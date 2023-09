Scottsdale, AZ, Le 18 septembre 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file du secteur des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui le lancement du Tecsys Innovation Lab™, conçu pour exploiter le potentiel pratique des technologies de pointe au service de ses centaines de clients du secteur de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier. Cette annonce, faite lors de la conférence des utilisateurs 2023 de l'entreprise, souligne l'engagement de plus de 40 ans de Tecsys, à, innover avec ses clients et ses partenaires pour résoudre les problèmes complexes de la chaîne d'approvisionnement et offrir une valeur concurrentielle.

Le Tecsys Innovation Lab™, un groupe de recherche au sein de l'équipe produits et technologies de Tecsys, s'engage à évaluer les technologies de pointe pour relever les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement. Il exploitera un ensemble de technologies avancées, y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes :

Intelligence artificielle, apprentissage automatique et IA générative pour mettre en évidence les inefficacités cachées et accélérer la prise de décisions éclairées.

pour mettre en évidence les inefficacités cachées et accélérer la prise de décisions éclairées. Science des données pour explorer, analyser et visualiser les données commerciales à l'aide d'algorithmes métaheuristiques, en mettant l'accent sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

pour explorer, analyser et visualiser les données commerciales à l'aide d'algorithmes métaheuristiques, en mettant l'accent sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Modélisation et simulation de processus pour créer des jumeaux numériques et analyser des hypothèses portant sur la demande, les stocks et le transport.

pour créer des jumeaux numériques et analyser des hypothèses portant sur la demande, les stocks et le transport. Méthodes avancées de recherche et de traitement des données pour détecter et diagnostiquer les interdépendances complexes entre les produits et les processus de la chaîne d'approvisionnement.

« L'investissement dans l'innovation est profondément ancré dans l'ADN de Tecsys dont les investissements en R&D représentent plus de 15 % de son chiffre d'affaires annuel », a déclaré Martin Schryburt, vice-président senior des produits et de la technologie. « La création du Tecsys Innovation Lab™ reflète notre engagement non seulement à établir la norme dans le monde de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à continuer de l'élever. Ce laboratoire nous servira de plaque tournante pour l'élaboration et le perfectionnement de solutions de nouvelle génération pour notre secteur. »

Werner Electric, client de Tecsys, a été un des premiers à collaborer au concept de laboratoire d'innovation de Tecsys. Jonah Reinhardt, directeur des systèmes d'information commerciaux chez Werner Electric, a déclaré : « Dans le cadre de notre collaboration avec Tecsys, Werner Electric a bénéficié d'initiatives avancées et appliquées en matière d'IA qui lui ont permis d'acquérir des avantages concurrentiels. Ces avantages vont d'un temps de provisionnement plus rapide et d'une utilisation plus efficace des ressources de l'entrepôt à une réduction durable de 30 à 40 % de la distance à parcourir pour les trajets de prélèvement grâce à la création de grappes augmentées. Nous sommes ravis de continuer à cocréer l'état futur de notre chaîne d'approvisionnement à travers le prisme de l'innovation ».

L'approche de Tecsys en matière d'innovation est fondamentalement centrée sur le client. Le Tecsys Innovation Lab™ privilégie une approche de recherche fondée sur des scénarios, en veillant à ce que ce soit un banc d'essai significatif pour la valeur client. Construit autour d'un cadre de science des données, le laboratoire est conçu pour relever les défis commerciaux du monde réel grâce à un prototypage rapide.

« Cette initiative privilégie les résultats plutôt que les mots à la mode », explique Vasco Kollokian, directeur de l'innovation et de l'IA. « Le Tecsys Innovation Lab™ est plus qu'une simple équipe de recherche. C'est un pôle de créativité, d'exploration et d'innovation axé sur les solutions. Nous ne nous concentrons pas seulement sur l'exploration de nouvelles technologies ; nous les appliquons de manière à apporter des avantages tangibles à nos clients. »

Le Tecsys Innovation Lab™ vise à favoriser les collaborations à valeur ajoutée qui soutiennent son mandat. Par exemple, les solutions de Tecsys sont souvent construites sur AWS qui fournit une infrastructure dans le nuage robuste, riche en fonctionnalités et alimentée par l'IA, qui permet une expérimentation rapide et un prototypage à faible coût d'acquisition. En forgeant des partenariats autour de son mandat d'innovation, Tecsys s'efforce d'amplifier son impact pour la création de valeur.

Pour plus d'informations sur le Tecsys Innovation Lab™ ou pour organiser un entretien, veuillez contacter [email protected].

