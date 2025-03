Chiffre d'affaires trimestriel record découlant d'une croissance des revenus des SaaS

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ -Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS), chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 qui a pris fin le 31 janvier 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« Ce trimestre, nous avons réalisé un chiffre d'affaires record grâce à la forte croissance des revenus associés aux logiciels en tant que service. Nous observons une activité diversifiée dans des secteurs clés, des principaux systèmes de santé aux fournisseurs tiers de services de logistique dans le domaine des soins de santé, en passant par les distributeurs industriels. « Nos solutions de chaîne d'approvisionnement en pharmacie continuent de stimuler une forte activité sur le marché », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys.

Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys, a ajouté : « Nos activités SaaS connaissent une forte croissance, combinée à une rentabilité accrue. Nous sommes heureux de voir le BAIIA ajusté croître efficacement, avec une hausse de 33 % depuis le début de l'année. »

Faits saillants du troisième trimestre :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 22 %, passant de 14,2 M$ au troisième trimestre de 2024 à 17,3 M$.

Les abonnements aux solutions de SaaS (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents) s'élevaient à 4,0 M$ par rapport au montant de 4,9 M$ déclaré au troisième trimestre de l'exercice 2024.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 4,0 M$ par rapport au montant de 4,9 M$ déclaré au troisième trimestre de l'exercice 2024. L'obligation restante d'exécution des SaaS i a augmenté de 34 %, pour s'établir à 210,2 M$ au 31 janvier 2025, comparativement à 157,2 M$ à la même période l'an dernier.

a augmenté de 34 %, pour s'établir à 210,2 M$ au 31 janvier 2025, comparativement à 157,2 M$ à la même période l'an dernier. Les revenus totaux ont augmenté, passant de 43,8 M$ au troisième trimestre de 2024 à un montant record de 45,2 M$.

Le bénéfice net se chiffrait à 1,2 M$ (ou 0,08 $ par action) après dilution au troisième trimestre de 2025, comparativement à un bénéfice de 0,8 M$ (ou 0,05 $ par action) au cours de la même période de l'exercice 2024.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté ii était de 3,5 M$, par rapport aux 2,6 M$ enregistrés au troisième trimestre de l'année précédente.

était de 3,5 M$, par rapport aux 2,6 M$ enregistrés au troisième trimestre de l'année précédente. Au troisième trimestre de l'exercice 2025, Tecsys a acquis 38 200 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 1,7 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement aux 50 400 actions acquises au cours de la même période l'an dernier pour environ 1,5 M$.

Rendements en cumul annuel pour les neuf premiers mois de l'exercice 2025 :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 29 %, pour s'établir à 48,7 M$, une augmentation par rapport aux 37,7 M$ enregistrés au cours de la période correspondante lors de l'exercice 2024.

Les abonnements aux solutions de SaaS (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents) s'élevaient à 10,8 M$, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport au montant de 10,5 M$ déclaré lors de la période correspondante de l'exercice 2024.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 10,8 M$, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport au montant de 10,5 M$ déclaré lors de la période correspondante de l'exercice 2024. Le total des revenus a augmenté pour atteindre 129,9 M$, comparativement à 127,3 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice 2024.

Le bénéfice net se chiffrait à 2,7 M$ (0,19 $ par action de base ou 0,18 $ par action après dilution) au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, comparativement à un bénéfice net de 1,6 M$ (0,11 $ par action de base et après dilution) au cours de la même période de l'exercice 2024.

Le BAIIA ajusté ii était de 9,1 M$, par rapport aux 6,8 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice 2024.

était de 9,1 M$, par rapport aux 6,8 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice 2024. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, Tecsys a acquis 149 400 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 6,0 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement aux 76 200 actions acquises au cours de la même période l'an dernier pour 2,2 M$.

Prévisions financières :

Tecsys maintient ses prévisions pour 2025 pour une croissance du chiffre d'affaires lié aux produits SaaS de 30 à 32 % et des marges du BAIIA ajusté de 8 à 9 % pour 2025 et de 10 à 11 % pour 2026. Nous avons constaté une forte croissance des réservations de services professionnels au troisième trimestre et une augmentation d'une année à l'autre pour les réservations de logiciels en tant que services. Toutefois, le moment choisi pour ces réservations devrait se traduire par des marges du BAIIA et un chiffre d'affaires lié aux logiciels en tant que services pour l'année complète à la limite inférieure de la fourchette des prévisions.

Dans l'ensemble, en fonction des expéditions réelles de matériel au troisième trimestre et de la visibilité sur les revenus globaux du quatrième trimestre, la Société fait passer ses prévisions de croissance des revenus totaux pour l'exercice 2025 de stables à une croissance de 1 à 3 % et fournira des prévisions pour l'exercice 2026 dans sa publication des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 complet.

