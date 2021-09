Dixième trimestre consécutif de revenus records; les revenus liés au modèle SaaS de l'entreprise ont augmenté de 47 % pour l'ensemble de l'exercice

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2022 qui a pris fin le 31 juillet 2021. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Faits saillants du premier trimestre :

Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 47 %, passant de 3,8 M$ au premier trimestre de 2021 à 5,7 M$ au premier trimestre de 2022.

En date du 31 juillet 2021, les revenus annuels récurrents i ont affiché une hausse de 9 % pour s'établir à 53,7 M$, comparativement à 49,3 M$ au 31 juillet 2020.

ont affiché une hausse de 9 % pour s'établir à 53,7 M$, comparativement à 49,3 M$ au 31 juillet 2020. Au cours du premier trimestre de 2022, les abonnements aux solutions SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) s'élevaient à 1,1 M$, ce qui représente une baisse de 54 % par rapport au montant de 2,4 M$ déclaré au premier trimestre de 2021.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 1,1 M$, ce qui représente une baisse de 54 % par rapport au montant de 2,4 M$ déclaré au premier trimestre de 2021. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 17 % pour atteindre 13,1 M$ au premier trimestre de 2022, comparativement à 11,2 M$ au premier trimestre de 2021.

Les revenus totaux ont établi un record à 33,2 M$, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport aux 28,1 M$ déclarés au premier trimestre 2021.

La marge brute était de 43 % par rapport au 48 % enregistré au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La marge brute a subi l'incidence de la baisse du dollar américain, de l'investissement dans nos principales initiatives de croissance et de la répartition des revenus. La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 14,4 M$, soit une hausse de 7 % par rapport aux 13,5 M$ déclarés au premier trimestre de 2021.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 13,3 M$, soit une hausse de 1,8 M$ (16 %) par rapport aux 11,5 M$ déclarés au premier trimestre de l'exercice 2021, grâce à un investissement continu dans la vente et la commercialisation, ainsi que dans la recherche et le développement.

Les résultats d'exploitation de la société au premier trimestre de 2022 ont atteint 1,1 M$, en baisse comparativement à 2,0 M$ au premier trimestre de l'exercice 2021.

Le bénéfice se chiffrait à 0,2 M$ (ou 0,02 $ par action) après dilution au premier trimestre de l'exercice 2022, comparativement à un bénéfice de 1,2 M$ (ou 0,08 $ par action) après dilution au cours de la même période de l'exercice 2021.

Le BAIIA ajustéii pour le premier trimestre de l'exercice 2022 était de 2,5 M$, ce qui représente une baisse de 30 % par rapport aux 3,5 M$ enregistrés au premier trimestre de 2021.

« L'exercice 2022 commence sur une note positive. Notre dixième trimestre consécutif de revenus records illustre bien notre trajectoire de croissance soutenue. Ce succès est le fruit d'une combinaison équilibrée entre l'expansion de notre clientèle et l'augmentation des investissements dans nos comptes actuels, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, Inc. Les abonnements à nos solutions SaaS ont affiché un certain ralentissement après les excellents résultats du quatrième trimestre. Les obstacles juridiques et les goulots d'étranglement dans le secteur de l'approvisionnement en ont été le facteur principal. Cela dit, nous avons ajouté deux nouveaux réseaux d'hôpitaux au premier trimestre, et nous en avons déjà ajouté un autre en août. Notre solide rendement est porté par nos solutions agiles vraiment adaptables, dont l'utilité est plus que prouvée dans un climat plus sensible à l'importance de l'excellence de l'exécution de la chaîne d'approvisionnement. Alors que nous continuons d'établir des records pour la société sur une base séquentielle trimestrielle, nous nous attendons à ce que notre solide bassin de clients éventuels produise une croissance accélérée et un potentiel de hausse soutenu. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « En dépit des importantes fluctuations des taux de change, nous sommes heureux d'annoncer un autre solide trimestre de croissance au chapitre des revenus et de la rentabilité. En fait, en devises constantes, nos revenus du premier trimestre de 2022 ont augmenté d'environ 25 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, les revenus du programme SaaS représentant une fois de plus un facteur clé. »

