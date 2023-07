Les revenus de logiciels-services augmentent de 44 % et les revenus totaux de 20 % au quatrième trimestre

MONTRÉAL, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé le 29 juin 2023 ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2023 qui a pris fin le 30 avril 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« Notre solide performance au quatrième trimestre clôt une année remarquable soutenue par une forte croissance. Il est tout indiqué que, l'année où nous célébrons notre 40e anniversaire en affaires, nous enregistrions une croissance d'un peu moins de 40 % sur 12 mois des revenus et des abonnements des SaaS et une croissance de plus de 40 % sur 12 mois de l'obligation restante d'exécution, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. Avec une industrie des chaînes d'approvisionnement en pleine mutation et des entreprises qui s'approvisionnent activement et choisissent leur prochain partenaire technologique de la chaîne d'approvisionnement, nous entamons l'exercice 2024 avec la certitude que notre entreprise est bien placée pour saisir cette occasion et accroître sa présence dans un marché en croissance rapide. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a affirmé qu'« il s'agit de notre premier exercice où les revenus des SaaS représentent plus de la moitié de nos revenus récurrents. Avec un chiffre d'affaires record découlant d'une croissance des revenus des SaaS de 44 %, nous sommes fiers de l'effet transformateur que nos solutions de SaaS ont sur notre entreprise et de la valeur qu'elles créeront, selon nous, pour nos parties prenantes. De par sa nature récurrente, la croissance des revenus des SaaS offre une plus grande visibilité des revenus futurs. Dans cette optique, nous avons décidé de commencer à fournir des conseils financiers sur plusieurs indicateurs clés, qui sont présentés ci-dessous. »

Faits saillants du quatrième trimestre :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 44 %, passant de 7,7 M$ au quatrième trimestre de 2022 à 11,1 M$.

Les abonnements aux solutions de SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) s'élevaient à 3,9 M$, ce qui représente une baisse de 13 % par rapport au montant de 4,5 M$ déclaré au quatrième trimestre de 2022.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 3,9 M$, ce qui représente une baisse de 13 % par rapport au montant de 4,5 M$ déclaré au quatrième trimestre de 2022. L'obligation restante d'exécution des SaaS i a augmenté de 47 %, pour s'établir à 137,7 M$ au 30 avril 2023, comparativement à 94,0 M$ à la même période l'an dernier.

a augmenté de 47 %, pour s'établir à 137,7 M$ au 30 avril 2023, comparativement à 94,0 M$ à la même période l'an dernier. En date du 30 avril 2023, les revenus annuels récurrents i ont affiché une hausse de 25 % pour s'établir à 78,3 M$, comparativement à 62,7 M$ au 30 avril 2022.

ont affiché une hausse de 25 % pour s'établir à 78,3 M$, comparativement à 62,7 M$ au 30 avril 2022. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 13 % pour atteindre 14,6 M$, comparativement à 12,9 M$ au quatrième trimestre de 2022.

Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel, s'élevaient à 34,3 M$, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport aux 29,2 M$ déclarés au quatrième trimestre de l'année précédente, tandis que les revenus totaux ont crû de 20 % pour atteindre un montant record de 41,2 M$.

La marge brute était de 45 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à 44 % pour la même période de l'exercice 2022.

La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 18,4 M$, soit une hausse de 21 % par rapport aux 15,1 M$ déclarés au quatrième trimestre de 2022.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 17,0 M$, soit une hausse de 3,2 M$ (ou 23 %) comparativement à 13,8 M$ au quatrième trimestre de l'année précédente.

Les résultats d'exploitation de la société ont atteint 1,4 M$, comparativement à 1,3 M$ au quatrième trimestre de l'exercice 2022.

Le bénéfice se chiffrait à 0,4 M$ (ou 0,03 $ par action) après dilution au quatrième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à un bénéfice de 2,6 M$ (ou 0,17 $ par action) au cours de la même période de l'exercice 2022.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajustéii était de 2,4 M$, ce qui représente une augmentation de 42 % par rapport aux 1,7 M$ enregistrés au quatrième trimestre de l'année précédente.

Faits saillants de l'exercice 2023 :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 39 %, pour s'établir à 37,5 M$ par rapport à 26,9 M$ au cours de la même période lors de l'exercice 2022.

