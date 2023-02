Responsable de marketing accomplie, elle apporte à ce poste plus de 25 ans d'expérience en marketing interentreprises complexe.

MONTREAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), éditeur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal, a annoncé aujourd'hui que Mme Shannon Karl, experte en marketing, s'est jointe à l'entreprise en tant que directrice du marketing. Mme Karl apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du marketing exécutif, en développant et en exécutant des plans stratégiques de marketing interentreprises, de communication et de génération de la demande pour des solutions SaaS d'entreprise.

Dans son nouveau rôle, Mme Karl mettra en œuvre la stratégie verticale d'approche du marché de Tecsys, en dirigeant les initiatives de marketing mondial de l'organisation dans tous les aspects du marketing des produits, de la génération de la demande, du marketing des partenaires et des communications d'entreprise.

« Je suis ravie de rejoindre Tecsys et d'aider à diriger ce prochain chapitre de croissance pour l'organisation », déclare Mme Karl. « Tecsys possède un historique impressionnant de résolution de problèmes commerciaux réels par le biais d'une innovation axée sur le client, et j'ai l'intention de m'appuyer sur cette base solide afin de faire évoluer et d'étendre notre position sur le marché. Je suis impatiente de travailler avec l'équipe afin d'apporter à nos clients les meilleurs outils possibles pour gérer leurs chaînes d'approvisionnement. »

Shannon rejoint Tecsys après avoir travaillé chez Intelex, où elle a occupé le poste de directrice du marketing. Avant cela, elle était vice-présidente du marketing industriel chez SAP, où elle a mis en place la première équipe de demande globale intégrée de l'entreprise dédiée au soutien des grandes entreprises et des PME, et a dirigé le marketing des applications SAP pour l'Amérique du Nord, dont SAP S/4HANA, Cloud ERP, ainsi que les secteurs d'activité SuccessFactors et finance. Elle a également occupé divers postes de direction du marketing mondial et régional chez IBM et PwC Consulting.

« Shannon est un excellent complément à notre équipe de direction de haut niveau. Sa grande expérience dans le secteur des logiciels d'entreprise et sa passion pour les solutions axées sur le client font d'elle la personne idéale pour notre entreprise », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Je me réjouis de l'impact positif qu'elle aura en faisant évoluer nos efforts de marketing pour accélérer la croissance et le succès. »

