entreprises cherchent à obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance entièrement fondée sur ce que les employés déclarent à propos de leur expérience sur le lieu de travail; plus précisément, sur la constance avec laquelle ils font l'expérience d'un lieu de travail où règne la confiance. La certification Great Place to Work® est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale en matière d'identification et de reconnaissance de l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises établies dans 60 pays se portent candidates à la certification Great Place to Work®.

À propos de Great Place To Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, Great Place To Work® apporte 30 ans de recherches et de données révolutionnaires pour aider toutes les entreprises à devenir des lieux de travail formidables pour tous. Sa plateforme exclusive et son modèle For All™ aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé, les lieux de travail exemplaires deviennent Great Place To Work® Certified™ ou sont reconnus sur une liste Meilleurs lieux de travail™ très convoitée.

Pour en savoir plus, cliquez sur greatplacetowork.com , et suivez Great Place To Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

Tous droits réservés © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