Les abonnements aux solutions SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) ont augmenté pour s'établir à 16,4 M$, ce qui représente une hausse de 38 % par rapport au montant de 11,9 M$ déclaré pour la même période lors de l'exercice 2022.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) ont augmenté pour s'établir à 16,4 M$, ce qui représente une hausse de 38 % par rapport au montant de 11,9 M$ déclaré pour la même période lors de l'exercice 2022. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 6 % pour atteindre 55,4 M$, comparativement à 52,0 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice 2022.

Les revenus sans les ventes de matériel s'élevaient à 128,7 M$, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 114,5 M$ déclarés pour la même période de l'exercice précédent, et les revenus totaux ont atteint un montant record de 152,4 M$.

La marge brute était de 44 % pour les exercices 2023 et 2022.

2022. La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 66,8 M$, soit une hausse de 11 % par rapport aux 60,3 M$ déclarés à la même période lors de l'exercice 2022.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 63,2 M$, soit une hausse de 8,3 M$ (ou 15 %), comparativement à 54,9 M$ pour l'exercice 2022.

Les résultats d'exploitation étaient de 3,6 M$, en baisse par rapport aux 5,4 M$ pour la même période de l'exercice 2022.

Le bénéfice se chiffrait à 2,1 M$ (0,14 $ par action diluée) pour l'exercice 2023, comparativement au bénéfice de 4,5 M$ (0,30 $ par action diluée) enregistré pour l'exercice 2022.

Le BAIIA ajustéii était de 9,5 M$, ce qui représente une baisse de 6 % par rapport aux 10,1 M$ enregistrés au cours de la même période de l'exercice 2022.

Prévisions financières :

Tecsys présente les prévisions financières suivantes :



Prévisions de l'exercice 2024

Prévisions de l'exercice 2025 Croissance des revenus totaux Entre 10 et 15 %

S. o. Croissance des revenus des SaaS Entre 35 et 37 %

S. o. Marge BAIIAii ajustée 6 %

Entre 8 et 9 %

Le 29 juin 2023, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,075 $ par action à verser le 4 août 2023 aux actionnaires dûment inscrits le 14 juillet 2023.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2023.

ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2023.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2023

Date : 30 juin 2023

Heure : 8 h 30 (HAE)

Numéro de téléphone : 877 224-6304 ou 416 620-9188

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 7 juillet 2023 en composant l'un des numéros suivants :

800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès : 22027339)

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Renseignements

Relations publiques : Adam Polka [email protected]

Adam Polka Renseignements généraux : [email protected]

Relations avec les investisseurs : [email protected]

Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le gain sur la réévaluation du passif de location et la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, des impôts sur le revenu élimine l'impact sur les bénéfices tirés d'activités non opérationnelles, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, des gains sur la réévaluation des passifs de location et de la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des exercices précédents élimine l'impact hors trésorerie de ces éléments.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.



Exercice terminé le 30 avril

(en milliers de dollars canadiens)

2023

2022

2021

















Bénéfice de la période

2 089 $ 4 478 $ 7 188 $ Rajustements pour :













Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre du droit d'utilisation

1 775

2 162

2 180

Amortissement des coûts de mise en valeur reportés

496

290

269

Amortissement des autres immobilisations incorporelles

1 603

1 612

1 663

Frais d'intérêts

406

622

787

Revenus d'intérêts

(686)

(474)

(174)

Impôts sur le résultat

1 624

946

3 169

BAIIA

7 307 $ 9 636 $ 15 082 $ Rajustements pour :













Rémunération à base d'actions

2 177

1 684

1 138

Gain sur la réévaluation de l'obligation découlant d'un bail

-

(573)

-

Comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes précédentes

-

(617)

-

BAIIA ajustéii

9 484 $ 10 130 $ 16 220 $

États consolidés de la situation financière Au 30 avril 2023 et au 30 avril 2022 (en milliers de dollars canadiens)



30 avril 2023 30 avril 2022

Actifs









Actifs courants









Trésorerie et équivalents de trésorerie

21 235 $ 23 004 $ Placement à court terme.

