Le système Elite™ WMS de Tecsys a été reconnu treize fois consécutives.

MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise de pointe dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est fière d'annoncer sa position de Challenger dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner pour les solutions de gestion d'entrepôt (SGE). Cette évaluation marque la treizième reconnaissance consécutive de Elite™ WMS de Tecsys par Gartner. La « capacité d'exécution » et « l'exhaustivité de la vision » de Tecsys sont les raisons de sa nomination comme Challenger dans le Magic Quadrant™ de Gartner.

« Les fournisseurs de WMS rivalisent pour répondre aux demandes critiques du marché telles que le coût de possession, le support de l'automatisation/de la robotique, l'adaptabilité et les services infonuagiques », indique Gartner dans son rapport. « Les leaders de la technologie de la chaîne d'approvisionnement peuvent utiliser cette étude pour comprendre l'état actuel du marché des WMS et obtenir des informations sur les fournisseurs. »

« Nous sommes ravis d'avoir été reconnus une fois de plus comme Challenger dans le Magic Quadrant de Gartner », a déclaré Peter Brereton, chef de la direction de Tecsys. « Nous considérons cette reconnaissance comme un témoignage de notre engagement envers l'industrie et de notre volonté de développer des solutions technologiques qui répondent efficacement aux défis réels que la chaîne d'approvisionnement doit relever pour ses clients. »

Le WMS Elite™ fait partie de la suite plus large de solutions de Tecsys, conçue pour simplifier les opérations complexes de la chaîne d'approvisionnement sur une plateforme intégrée. Doté d'une plateforme extensible no code/low code de Tecsys avec des règles configurables par l'utilisateur, le WMS Elite™ offre un haut degré d'adaptabilité du système qui tient compte des exigences opérationnelles uniques et garantit que les personnalisations restent intactes à travers les versions du logiciel. Comprenant des solutions ERP de distribution, de gestion d'entrepôt, de gestion du transport, de gestion des livraisons, de gestion des stocks en pharmacie, de point d'utilisation et d'analyse, le portefeuille Elite™ est conçu pour équiper les entreprises de la technologie et de l'expertise nécessaires à l'exécution transparente des opérations, à l'automatisation des processus et à l'amélioration significative des niveaux de service pour les clients. Grâce à des partenariats stratégiques, la suite de solutions de Tecsys permet une automatisation indépendante des fournisseurs. Tecsys est également le seul fournisseur de WMS à avoir obtenu la certification dans trois catégories de compétences de la chaîne d'approvisionnement AWS : distribution, mise en œuvre et planification.

Le WMS Elite™ de Tecsys est doté d'un support DSCSA sérialisé intégré, conçu pour une conformité efficace et continue avec les normes de la Drug Supply Chain Security Act ou DSCSA (loi sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en médicaments). Grâce à l'adhésion de Tecsys aux programmes DSCSA et 340B, le portefeuille Elite™ offre des capacités de traçabilité étendues pour les milieux de distribution complexes, notamment la distribution médicale et pharmaceutique.

Tecsys continue de consolider sa proposition de valeur de bout en bout pour le marché de la santé, dans lequel le WMS Elite™ et la plateforme Elite™ Healthcare servent de technologies unificatrices. L'entreprise fait évoluer son portefeuille de produits pour ce secteur depuis plus d'une décennie, et a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité de réception hospitalière qui intègre les opérations de la chaîne d'approvisionnement depuis le quai de réception jusqu'au point de soins. Ce portefeuille est conçu pour s'adapter à une gamme complète de flux de travail de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, y compris les opérations infirmières et périopératoires, la distribution de produits de pharmacie et de médecine/chirurgie, la gestion de l'inventaire des patients ambulatoires et bien plus encore. De plus, les partenariats industriels et stratégiques de permettent aux systèmes de santé de relever les défis de leur chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Grâce à l'investissement et à l'innovation, les solutions de Tecsys jouent un rôle déterminant dans la transformation et la revitalisation de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé aux États-Unis.

« Les organisations de la chaîne d'approvisionnement du monde entier comprennent l'impact critique des systèmes peu flexibles qui ne parviennent pas à s'adapter aux conditions changeantes du marché », a ajouté M. Brereton. « Notre mission permanente est de donner aux entreprises l'agilité opérationnelle dont elles ont besoin - une approche qui non seulement répond aux demandes du marché mais ouvre une nouvelle ère qui les prépare à l'automatisation et à la connaissance des données. »

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, By Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, Federica Stufano, 2 Mai 2024

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et leur utilisation dans le présent communiqué a été autorisée. Tous droits réservés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