Résultats d'exploitation



















Trimestre clos le

Trimestre clos le

12 mois clos le

12 mois clos le



31 juillet, 2021

31 juillet, 2020

31 juillet, 2021

31 juillet, 2020





















Total des produits

33 232 $ 28 091 $ 128 242 $ 108 696 $ Logiciels-services (produits)

5 653

3 844

20 973

11 102

Maintenance et autres (produits)

8 326

8 409

33 632

32 427

Marge brut

14 429

13 490

61 569

52 275

Pourcentage de marge brut

43%

48%

48%

48%

Charges d'exploitation

13 341

11 522

51 768

46 102

Charges d'exploitation en % des produits

40%

41%

40%

42%

Bénéfice d'exploitation

1 088

1 968

9 801

6 173

BAIIA ajustéii

2 456

3 509

15 167

11 785

Bénéfice de base par action

0,02

0,09

0,43

0,29

Bénéfice dilué par action

0,02

0,08

0,43

0,28





















Commandes de licences

286

461

4 114

4 786

Produits récurrents annuels liés aux logiciels- services - commandes

1 099

2 370

8 246

10 748





















Produits récurrents annuels

53 656

49 293

53 656

49 293

Services professionnels (carnet de commandes)

35 124

38 060

35 124

38 060



Le 9 septembre 2021, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action payable le 8 octobre 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 24 septembre 2021.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2022

Date : 9 septembre 2021

Heure : 13 h HNE

Numéro de téléphone : (877) 232-4484 ou (416) 981-9028

Vous pouvez réécouter l'appel jusqu'au 16 septembre 2021 en composant l'un des numéros suivants :

(800) 558-5253 ou (416) 626-4100 (code d'accès : 21996813).

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2020. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2020. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante.

Le calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté pour les trimestres clos les 31 juillet 2021 et 2020 est établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante :



Trimestre clos le 31 juillet

2021 2020











Bénéfice net de la période 244 $ 1 235 $ Ajustements pour:









Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 543

533



Amortissement des frais de développement différés 54

103



Amortissement des autres immobilisations incorporelles 411

408



Charges d'intérêts 161

276



Produits d'intérêts (40)

(50)



Impôt sur le résultat 729

735

BAIIA 2 102 $ 3 240 $ Ajustements pour:









Rémunération fondée sur des actions 354

269

BAIIA ajusté 2 456 $ 3 509 $

i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2022.

ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2022.

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière Au 31 juillet 2021 et au 30 avril 2021

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)













31 juillet 2021 30 avril 2021 Actifs



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 342 $ 25 752 $ Placements à court terme 20 121 20 100 Créances 19 335 16 840 Travaux en cours 731 182 Autres créances 589 2 034 Crédits d'impôt 6 501 5 359 Stocks 640 628 Charges payées d'avance 5 362 4 897 Total des actifs courants 72 621 75 792 Actifs non courants



Autres créances à long terme 240 303 Crédits d'impôt 4 037 3 904 Immobilisations corporelles 2 597 2 682 Actifs au titre de droits d'utilisation 7 018 7 245 Coûts d'acquisition de contrats 2 550 2 678 Frais de développement différés 1 520 1 088 Autres immobilisations incorporelles 11 811 12 194 Goodwill 17 431 17 417 Actifs d'impôt différé 6 007 6 006 Total des actifs non courants 53 211 53 517





Total des actifs 125 832 $ 129 309 $ Passifs



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 17 272 $ 19,417 $ Produits différés 21 987 22 044 Partie courante de la dette à long terme 1 204 1 216 Autres passifs courants 500 500 Obligations locatives 827 848 Total des passifs courants 41 790 44 025 Passifs non courants



Dette à long terme 8 100 8 400 Passifs d'impôt différé 1 502 1 499 Obligations locatives 8 086 8 295 Total des passifs non courants 17 688 18 194 Total des passifs 59 478 62 219





Capitaux propres



Capital social 42 700 42 700 Surplus d'apport 12 099 11 745 Résultats non distribués 11 720 12 419 Cumul des autres éléments du résultat global (165) 226 Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 66 354 67 090





Total des passifs et des capitaux propres 125 832 $ 129 309 $

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global Trimestres clos les 31 juillet 2021 et 2020 (non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)











31 juillet 2021 31 juillet 2020

Produits:





Logiciels-services 5 653 $ 3 844 $ Maintenance et autres 8 326 8 409 Services professionnels 13 126 11 212 Licences 351 717 Matériel 5 776 3 909 Total des produits 33 232 28 091 Total du coût des ventes 18 803 14 601 Marge brute 14 429 13 490 Charges d'exploitation:









Frais de vente et de commercialisation 5 682 4 997 Frais généraux et charges administratives 2 859 2 426 Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 4 800 4 099 Total des charges d'exploitation 13 341 11 522





Bénéfice d'exploitation 1 088 1 968 Charges (produits) financières, montant net

115 (2) Bénéfice avant impôt sur le résultat 973 1 970 Charge d'impôt sur le résultat

729 735 Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la Société 244 $ 1 235 $ Autres éléments du résultat global:

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

(358) 1 109 Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

(33) 553 Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société (147) $ 2 897 $ Bénéfice de base par action ordinaire

0,02 $ 0,09 $ Bénéfice dilué par action ordinaire

0,02 $ 0,08 $

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie Trimestres clos les 31 juillet 2021 et 2020

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)







31 juillet 2021 31 juillet 2020





Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:



Bénéfice net 244 $ 1 235 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :



Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 543 533 Amortissement des frais de développement différés 54 103 Amortissement des autres immobilisations incorporelles 411 408 Charges financières, montant net 115 (2) Écarts de change latents et autre 1 261 (239) Crédits d'impôt non remboursables (366) (309) Rémunération à base d'actions 354 269 Impôt sur le résultat 693 724 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des

éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 3 309 2 722





Créances (2 492) 1 075 Travaux en cours (547) (307) Autres créances (34) (216) Crédits d'impôt (910) (755) Stocks (12) 41 Charges payées d'avance (465) (789) Coûts d'acquisition de contrats 128 (195) Créditeurs et charges à payer (3 933) (3 810) Produits différés (59) 1 969 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation (8 324) (2 987)





Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (5 015) (265) Flux de trésorerie liés aux activités de financement:

Remboursement de la dette à long terme (312) (300) Paiement d'obligations locatives (231) (253) Intérêts payés (161) (168) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (704) (721) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:

Achat de placements à court terme - (10 000) Intérêts reçus 40 50 Acquisitions d'immobilisations corporelles (230) (49) Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles (15) (505) Frais de développement différés (486) (106) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (691) (10 610) Diminution nettes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (6 410) (11 596) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 25 752 27 528 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 19 342 $ 15 932 $

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres Trimestres clos les 31 juillet 2021 et 2020 (non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)





Capital social











Nombre Montant Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du résultat

global Résultats non

distribués Total













Solde au 30 avril 2021

14 505 095 42 700 11 745 226 12 419 67 090 Bénéfice net

- - - - 244 244















Autres éléments du

résultat global pour

l'exercice :













Partie efficace des

variations de juste

valeur des dérivés

désignés comme

instruments de

couverture liés













aux produits

- - - (358) - (358) Écarts de conversion au titre des

établissements à l'étranger

- - - (33) - (33) Résultat global total

pour l'exercice

- - - (391) 244 (147) Rémunération à

base d'actions

- - 354 - - 354 Dividendes aux

détenteurs

- - - - (943) (943) Total de la transaction avec les

propriétaires de la Société

- - 354 - (943) (589)















Solde au 31 juillet 2021

14 505 095 42 700 $ 12 099 $ (165) $ 11 720 $ 66 354 $















Solde au 30 avril 2020

14 416 543 40 901 $ 10 964 $ 416 $ 8 838 $ 61 119 $ Bénéfice net

- - -

1 235 1 235















Autres éléments du

résultat global pour

l'exercice :













Partie efficace des

variations de juste valeur

des dérivés désignés

comme instruments de

couverture liés













aux produits

- - - 1 109 - 1 109 Écarts de conversion au titre

des établissements à l'étranger

- - - 553 - 553 Résultat global total

pour l'exercice

- - - 1 662 1 235 2 897 Rémunération

à base d'actions

- - 269 - - 269 Dividendes aux détenteurs

- - - - (865) (865) Total de la transaction avec les

propriétaires de la Société

- - 269 - (865) (596)















Solde au 31 juillet 2020

14 416 543 40 901 $ 11 233 $ 2 078 $ 9 208 $ 63 420 $

