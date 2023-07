La nomination de M. Calabretta s'inscrit dans le cadre de l'engagement croissant de Tecsys en faveur de la réussite des clients et de la valeur de leur cycle de vie.

MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le 18 juillet 2023. Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un éditeur de logiciels de gestion de la chaîne logistique et de commerce omnicanal, a le plaisir d'annoncer la nomination de Vito Calabretta au poste de directeur de l'expérience client. M. Calabretta, qui a précédemment occupé le poste de vice-président principal des opérations globales chez Tecsys, possède plus de trois décennies d'expérience dans la fourniture de services centrés sur le client et destinés aux entreprises mondiales SaaS axées sur le client ainsi qu'aux entreprises de services, dont Tecsys et Accenture. Alors que Tecsys renforce sa position de leader et se développe dans des secteurs clés tels que la distribution complexe et les soins de santé, cette nomination réaffirme l'engagement de l'entreprise en faveur d'une expérience client exceptionnelle et d'une optimisation innovante de la chaîne d'approvisionnement.

En tant que vice-président principal des opérations globales, M. Calabretta a joué un rôle essentiel dans l'évolution de l'organisation des services afin qu'ils s'alignent sur le modèle de commercialisation SaaS de Tecsys. Sous sa direction depuis 2017, les opérations du service client ont doublé et des avancées importantes ont été réalisées dans des domaines tels que la gestion de projet, le service à la clientèle et les services professionnels. Ses initiatives stratégiques ont permis une prestation efficace des services, un raccourcissement des délais de valorisation et une rationalisation des mises en œuvre.

Dans ses nouvelles fonctions chez Tecsys, M. Calabretta sera chargé de superviser tous les aspects de la prestation de services et de la réussite des clients. Il travaillera en collaboration avec tous les services pour s'assurer que les besoins des clients sont satisfaits et qu'ils sont en mesure d'extraire le maximum de valeur de leur logiciel Tecsys. De plus, M. Calabretta dirigera l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies centrées sur le client en se concentrant sur l'amélioration du parcours du client, l'exploitation de ses connaissances sur le client et la fidélisation à long terme de la clientèle.

Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, a exprimé sa confiance dans la capacité de M. Calabretta à exceller dans son nouveau rôle, en déclarant : « L'élargissement du rôle de Vito témoigne de son leadership exceptionnel et de son engagement inébranlable envers nos clients. Sa parfaite compréhension des besoins de nos clients, associée à son esprit stratégique, nous permettra sans aucun doute d'atteindre de nouveaux sommets en matière de satisfaction de la clientèle. Nous sommes ravis que Vito dirige cet effort alors que nous continuons à donner la priorité à l'excellence du service client. »

Commentant son nouveau poste, M. Calabretta a déclaré : « Je suis honoré d'assumer ce nouveau rôle chez Tecsys. Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et je suis impatient de mener nos initiatives de réussite des clients vers de nouveaux sommets afin d'offrir une valeur exceptionnelle à nos entreprises clientes. »

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/4167830/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: CONTACT : Relations publiques : Adam Polka [email protected]; Renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected]; Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649