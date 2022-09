Hausse des revenus générés par les SaaS de 42 %

MONTRÉAL, 14 septembre 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), un chef de file en matière de logiciels-services (ou « SaaS ») pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2023 ayant pris fin le 31 juillet 2022. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

Faits saillants du premier trimestre :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 42 %, passant de 5,7 M$ au premier trimestre de 2022 à 8 M$.

Les abonnements aux solutions de SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) s'élevaient à 3,9 M$, ce qui représente une hausse de 256 % par rapport au montant de 1,1 M$ déclaré au premier trimestre de 2022.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 3,9 M$, ce qui représente une hausse de 256 % par rapport au montant de 1,1 M$ déclaré au premier trimestre de 2022. L'obligation restante d'exécution relative aux SaaS i a augmenté de 58 %, pour s'établir à 102,5 M$ au 31 juillet 2022, comparativement à 65 M$ à la même période l'an dernier.

a augmenté de 58 %, pour s'établir à 102,5 M$ au 31 juillet 2022, comparativement à 65 M$ à la même période l'an dernier. En date du 31 juillet 2022, les produits récurrents annuels i ont affiché une hausse de 21 % pour s'établir à 65,1 M$, comparativement à 53,7 M$ au 31 juillet 2021.

ont affiché une hausse de 21 % pour s'établir à 65,1 M$, comparativement à 53,7 M$ au 31 juillet 2021. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 4 % pour atteindre 13,6 M$, comparativement à 13,1 M$ au premier trimestre de 2022.

Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel, s'élevaient à 30,4 M$, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport aux 27,5 M$ déclarés au premier trimestre de 2022.

La marge brute était de 43 %, similaire à celle de la même période de l'exercice 2022.

La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 14,8 M$, soit une hausse de 2 % par rapport aux 14,4 M$ déclarés au premier trimestre de 2022.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 14,7 M$, soit une hausse de 1,3 M$ (ou 10 %) comparativement à 13,3 M$ au premier trimestre de 2022.

Les résultats d'exploitation étaient de 90 000 $, marquant une baisse comparativement à 1,1 M$ au premier trimestre de 2022.

Le bénéfice net se chiffrait à 40 000 $ ou 0,00 $ par action après dilution, comparativement à un bénéfice net de 200 000 $ ou 0,02 $ par action au cours de la même période de l'exercice 2022.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajustéii était de 1,5 M$, ce qui représente une baisse de 40 % par rapport aux 2,5 M$ enregistrés au premier trimestre de 2022.

« Nous sommes heureux d'annoncer un très bon début d'exercice financier pour 2023. Nos nombreux abonnements pour le trimestre couvrent nos marchés verticaux et comprennent trois nouveaux réseaux hospitaliers. Nous croyons que ces résultats témoignent du fait que notre gamme de solutions de SaaS est bien adaptée aux exigences d'un marché mûr pour la transformation, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, Inc. Dans le monde entier, les organisations liées à la chaîne d'approvisionnement ont dû relever des défis difficiles en ce qui concerne les attentes des consommateurs, les pénuries de main-d'œuvre et les anciens logiciels incapables de gérer la nouvelle complexité d'exécution. Avec la notoriété croissante des chaînes d'approvisionnement comme levier stratégique au sein des organisations, nous observons des signaux de demande et notons l'intention des acheteurs de se procurer des logiciels plus robustes. Avec le bon logiciel et la bonne position sur le marché, nous sommes prêts offrir une valeur accrue à nos clients et actionnaires. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « Avec un autre trimestre record en ce qui a trait aux revenus liés aux SaaS - ce qui représente une augmentation de 42 % par rapport à l'an dernier - et une solide croissance des revenus et d'importants abonnements aux solutions de SaaS mesurés sur la base des revenus annuels récurrents, nous sommes ravis constater la croissance de notre chiffre d'affaires brut. Nos abonnements aux solutions de SaaS mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ont augmenté de 256 % par rapport à l'an dernier, ce qui se traduit par une hausse de 58 % de l'obligation restante d'exécution par rapport à l'année précédente. Alors que nous continuons de voir une croissance rapide des abonnements et de l'obligation restante d'exécution, nous continuons d'investir dans l'infrastructure infonuagique, dans la R-et-D, ainsi que dans les ventes et le marketing pour tirer parti de cette occasion a sein d'un marché en évolution. »





















Résultats d'exploitation Trimestre clos le 31 juillet 2022 Trimestre clos le 31 juillet 2021 12 mois clos le 31 juillet 2022 12 mois clos le 31 juillet 2021

