Le poste de direction nouvellement créé se concentre sur les initiatives stratégiques mondiales visant à transformer les données en valeur pour le client.

MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le 15 juillet 2024. Tecsys Inc. (TSX: TCS), un chef de file mondial des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est heureuse d'annoncer la nomination de Rex Ahlstrom au poste de chef de la stratégie (CSO), à compter d'aujourd'hui. M. Ahlstrom apporte plus de 25 ans d'expérience dans l'exploitation du pouvoir des données pour créer de la valeur commerciale. Son expérience en leadership opérationnel, en stratégie de données et en gestion de produits technologiques soutiendra Tecsys dans ses efforts afin de continuer à innover et croître.

« La vaste expertise de Rex en matière de transformation numérique et de promotion de l'innovation correspond parfaitement à notre vision chez Tecsys », a déclaré

Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Son expérience éprouvée en travaillant avec des organisations SaaS pour établir des partenariats stratégiques et tirer parti de l'IA pour extraire de la valeur des données sera déterminante pour faire progresser notre croissance et améliorer notre expérience client. »

« Je suis ravi de me joindre à Tecsys et j'ai hâte de contribuer à la mission de l'entreprise qui consiste à offrir des solutions novatrices en matière de chaîne d'approvisionnement », a déclaré M. Ahlstrom. « L'engagement de Tecsys envers l'excellence et son approche centrée sur le client s'harmonisent parfaitement avec mes valeurs professionnelles et ma vision de l'avenir. »

Avant de se joindre à Tecsys, M. Ahlstrom a occupé le poste de chef du développement technologique et vice-président exécutif de l'innovation et de la croissance chez Syniti, où il a dirigé l'organisation mondiale des produits et de l'ingénierie, réussissant la transition de l'entreprise d'un modèle d'affaires logiciel perpétuel à un modèle de produit SaaS et d'ARR. Avant Syniti, M. Ahlstrom a fondé et dirigé SOALogix, qui a été acquise par SAP et a bâti MSI Software à partir de zéro, réalisant une pénétration significative du marché.

Les références de M. Ahlstrom comprennent des rôles notables chez SAP, TeleSciences CO Systems, Defense Systems Incorporated, Westinghouse Electric Corporation et SGS Thomson, où il a dirigé de nombreux projets et initiatives à fort impact. Il est reconnu comme un expert de l'industrie, un champion IBM et un membre du MindShare Alumni Network.

M. Ahlstrom collaborera à l'échelle de l'entreprise pour diriger des initiatives mondiales et des activités commerciales stratégiques qui maximisent la valeur de l'offre SaaS en évolution de Tecsys et des capacités croissantes en matière de données.

M. Ahlstrom est titulaire d'une maîtrise en sciences et en génie électrique de l'Université Johns Hopkins et d'un baccalauréat en sciences et en génie électrique de l'Université Drexel.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

