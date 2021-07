Neuvième trimestre consécutif de revenus records; les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 113 % pour l'ensemble de l'exercice

MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2021 qui a pris fin le 30 avril 2021. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Faits saillants du quatrième trimestre :

Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 107 %, passant de 2,7 M$ au quatrième trimestre de 2020 à 5,5 M$ au quatrième trimestre de 2021.

Les revenus liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux abonnements ont augmenté de 30 % sur douze mois, passant de 10,6 M$ au quatrième trimestre de 2020 à 13,8 M$ au quatrième trimestre de 2021. Ce rendement est principalement attribuable au modèle SaaS.

En date du 30 avril 2021, les revenus annuels récurrents i ont connu une augmentation de 9 % pour atteindre 52,5 M$, par rapport à 48,1 M$ au 30 avril 2020, ce qui représente une hausse de 6 % en devises constantes de façon séquentielle depuis le 31 janvier 2021.

ont connu une augmentation de 9 % pour atteindre 52,5 M$, par rapport à 48,1 M$ au 30 avril 2020, ce qui représente une hausse de 6 % en devises constantes de façon séquentielle depuis le 31 janvier 2021. Au cours du quatrième trimestre de 2021, les abonnements aux solutions SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) s'élevaient à 3,5 M$, ce qui représente une baisse de 14 % par rapport au montant record de 4,1 M$ déclaré au quatrième trimestre de 2020, mais en hausse séquentielle de 252 % par rapport à 1,0 M$ au troisième trimestre 2021.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 3,5 M$, ce qui représente une baisse de 14 % par rapport au montant record de 4,1 M$ déclaré au quatrième trimestre de 2020, mais en hausse séquentielle de 252 % par rapport à 1,0 M$ au troisième trimestre 2021. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 12 % pour atteindre 12,1 M$ au quatrième trimestre de 2021, comparativement à 10,8 M$ au quatrième trimestre de 2020.

Les revenus totaux ont établi un record à 32,4 M$, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport aux 27,7 M$ déclarés au quatrième trimestre 2020.

La marge brute était de 49 % par rapport au 46 % enregistré au trimestre précédent. La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 15,7 M$, soit une hausse de 22 % par rapport aux 12,9 M$ déclarés au quatrième trimestre de 2020.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 13,1 M$, soit une hausse de 0,8 M$ (6 %) par rapport aux 12,3 M$ déclarés au quatrième trimestre de l'exercice 2020, grâce à un investissement continu dans la vente et la commercialisation, ainsi que dans la recherche et le développement.

Les résultats d'exploitation de la société au quatrième trimestre de 2021 ont atteint 2,6 M$, marquant une hausse de 343 % comparativement à 0,6 M$ au quatrième trimestre de l'exercice 2020.

Le bénéfice se chiffrait à 2,0 M$ (ou 0,14 $ par action) après dilution au quatrième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à un bénéfice de 0,4 M$ (ou 0,03 $ par action) au cours de la même période de l'exercice 2020.

Le BAIIA ajustéii pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021 était de 3,9 M$, ce qui représente une augmentation de 101 % par rapport aux 2,0 M$ enregistrés au quatrième trimestre de 2020.

« Nous sommes heureux de nos résultats records alors que nous clôturons une année extraordinaire. Notre rendement pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021, ainsi que pour l'ensemble de l'exercice, témoigne du besoin de solutions vraiment adaptables et agiles. Ce fut une leçon d'humilité de voir nos clients adapter leurs activités avec l'aide de nos solutions au milieu d'une pandémie, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. Alors que nous annonçons notre neuvième trimestre consécutif de revenus records, ainsi que plusieurs gains notables au cours de l'année dernière, nous sommes prêts à démarrer l'année fiscale 2022 avec un pipeline très solide. Notre stratégie de transition vers un modèle SaaS s'avère être un coup de circuit pour Tecsys. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « La répartition des revenus continue d'évoluer vers le modèle SaaS, tant pour les nouveaux comptes que pour l'expansion et la migration des comptes existants. Cette transition accélérée améliore la qualité et la cohérence de nos sources de revenus et augmente la valeur à vie de notre clientèle. »