Total des produits 34 204 $ 33 232 $ 138 172 $ 128 242 $

Total des produits exclusion faite du matériel 30 359

27 456

117 376

108 604



Produits des logiciels-services, services de maintenance et de soutien 16 269

13 979

61 917

54 605



Marge brute 14 758

14 429

60 639

61 569



Pourcentage de marge brute 43 %

43 %

44 %

48 %



Charges d'exploitation 14 668

13 341

56 261

51 768



Charges d'exploitation en pourcentage des produits 43 %

40 %

41 %

40 %



Bénéfice d'exploitation 90

1 088

4 378

9 801



BAIIA ajustéii 1 484

2 456

9 158

15 167



Bénéfice de base par action 0.00

0.02

0.29

0.43



Bénéfice dilué par action 0.00

0.02

0.28

0.42



Commandes de licences 249

286

2,365

4,114



Produits récurrents annuels liés aux logiciels-services - commandes 3 908

1 099

14 730

8 277



Obligations de prestation qui restent à remplir à l'égard des logiciels services







102 540

64 997



Produits récurrents annuels







65 074

53 656



Services professionnels (carnet de commandes)







30 674

35 124





Le 8 septembre 2022, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,07 $ par action (payable le 7 octobre 2022) aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 23 septembre 2022.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2023.

ii Voir les mesures de rendement non conformes aux NIIF qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2023.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2023

Date : 9 septembre 2022

Heure : 8 h 30 (HAE)

Numéro de téléphone : 800 768-6727 ou 416 620-9188

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 16 septembre 2022 en composant l'un des numéros suivants :

800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès : 22020336)

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2022. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le gain sur la réévaluation du passif de location et la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, des impôts sur le revenu élimine l'impact sur les bénéfices tirés d'activités non opérationnelles, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, des gains sur la réévaluation des passifs de location et de la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des exercices précédents élimine l'impact hors trésorerie de ces éléments.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus et qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31 juillet 12 mois clos le 31 juillet

2022 2021 2022 2021



















Bénéfice 40 $ 244 $ 4 274 $ 6 197 $ Ajustements pour:

















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 430

543

2,049

2,190



Amortissement des frais de développement différés 102

54

338

220



Amortissement des autres immobilisations incorporelles 396

411

1,597

1,666



Charges d'intérêts 119

161

580

672



Produits d'intérêts (104)

(40)

(538)

(164)



Impôt sur le résultat 25

729

242

3,163

BAIIA 1 008 $ 2 102 $ 8 542 $ 13 944 $ Ajustements pour:

















Rémunération fondée sur des actions 476

354

1,806

1,223



Profit sur la réévaluation de l'obligation locative -

-

(573)

-



Comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures -

-

(617)

-

BAIIA ajusté 1 484 $ 2 456 $ 9 158 $ 15 167 $

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

Aux 31 juillet 2022 et 30 avril 2022

(Non audités)

(En milliers de dollars canadiens)









31 juillet 2022 30 Avril 2022 Actifs









Actifs courants









Trésorerie et équivalents de trésorerie

17 215 $ 23 004 $ Placements à court terme

20 331

20 239

Créances

17 447

16 962

Travaux en cours

2 526

1 579

Autres créances

622

234

Crédits d'impôt

6 542

5 224

Stocks

1 059

806

Charges payées d'avance

6 949

6 392

Total des actifs courants

72 691

74 440

Actifs non courants









Autres créances à long terme

165

192

Crédits d'impôt

3 933

3 782

Immobilisations corporelles

1 864

2 064

Coûts d'acquisition de contrats

4 568

4 547

Actifs au titre de droits d'utilisation

3 430

3 177

Frais de développement différés

1 977

1 870

Autres immobilisations incorporelles

9 710

10 301

Goodwill

16 651

16 863

Actifs d'impôt différé

8 605

8 608

Total des actifs non courants

50 903

51 404

Total des actifs

123 594 $ 125 844 $ Passifs









Passifs courants









Créditeurs et charges à payer

14 490 $ 16 971 $ Produits différés

25 909

24 689

Partie courante de la dette à long terme

1 200

1 200

Obligations locatives

675

662

Total des passifs courants

42 274

43 522

Passifs non courants









Dette à long terme

6 900

7 200

Passifs d'impôt différé

1 215

1 258

Obligations locatives

5 114

5 181

Total des passifs non courants

13 229

13 639

Total des passifs

55 503 $ 57 161 $ Capitaux propres









Capital social

44 049 $ 43 973 $ Surplus d'apport

13 638

13 176

Résultats non distribués

11 988

12 968

Cumul des autres éléments du résultat global

(1 584)

(1 434)