15 835

20 239

Comptes débiteurs

22 900

16 962

Travaux en cours

1 734

1 579

Autres débiteurs

523

234

Crédits d'impôt

5 338

5 224

Stocks

1 034

806

Charges payées d'avance

8 193

6 392

Total des actifs courants

76 792

74 440

Actifs non courants









Autres créances à long terme

363

192

Crédits d'impôt

5 368

3 782

Immobilisations corporelles

1 802

2 064

Actifs au titre du droit d'utilisation

1 708

4 547

Coûts d'acquisition du contrat

3 738

3 177

Coûts de mise en valeur reportés

2 254

1 870

Autres immobilisations incorporelles

9 287

10 301

Écart d'acquisition

17 467

16 863

Actifs d'impôt reportés

8 137

8 608

Total des actifs non courants

50 124

51 404

Total de l'actif

126 916 $ 125 844 $ Passifs









Passifs courants









Créditeurs et charges à payer

21 669 $ 16 971 $ Produits différés et autres passifs

30 388

24 689

Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

-

1 200

Obligations au titre de contrats de location

793

662

Total des passifs courants

52 850

43 522

Passifs non courants









Autres charges à payer à long terme

253

-

Dette à long terme

-

7 200

Passifs d'impôts reportés

1 255

1 258

Obligations au titre de contrats de location

2 120

5 181

Total des passifs non courants

3 628

13 639

Total du passif

56 478 $ 57 161 $ Capitaux propres









Capital-actions

44 338 $ 43 973 $ Surplus d'apport

15 285

13 176

Bénéfices non distribués

10 832

12 968

Cumul des autres éléments de la perte globale

(17)

(1 434)

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

70 438

68 683

Total du passif et des capitaux propres

126 916 $ 125 844 $

États consolidés des résultats et du résultat global Pour les périodes de trois mois et de douze mois terminées les 30 avril 2023 et 2022 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Trimestre clos le 30 avril Période de douze mois clos le 30 avril



2023 2022 2023 2022

Revenu :

















SaaS

11 133 $ 7 708 $ 37 476 $ 26 929 $ Entretien et soutien

7 992

8 008

32 714

32 698

Services professionnels

14 614

12 896

55 353

52 040

Licence

529

558

3 116

2 806

Matériel

6 924

5 118

23 765

22 727

Total des revenus

41 192

34 288

152 424

137 200

Coût des revenus

22 828

19 158

85 615

76 890

Marge brute

18 364

15 130

66 809

60 310

Charges opérationnelles :

















Ventes et marketing

7 778

6 388

28 080

24 294

Frais généraux et administratifs

2 599

2 652

11 218

10 865

Recherche et développement, déduction faite des crédits d'impôt

6 597

4 779

23 943

19 775

Total des charges opérationnelles

16 974

13 819

63 241

54 934

Résultats d'exploitation

1 390

1 311

3 568

5 376

Autres coûts (revenus)

189

(164)

(145)

(48)

Bénéfice avant impôt sur le revenu

1 201

1 475

3 713

5 424

Charge d'impôt sur le résultat

755

(1 111)

1 624

946

Bénéfice net

446 $ 2 586 $ 2 089 $ 4 478 $ Autres éléments du bénéfice global (de la perte globale)

















Partie effective des variations de la juste valeur sur les couvertures de revenus désignées

(521)

(52)

(6)

(693)

Écarts de conversion des établissements étrangers

489

(375)

1 423

(967)

Résultat global

414 $ 2 159 $ 3 506 $ 2 818 $ Bénéfice de base par action ordinaire

0,03

0,18

0,14

0,31

Résultat dilué par action ordinaire

0,03 $ 0,17 $ 0,14 $ 0,30 $



















Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.



















États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et de douze mois terminées les 30 avril 2023 et 2022 (en milliers de dollars canadiens)





Trimestre clos le 30 avril Période de douze mois clos le 30 avril







2023

2022

2023

2022

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



















Bénéfice net



446 $ 2 586 $ 2 089 $ 4 478 $ Rajustements pour :



















Amortissement des biens et de l'équipement et des actifs au titre du droit d'utilisation



440

515

1 775

2 162

Amortissement des frais de mise en valeur reportés



145

87

496

290

Amortissement des autres immobilisations incorporelles



402

382

1 603

1 612

Charges d'intérêts (revenus) et pertes de change



189

409

(145)

525

Gains sur la réévaluation des baux



-

(573)

-

(573)

Opérations de change non réalisées et autres



1 336

(103)

1 754

1 117

Crédits d'impôt non remboursables



(429)

(992)

(2 095)

(2 332)

Rémunération à base d'actions



455

340

2 177

1 684

Impôts sur le résultat



124

(1 455)

554

402

Encaisse nette des activités d'exploitation sans les variations des éléments hors trésorerie éléments du fonds de roulement liés à l'exploitation