Résultats d'exploitation



















Trimestre clos le

Trimestre clos le



12 mois

clos le

12 mois

clos le

30 avril 2021

30 avril 2020



30 avril 2021

30 avril 2020



















Total des produits

32 374

27 750



123 101

104 855 Produits tirés de l'infonuagique, maintenance

et abonnements

13 836

10 638



52 879

41 058 Marge brut

15 723

12 896



60 630

50 318 Pourcentage de marge brut

49%

46%



49%

48% Charges d'exploitation

13 092

12 302



49 949

45 610 Charges d'exploitation en % des produits

40%

44%



41%

43% Bénéfice d'exploitation

2 631

594



10 681

4 708 BAIIA ajusté

3 917

1 951



16 220

10 271 Bénéfice de base par action

0,14

0,03



0,50

0,18 Bénéfice dilué par action

0,14

0,03



0,49

0,18



















Commandes de licences

752

1 388



4 288

4 718 Produits récurrents annuels liés aux logiciels-

services - commandes

3 493

4 075



9 548

8 758



















Produits récurrents annuels

52 485

48 140



52 485

48 140 Services professionnels

(carnet de commandes)

33 639

34 965



33 639

34 965

Faits saillants de l'exercice 2021 :

Les revenus liés au modèle SaaS ont grimpé de 113 %, passant de 9,0 M$ au cours de l'exercice 2020 à 19,2 M$ au cours de l'exercice 2021.

Les revenus liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux abonnements ont augmenté de 29 % sur douze mois, atteignant 52,9 M$ au cours de l'exercice 2021, comparativement à 41,1 M$ au cours de l'exercice 2020. Cette hausse est principalement attribuable au modèle SaaS.

Les abonnements aux solutions SaaS i ont augmenté de 9 % pour atteindre 9,5 M$ au cours de l'exercice 2021, comparativement à 8,8 M$ au cours de l'exercice 2020.

ont augmenté de 9 % pour atteindre 9,5 M$ au cours de l'exercice 2021, comparativement à 8,8 M$ au cours de l'exercice 2020. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 17 % pour atteindre 47,4 M$ au cours de l'exercice 2021, comparativement à 40,6 M$ au cours de l'exercice 2020.

Les revenus pour l'exercice 2021 s'élèvent à 123,1 M$, soit une hausse de 17 % par rapport aux 104,9 M$ déclarés pour l'exercice 2020.

La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 60,6 M$, soit une hausse de 10,3 M$ (20 %) au cours de l'exercice 2021 comparativement à 50,3 M$ pour la même période de l'exercice précédent.

La marge brute totale s'est établie à 49 % pour l'exercice 2021, contre 48 % pour l'exercice 2020.

Le bénéfice net pour l'exercice 2021 était de 7,2 M$ (ou 0,49 $ par action diluée) comparativement à un profit de 2,3 M$ (ou 0,18 $ par action) pour l'exercice 2020.

Le BAIIA ajustéii pour l'exercice 2021 était de 16,2 M$, ce qui représente une augmentation de 58 % par rapport aux 10,3 M$ déclarés pour l'exercice 2020.

Le 29 juin 2021, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action payable le 6 août 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 16 juillet 2021.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2021

Date : 30 juin 2021

Heure : 8 h 30 (HNE)

Numéros de téléphone : (877) 210-0456 ou (416) 981-9006

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 7 juillet 2021 en composant l'un des numéros suivants :

(800) 558-5253 ou (416) 626-4100 (code d'accès : 21995521)

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Renseignements

Solutions et renseignements généraux : [email protected]

Relations avec les investisseurs : [email protected] , 514 866-5800

, 514 866-5800 Relations avec les médias : [email protected]

Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2020. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright© Tecsys Inc. 2021. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant les coûts liés à l'acquisition, le rajustement de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle, la rémunération à base d'actions et les coûts de restructuration. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante.

Le calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté pour les exercices 2021, 2020 et 2019 est établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante :



2021

2020

2019

Bénéfice net de la période 7 188 $ 2 346 $ (741) $ Ajustements pour:











Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

2 180

2 004

879

Amortissement des frais de développement différés

269

536

949

Amortissement des autres immobilisations incorporelles

1 663

1 530

995

Charges d'intérêts

787

1 080

196

Produits d'intérêts

(174)

(74)

(197)

Impôt sur le résultat

3 169

1 234

(1 018)

BAIIA

15 082

8 656

1 063

Ajustements pour:













Coûts liés aux acquisitions

-

-

1 347

Rémunération fondée sur des actions

1 138

1 024

366

Ajustement de la juste valeur de la contrepartie éventuelle













d'indexation - Tecsys A/S

-

171

-

Coûts de restructuration

-

420

-

BAIIA ajusté

16 220 $ 10 271 $ 2 776 $























i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2021.





ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers de 2021.