Le 5 mars 2025, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,085 $ par action à verser le 16 avril 2025 aux actionnaires dûment inscrits le 26 mars 2025.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du troisième trimestre de 2025. ii Voir les mesures de rendement non conformes aux NIIF qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du troisième trimestre de 2025.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre de 2025

Date : 6 mars 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Numéro de téléphone : 800-836-8184 ou 646-357-8785

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 13 mars 2025 en composant l'un des numéros suivants :

888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 14330 #)

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et coûts de restructuration. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine les éléments non récurrents et l'incidence de ces éléments sur la trésorerie.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.



Trimestres clos les 31 janvier,

Neuf mois clos les 31 janvier,

Douze mois clos les 31 janvier,

(en milliers de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024

2025

2024



























Bénéfice net pour la période : 1 193 $ 759 $ 2 749 $ 1 590 $ 3 008 $ 2 036 $ Ajustements pour :























Amortissement des

immobilisations

corporelles et des actifs au

titre du droit d'utilisation 376

355

1 124

1 116

1 485

1 556

Amortissement des frais de

développement différés 190

147

585

436

732

581

Amortissement des autres

immobilisations

incorporelles 322

356

984

1 146

1 331

1 548

Charge d'intérêts 18

45

67

136

94

153

Produits d'intérêts (150)

(260)

(530)

(782)

(763)

(993)

Impôts sur le résultat 811

644

1 674

1 422

893

2 177

BAIIA 2 760 $ 2 046 $ 6 653 $ 5 064 $ 6 780 $ 7 058 $ Ajustements pour :























Rémunération à base

d'actions 775

594

2 415

1 770

2 946

2 225

Frais de restructuration -

-

-

-

2 122

-

BAIIA ajustéii 3 535 $ 2 640 $ 9 068 $ 6 834 $ 11 848 $ 9 283 $

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière (Non audités) (En milliers de dollars canadiens)



31 janvier 2025

30 avril 2024

Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 970 $ 18 856 $ Placement à court terme 11 614

16 713

Créances 21 563

22 090

Travaux en cours 7 060

4 248

Autres créances 189

134

Crédits d'impôt 5 365

6 422

Stocks 1 937

1 359

Charges payées d'avance et autres 9 756

9 143

Total des actifs courants 78 454

78 965

Actifs non courants







Autres créances et actifs à long terme 640

421

Crédits d'impôt 6 757

4 737

Immobilisations corporelles 1 068

1 372

Actifs au titre du droit d'utilisation 934

1 251

Coûts d'acquisition des contrats 4 610

4 478

Frais de développement différés 3 430

2 683

Autres immobilisations incorporelles 6 833

7 703

Goodwill 17 517

17 363

Actifs d'impôt différé 9 073

9 073

Total des actifs non courants 50 862

49 081

Total des actifs 129 316 $ 128 046 $ Passifs







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 24 677$

20 030$

Produits différés 38 684

36 211

Obligations locatives 732

812

Total des passifs courants 64 093

57 053

Passifs non courants







Autres charges à payer à long terme 3 886

496

Passifs d'impôts différé 552

826

Obligations locatives 783

1 302

Total des passifs non courants 5 221

2 624

Total des passifs 69 314 $ 59 677$

Capitaux propres







Capital social 53 788$

52 256$

Surplus d'apport 5 877

9 417

Résultats non distribués 7 251

8 121

Cumul des autres éléments du résultat global (6 914)

(1 425)

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 60 002

68 369

Total des passifs et des capitaux propres 129 316 $ 128 046 $ Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global (Non audités) (En milliers de dollars canadiens sauf les données par action)



Trimestres clos les 31 janvier

Neuf mois clos les 31 janvier



2025

2024

2025

2024

Produits :















Logiciels-services 17 252 $ 14 160 $ 48 696 $ 37 727 $ Maintenance et soutien 8 142

8 620

24 560

25 817

Services professionnels 13 920

13 021

41 452

40 798

Licence 212

396

1 517

1 104

Matériel 5 655

7 626

13 674

21 841

Total des produits 45 181

43 823

129 899

127 287

Coût des ventes 23 907

23 893

68 449

69 512

Marge brute 21 274

19 930

61 450

57 775

Charges d'exploitation :















Frais de vente et de commercialisation 9 053

8 223

26 457

24 539

Frais généraux et charges administratives 3 096

2 650

9 273

8 580

Frais de recherche et de développement après les

crédits d'impôt 7 114

7 834

21 650

22 079

Total des charges d'exploitation 19 263

18 707

57 380

55 198

Bénéfice d'exploitation 2 011

1 223

4 070

2 577

Autres (charges) produits (7)

180

353

435

Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 004

1 403

4 423

3 012

Charge d'impôt sur le résultat 811

644

1 674

1 422

Bénéfice net 1 193 $ 759 $ 2 749 $ 1 590 $ Autres éléments du résultat global :















Partie efficace des variations de la juste valeur des

dérivés désignés comme instruments de couverture

liés aux produits (5 188)

4 101

(5 721)

1 101

Écarts de conversion au titre des établissements à

l'étranger (90)

(90)

232

(424)