3 108

1 196

8 208

9 365

Comptes débiteurs



955

4 365

(5 915)

(270)

Travaux en cours



208

(194)

(151)

(1 410)

Autres débiteurs



163

80

(58)

219

Crédits d'impôt



3 239

2 233

(114)

(397)

Stocks



268

142

(226)

(186)

Charges payées d'avance



21

330

(1 452)

(1 502)

Coûts d'acquisition du contrat



(190)

(389)

(908)

(499)

Créditeurs et charges à payer



1 461

(757)

2 663

(3 076)

Produits différés et autres passifs



1 258

1 352

5 713

2 700

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux opérations



7 383

7 162

(448)

(4 421)

Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités d'exploitation



10 491

8 358

7 760

4 944

Flux de trésorerie liés aux activités de financement



















Remboursement de la dette à long terme



-

(300)

(8 400)

(1 216)

Produit des placements à court terme



-

-

5 000

-

Paiement des obligations de location



(119)

(225)

(689)

(859)

Paiement de dividendes



(1 094)

(1 022)

(4 225)

(3 929)

Remboursement de l'obligation fiscale acquise



-

-

-

299

Intérêts payés



(17)

(178)

(406)

(622)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions



185

-

297

1 020

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement



(1 045)

(1 725)

(8 423)

(5 307)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :



















Intérêts perçus



211

57

686

175

Paiements liés à des acquisitions d'entreprise antérieures



-

-

-

(500)

Acquisitions d'immobilisations corporelles



(340)

(19)

(850)

(733)

Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles



-

(226)

(62)

(255)

Coûts de mise en valeur reportés



(283)

(162)

(880)

(1 072)

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement



(412)

(350)

(1 106)

(2 385)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période



9 034

6 283

(1 769)

(2 748)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période



12 201

16 721

23 004

25 752

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période



21 235 $ 23 004 $ 21 235 $ 23 004 $

États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les exercices se terminant les 30 avril 2023 et 2022 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux actions)



Capital-actions



















Nombre

Montant

Surplus d'apport

Cumul des

autres

éléments du

bénéfice

global (de la

perte globale)

Bénéfices non

distribués

Total

Solde au 1er mai 2022 14 562 895

43 973 $ 13 176 $ (1 434) $ 12 968 $ 68 683 $ Bénéfice net -

-

-

-

2 089

2 089

Autres éléments du résultat global :























Partie effective des variations de la juste valeur sur les couvertures de revenus désignées -

-

-

(6)

-

(6)

Écart de conversion des établissements étrangers -

-

-

1 423

-

1 423

Total des éléments du résultat global -

-

-

1 417

2 089

3 506

Rémunération à base d'actions -

-

2 177

-

-

2 177

Dividendes versés aux actionnaires -

-

-

-

(4 225)

(4 225)

Options d'achat d'actions exercées 19 942

365

(68)

-

-

297

Total des transactions avec les propriétaires de la Société 19 942

365 $ 2 109 $ - $ (4 225) $ (1 751) $ Solde au 30 avril 2023 14 582 837

44 338 $ 15 285 $ (17) $ 10 832 $ 70 438 $

























Solde au 1er mai 2021 14 505 095

42 700 $ 11 745 $ 226 $ 12 419 $ 67 090 $ Bénéfice net -

-

-

-

4 478

4 478

Autres éléments du résultat global :























Partie effective des variations de la juste valeur sur les couvertures de revenus désignées -

-

-

(693)

-

(693)

Écart de conversion des établissements étrangers -

-

-

(967)

-

(967)

Total des éléments du revenu global (de la perte globale) -

-

-

(1 660)

4 478

2 818

Rémunération à base d'actions -

-

1 684

-

-

1 684

Dividendes versés aux actionnaires -

-

-

-

(3 929)

(3 929)

Options d'achat d'actions exercées 57 800

1 273

(253)

-

-

1 020

Total des transactions avec les propriétaires des Société 57 800

1 273 $ 1 431 $ - $ (3 929) $ (1 225) $ Solde au 30 avril 2022 14 562 895

43 973 $ 13 176 $ (1 434) $ 12 968 $ 68 683 $

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Relations publiques : Adam Polka ([email protected]); Relations avec les investisseurs : [email protected]; Solutions et renseignements généraux : [email protected]; Par téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649