États consolidés de la situation financière

Aux 30 avril 2021 et 30 avril 2020

(en milliers de dollars canadiens)



30 avril 2021

30 avril 2020

Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 752 $ 27 528 $ Placements à court terme 20 100

10 000

Créances 16 840

18 434

Travaux en cours 182

837

Autres créances 2 034

1 633

Crédits d'impôt 5 359

4 162

Stocks 628

634

Charges payées d'avance 4 897

3 778

Total des actifs courants 75 792

67 006





















Autres créances à long terme 350 303 Crédits d'impôt 3 904

4 624

Immobilisations corporelles 2 682

2 823

Actifs au titre de droits d'utilisation 7 245

8 234

Coûts d'acquisition de contrats 2 678

2 324

Frais de développement différés 1 088

1 103

Autres immobilisations incorporelles 12 194

13 401

Goodwill 17 417

17 540

Actifs d'impôt différé 6 006

7 028

Total des actifs non courants 53 517

57 427











Total des actifs 129 309 $ 124 433 $ Passifs







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 19 417 $

19 933 $

Produits différés 22 044

16 163

Partie courante de la dette à long terme 1 216

1 231

Autres passifs courants 500

4 670

Obligations locatives 848

922

Total des passifs courants 44 025

42 919

Passifs non courants







Dette à long terme 8 400

9 600

Passifs d'impôt différé 1 499

1 638

Obligations locatives 8 295

9 157

Total des passifs non courants 18 194

20 395

Total des passifs 62 219

63 314

Éventualités, engagements







Capitaux propres







Capital social 42 700

40 901

Surplus d'apport 11 745

10 964

Résultats non distribués 12 419

8 838

Cumul des autres éléments du résultat global 226

416

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 67 090

61 119











Total des passifs et des capitaux propres 129 309 $ 124 433 $

États consolidés du résultat net et du résultat global







Trimestres et douze mois clos les 30 avril 2021 et 2020







(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)











Trimestre

clos le

30 avril, 2021

Trimestre

clos le

30 avril, 2020

Douze mois

clos le

30 avril, 2021

Douze mois

clos le

30 avril, 2020

Produits:

















Produits exclusifs 1 331 $ 1 694 $ 5 229 $ 5 384 $ Produits de tiers 5 032

4 244

17 463

15 885

Infonuagique, maintenance et abonnements 13 836

10 638

52 879

41 058

Services professionnels 12 124

10 823

47 375

40 616

Frais remboursables 51

351

155

1 912

Total des produits 32 374

27 750

123 101

104 855

Coût des ventes:















Produits 4 059

3 493

14 355

12 780

Services 12 541

11 010

47 961

39 845

Frais remboursables 51

351

155

1 912

Total du coût des ventes 16 651

14 854

62 471

54 537

Marge brute 15 723

12 896

60 630

50 318

Charges d'exploitation:















Frais de vente et de commercialisation 5 649

5 368

20 985

20 134

Frais généraux et charges administratives 2 427

2 637

10 396

9 821

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 5 016

4 297

18 568

15 235

Frais de restructuration -

-

-

420

Total des charges d'exploitation 13 092

12 302

49 949

45 610



















Bénéfice d'exploitation 2 631

594

10 681

4 708

Charges financières, montant net

95

145

324

1 128

Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 536

449

10 357

3 580

Charge d'impôt sur le résultat

516

74

3 169

1 234

Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la Société 2 020 $ 375 $ 7 188 $ 2 346 $ Autres éléments du résultat global: Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme

instruments de couverture liés aux produits

(300)

627

(77)

696

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

(632)

198

(113)

(73)

Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société 1 088 $ 1 200 $ 6 998 $ 2 969 $ Bénéfice de base par action ordinaire

0.14 $ 0.03 $ 0.50 $ 0.18 $ Bénéfice dilué par action ordinaire

0.14 $ 0.03 $ 0.49 $ 0.18 $



















Tableaux consolidés des flux de trésorerie







Trimestres et douze mois clos les 30 avril 2021 et 2020







(en milliers de dollars canadiens)









Trimestre

clos le

30 avril, 2021

Trimestre

clos le

30 avril, 2020

Douze mois

clos le

30 avril, 2021

Douze mois

clos le

30 avril, 2020



















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:















Bénéfice net 2 020 $ 375 $ 7 188 $ 2 346 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 567

542

2 180

2 005

Amortissement des frais de développement différés 60

119

269

536

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 404

398

1 663

1 530

Charges financières, montant net 95

145

324

1 128

Écarts de change latents et autre (184)

352

(1 130)

(245)

Crédits d'impôt non remboursables (392)

(355)

(1 395)

(1 398)

Rémunération à base d'actions 210

214

1 138

1 024

Impôt sur le résultat 215

(406)

2 545

399











Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 2 995

1 384

12 782

7 325



















Créances (1 516)

(1 910)