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

68 091

68 683

Total des passifs et des capitaux propres

123 594 $ 125 844 $

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

Trimestres et semestres clos les 31 juillet 2022 et 2021

(Non audités)

(En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)











31 juillet 2022 31 juillet 2021

Produits:









Logiciels-services

8 001 $ 5 653 $ Maintenance et soutien

8 268

8 326

Services professionnels

13 631

13 126

Licences

459

351

Matériel

3 845

5 776

Total des produits

34 204

33 232

Total du coût des ventes

19 446

18 803

Marge brute

14 758

14 429

Charges d'exploitation:









Frais de vente et de commercialisation

6 250

5 682

Frais généraux et charges administratives

2 734

2 859

Frais de recherche et de développement après les crédits d'impôt

5 684

4 800

Total des charges d'exploitation

14 668

13 341

Bénéfice d'exploitation

90

1 088

Coûts de financement

25

115

Bénéfice avant impôt sur le résultat

65

973

Charge d'impôt sur le résultat

25

729

Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la Société

40 $ 244 $ Autres éléments du résultat global:









Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

154

(358)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

(304)

(33)

Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société

(110) $ (147) $ Bénéfice de base et dilué par action ordinaire

0.00 $ 0.02 $















Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

Trimestres et semestres clos les 31 juillet 2022 et 2021

(Non audités)

(En milliers de dollars canadiens)

























31 juillet 2022 31 juillet 2021 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:









Bénéfice net

40 $ 244 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :









Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

430

543

Amortissement des frais de développement différés

102

54

Amortissement des autres immobilisations incorporelles

396

411

Charges (produits) d'intérêts et (profit) perte de change

25

115

Écarts de change latents et autre

(372)

1 261

Crédits d'impôt non remboursables

(421)

(366)

Rémunération à base d'actions

476

354

Impôt sur le résultat

25

693

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation compte non tenu des variations

des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation

701

3 309

Créances

(543)

(2 492)

Travaux en cours

(954)

(547)

Autres créances

(335)

(34)

Crédits d'impôt

(1 048)

(910)

Stocks

(255)

(12)

Charges payées d'avance

(562)

(465)

Coûts d'acquisition de contrats

(253)

128

Créditeurs et charges à payer

(3 012)

(3 933)

Produits différés

1 238

(59)

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation

(5 724)

(8 324)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(5 023)

(5 015)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement:









Remboursement de la dette à long terme

(300)

(312)

Paiement d'obligations locatives

(244)

(231)

Intérêts payés

(119)

(161)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions

62

-

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement

(601)

(704)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:









Intérêts reçus

104

40

Acquisitions d'immobilisations corporelles

(60)

(230)

Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles

-

(15)

Frais de développement différés

(209)

(486)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement

(165)

(691)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période

(5 789)

(6 410)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période

23 004

25 752

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

17 215 $ 19 342 $

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres

Trimestres clos les 31 juillet 2022 et 2021

(Non audités)

(En milliers de dollars canadiens sauf les nombres d'actions)















Capital social Surplus d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total



Nombre

Amount Solde au 1er mai 2022

14 562 895 $ 43 973 $ 13 176 $ (1 434) $ 12 968 $ 68 683 Bénéfice net:

-

-

-

-

40

40 Autres éléments du résultat global:























Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés

désignés comme instruments de couverture liés aux produits

-

-

-

154

-

154 Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

-

-

-

(304)

-

(304) Résultat global total













(150)

40

(110) Rémunérations à base d'actions

-

-

476

-

-

476 Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres

-

-

-

-

(1 020)

(1 020) Options d'achat d'actions exercées

3 994

76

(14)

-

-

62 Total de la transaction avec les propriétaires de la Société

3 994

76

462

-

(1 020)

(482) Solde au 31 juillet 2022

14 566 889 $ 44 049 $ 13 638 $ (1 584) $ 11 988 $ 68 091

























Solde au 1er mai 2021

14 505 095 $ 42 700 $ 11 745 $ 226 $ 12 419 $ 67 090 Bénéfice net:

-

-

-

-

244

244 Autres éléments du résultat global:

-

-

-

-

-



Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés

comme instruments de couverture liés aux produits

-

-

-

(358)

-

(358) Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

-

-

-

(33)

-

(33) Résultat global total

-

-

-

(391)

244

(147) Rémunérations à base d'actions





-

354

-

-

354 Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres

-

-

-

-

(943)

(943) Total de la transaction avec les propriétaires de la Société

-

-

354

-

(943)

(589) Solde au 31 juillet 2021

14 505 095 $ 42 700 $ 12 099 $ (165) $ 11 720 $ 66 354