Résultat global (4 085) $ 4 770 $ (2 740) $ 2 267 $ Bénéfice de base par action ordinaire 0,08 $ 0,05 $ 0,19 $ 0,11 $ Bénéfice dilué par action ordinaire 0,08 $ 0,05 $ 0,18 $ 0,11 $ Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (Non audités) (En milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les 31 janvier Neuf mois clos les 31 janvier

2025

2024

2025

2024

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :















Bénéfice net 1 193 $ 759 $ 2 749 $ 1 590 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre

de droits d'utilisation 376

355

1 124

1 116

Amortissement des frais de développement différés 190

147

585

436

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 322

356

984

1 146

(Produits) charge d'intérêts et perte de change 7

(180)

(353)

(435)

Écarts de change latents et autre 516

(452)

599

(1 050)

Crédits d'impôt non remboursables (1 008)

(151)

(1 942)

(1 365)

Rémunération à base d'actions 775

594

2 415

1 770

Impôts sur le résultat 34

78

221

454

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation compte

non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de

roulement liés aux activités d'exploitation 2 405

1 506

6 382

3 662

Créances 269

(4 175)

571

(1 950)

Travaux en cours (2 563)

557

(2 804)

(1 662)

Autres actifs et créances 90

184

(346)

136

Crédits d'impôt 3 338

3 160

979

841

Stocks 178

213

(576)

(871)

Charges payées d'avance (1 534)

(304)

(571)

(945)

Coûts d'acquisition de contrats (251)

(401)

(171)

(261)

Créditeurs et charges à payer 3 111

3 890

1 111

597

Produits différés 1 764

(2 295)

2 455

327

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux

activités d'exploitation 4 402

829

648

(3 788)

Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités

d'exploitation 6 807

2 335

7 030

(126)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :















Paiement d'obligations locatives (205)

(195)

(607)

(593)

Paiement de dividendes (1 251)

(1 177)

(3 619)

(3 385)

Intérêts payés (18)

(45)

(67)

(136)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions 971

423

1 568

3 067

Actions rachetées et annulées (1 679)

(1 532)

(5 991)

(2 205)

(Sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement (2 182)

(2 526)

(8 716)

(3 252)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :















Intérêts reçus 32

22

59

91

Transferts à partir des placements à court terme -

18

5 570

40

Acquisitions d'immobilisations corporelles (88)

(190)

(497)

(455)

Frais de développement différés (447)

(309)

(1 332)

(809)

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités

d'investissement (503)

(459)

3 800

(1 133)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de

trésorerie au cours de la période 4 122

(650)

2 114

(4 511)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 16 848

17 374

18 856

21 235

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 20 970 $ 16 724 $ 20 970 $ 16 724 $ Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres (non audités) (en milliers de dollars canadiens sauf les nombres d'actions)



Capital social Surplus

d'apport Cumul des

autres

éléments du

résultat global Résultats

non

distribués Total

Nombre Montant

Solde au 1er mai 2024 14 840 150 52 256 $ 9 417 $ (1 425) $ 8 121 $ 68 369 $ Bénéfice net - -

-

-

2 749

2 749

Autres éléments du résultat global :





















Partie efficace des variations de la juste

valeur des dérivés désignés comme

instruments de couverture liés aux

produits - -

-

(5 721)

-

(5 721)

Écarts de conversion au titre

des établissements à l'étranger - -

-

232





232

Résultat global total - -

-

(5 489)

2 749

(2 740)

Actions rachetées et annulées (149 400) (531)

(5 460)

-

-

(5 991)

Rémunération à base d'actions - -

2 415

-

-

2 415

Dividendes aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(3 619)

(3 619)

Options d'achat d'actions exercées 53 337 2 063

(495)

-

-

1 568

Total des transactions avec les

propriétaires de la Société (96 063) 1 532 $ (3 540) $ - $ (3 619) $ (5 627) $ Solde au 31 janvier 2025 14 744 087 53 788 $ 5 877 $ (6 914) $ 7 251 $ 60 002 $























Solde au 1er mai 2023 14 582 837 44 338 $ 15 285 $ (17) $ 10 832 $ 70 438 $ Bénéfice net - -

-

-

1 590

1 590

Autres éléments du résultat global :





















Partie efficace des variations de la juste

valeur des dérivés désignés comme

instruments de couverture liés aux

produits - -

-

1 101

-

1 101

Écarts de conversion au titre

des établissements à l'étranger - -

-

(424)

-

(424)

Résultat global total - -

-

677

1 590

2 267

Actions rachetées et annulées (76 200) (248)

(1 957)

-

-

(2 205)

Rémunération à base d'actions - -

1 770

-

-

1 770

Dividendes aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(3 385)

(3 385)

Options d'achat d'actions exercées 192 302 3 936

(869)

-

-

3 067

Total des transactions avec les

propriétaires de la Société 116 102 3 688 $ (1 056) $ - $ (3 385) $ (753) $ Solde au 31 janvier 2024 14 698 939 48 026 $ 14 229 $ 660 $ 9 037 $ 71 952 $ Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