1 552

(3 434)

Travaux en cours 364

(161)

652

(27)

Autres créances 376

(11)

289

(315)

Crédits d'impôt 1 841

1 797

(724)

103

Stocks 320

175

5

38

Charges payées d'avance (243)

207

(1 120)

(1 089)

Coûts d'acquisition de contrats (90)

(1 624)

(354)

(1 788)

Créditeurs et charges à payer 645

5 169

137

7 285

Produits différés 3 426

1 120

5 894

1 908

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 5 123

4 762

6 331

2 681



















Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 8 118

6 146

19 113

10 006

Flux de trésorerie liés aux activités de financement:

Remboursement de la dette à long terme (312)

(308)

(1 215)

(1 018)

Paiement d'obligations locatives (233)

(262)

(929)

(993)

Émission d'actions ordinaires nette de frais de transaction de 1 281$ -

21 719

-

21 719

Paiement des dividendes (940)

(785)

(3 607)

(3 009)

Paiement différé lié à une acquisition d'entreprise -

-

(2 191)

-

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions 630

12

1 442

12

Intérêts payés (150)

(139)

(638)

(854)

(Sorties) entrés nettes de trésorerie liées aux activités de financement (1 005)

20 237

(7 138)

15 857

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:















Achat de placements à court terme -

(10 000)

(10 000)

(10 000)

Intérêts reçus 18

11

174

74

Acquisitions d'immobilisations corporelles (185)

(231)

(962)

(934)

Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles (9)

(42)

(569)

(196)

Frais de développement différés (51)

(70)

(254)

(575)

Paiements liés aux acquisitions d'entreprises antérieures (672)

(471)

(2 140)

(1 617)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (899)

(10 803)

(13 751)

(13 248)

Augmentation (diminution) nettes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 6 214

15 580

(1 776)

12 615

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 19 538

11 948

27 528

14 913

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 25 752 $ 27 528 $ 25 752 $ 27 528 $



















États consolidés des variations des capitaux propres









(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)













Capital social













































Nombre Montant

Surplus

d'apport

Cumul des autres

éléments du résultat

global

Résultats non

distribués

Total

Solde au 1er mai 2020

14 416 543 40 901 $ 10 964 $ 416 $ 8 838 $ 61 119 $ Bénéfice net

- -

-

-

7 188

7 188

Autres éléments du résultat global pour

l'exercice :























Partie efficace

des variations de

juste valeur des

dérivés désignés

comme instruments

de couverture liés

aux produits

- -

-

(77)

-

(77)

Écarts de conversion

au titre des établissements

à l'étranger

- -

-

(113)

-

(113)

Résultat global total

pour l'exercice

- -

-

(190)

7 188

6 998

Rémunération à base d'actions

- -

1 138

-

-

1 138

Dividendes aux détenteurs

- -

-

-

(3 607)

(3 607)

Options d'achat d'actions exercées

88 552 1 799

(357)

-

-

1 442

Total de la transaction avec les propriétaires de la Société

88 552 1 799

781

-

(3 607)

(1 027)

Solde au 30 avril, 2021

14 505 095 42 700 $ 11 745 $ 226 $ 12 419 $ 67 090 $ Solde au 1er mai 2019

13 082 376 19 144 $ 9 943 $ (207) $ 9 501 $ 38 381 $ Bénéfice net

- -

-

-

2 346

2 346

Autres éléments du résultat global pour l'exercice :























Partie efficace

des variations de

juste valeur des

dérivés désignés

comme instruments

de couverture liés

aux produits

- -

-

696

-

696

Écarts de conversion au titre des

établissements à l'étranger

- -

-

(73)

-

(73)

Résultat global total

pour l'exercice

- -

-

623

2 346

2 969

Dividendes aux détenteurs

- -

-

-

(3 009)

(3 009)

Rémunération à base d'actions

- -

1 024

-

-





Options d'achat d'actions exercées

834 15

(3)

-

-

1 024

Actions ordinaires émises dans le cadre

du financement par voie de prise ferme, déduction

faite de frais d'émission d'actions de 1 707$ et d'impôt

différé de 449$

1 333 333 21 742

-

-

-

21 742

Total de la transaction avec les

propriétaires de la Société

1 334 167 21 757

1 021

-

(3 009)

19 769

Solde au 30 avril, 2020

14 416 543 40 901 $ 10 964 $ 416 $ 8 838 $ 61 119 $

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Solutions et renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected]; Relations avec les médias : [email protected]; Téléphone : (514) 866-0001 ou (800) 922-8649, https://www.tecsys.com/

Liens connexes

https://www.tecsys.com/