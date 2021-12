Onzième trimestre consécutif de revenus records; les revenus liés au modèle SaaS de l'entreprise ont augmenté de 28 % en glissement annuel

MONTRÉAL, 7 décembre 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 qui a pris fin le 31 octobre 2021. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Faits saillants du deuxième trimestre :

Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 28 %, passant de 5,1 M$ au deuxième trimestre de 2021 à 6,6 M$ au deuxième trimestre de 2022.

En date du 31 octobre 2021, les revenus annuels récurrents i ont affiché une hausse de 12 % pour s'établir à 56,9 M$, comparativement à 50,9 M$ au 31 octobre 2020.

ont affiché une hausse de 12 % pour s'établir à 56,9 M$, comparativement à 50,9 M$ au 31 octobre 2020. Au cours du deuxième trimestre de 2022, les abonnements aux solutions SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) s'élevaient à 4,0 M$, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport au montant de 2,7 M$ déclaré au deuxième trimestre de l'exercice 2021.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 4,0 M$, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport au montant de 2,7 M$ déclaré au deuxième trimestre de l'exercice 2021. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 11 % pour atteindre 13,1 M$ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 11,8 M$ au deuxième trimestre de 2021.

Les revenus totaux ont établi un record à 34,3 M$, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 30,7 M$ déclarés au deuxième trimestre de 2021.

La marge brute était de 45 % par rapport au 52 % enregistré au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La marge brute a subi l'incidence de la baisse du dollar américain, de l'investissement dans nos principales initiatives de croissance et de la répartition des revenus. La marge brute totale a diminué, s'établissant à 15,5 M$, soit une baisse de 3 % par rapport aux 16,0 M$ déclarés au deuxième trimestre de 2021.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 13,9 M$, soit une hausse de 1,3 M$ (11 %) par rapport aux 12,6 M$ déclarés au deuxième trimestre de l'exercice 2021, grâce à un investissement continu dans la vente et la commercialisation, ainsi que dans la recherche et le développement.

Les résultats d'exploitation de la société au deuxième trimestre de 2022 ont atteint 1,6 M$, en baisse comparativement à 3,5 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Le bénéfice se chiffrait à 0,7 M$ (ou 0,05 $ par action) après dilution au deuxième trimestre de l'exercice 2022, comparativement à un bénéfice de 2,1 M$ (ou 0,14 $ par action) après dilution au cours de la même période de l'exercice 2021.

Le BAIIA ajustéii pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 était de 3,2 M$, ce qui représente une baisse de 34 % par rapport aux 4,8 M$ enregistrés au deuxième trimestre de 2021.

« Nous poursuivons sur notre lancée avec un autre trimestre affichant des revenus records et une solide croissance séquentielle et d'une année à l'autre. Nous appuyons ce rendement en prenant des initiatives pour développer notre équipe de vente, renforcer notre capacité de livraison, investir dans notre plateforme et développer notre pipeline, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, Inc. Nos trois marchés verticaux cibles affichent tous des rendements conformes ou supérieurs aux attentes, avec des gains notables dans le secteur des soins de santé avec trois nouveaux réseaux hospitaliers majeurs, et l'expansion de la clientèle dans le commerce de détail mondial et notre marché de distribution. Nous estimons occuper une position favorable, car l'accent accru mis sur les chaînes d'approvisionnement se traduit par un plus grand investissement dans l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et les technologies spécialisées qui la sous-tendent. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « Nous sommes heureux d'avoir connu un autre solide trimestre de croissance, et ce, malgré d'importants vents contraires en devises. Sur le plan des devises constantes, nos revenus du deuxième trimestre de 2022 ont augmenté d'environ 18 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, les revenus du programme SaaS représentant une fois de plus un facteur clé. Les fluctuations monétaires ont réduit les revenus d'environ 2 millions de dollars et le BAIIA ajusté de 1,5 million de dollars par rapport au même trimestre l'an dernier. Compte tenu de la trajectoire générale de nos revenus liés au modèle SaaS, il est probable que, d'ici quelques trimestres, les revenus SaaS dépasseront ceux de l'entretien et du soutien comme principale source de revenus récurrents. »

Total des produits 34 269 $ 30 694 $ 67 501 $ 58 785 $ 131 817 $ 113 382 $ Produits liés au SaaS 6 565 5 120 12 218 8 964 22 418 14 109 Produits liés à la maintenance et au support 8 200 8 312 16 526 16 721 33 520 32 789 Bénéfice brut 15 518 16 010 29 947 29 500 61 077 55 230 Marge brute en % 45 % 52 % 44 % 50 % 46 % 49 % Charges d'exploitation 13 891 12 558 27 232 24 080 53 101 47 821 Charges d'expl. en % des produits 41 % 41 % 40 % 41 % 40 % 42 % Bénéfice d'exploitation 1 627 3 452 2 715 5 420 7 976 7 409 BAIIA ajusté 3 206 4 830 5 662 8 339 13 543 12 938 BPA - de base 0,05 0,14 0,07 0,23 0,34 0,32 BPA - dilué 0,05 0,14 0,06 0,23 0,34 0,32













Commandes de licences 1 061 1 904 1 347 2 365 3 270 5 277 Revenus récurrents annuels liés

au modèle SAAS - commandes 4 050 2 692 5 149 5 062 9 635 11 090













Revenus récurrents annuels 56 939 50 873 56 939 50 873 56 939 50 873 Services professionnels -

carnet de commandes 33 124 38 746 33 124 38 746 33 124 38 746

Résultats du premier semestre de l'exercice 2022

Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 36 % pour s'établir à 12,2 M$ au premier semestre de l'exercice 2022, en hausse par rapport aux 9,0 M$ de la période correspondante de l'exercice 2021.

Les abonnements aux solutions SaaS i (mesurés sur la base des revenus récurrents annuels i ) se sont chiffrés à 5,1 M$ pour les premiers semestres des exercices 2022 et 2021.

(mesurés sur la base des revenus récurrents annuels ) se sont chiffrés à 5,1 M$ pour les premiers semestres des exercices 2022 et 2021. Les revenus tirés des services professionnels ont augmenté de 14 %, pour atteindre 26,2 M$ au cours du premier semestre de l'exercice 2022, comparativement à 23,0 M$ au cours de la même période de l'exercice 2021.

Les revenus totaux ont établi un record à 67,5 M$, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport aux 58,8 M$ déclarés pour la période correspondante de l'exercice 2021.

La marge brute était de 44 % par rapport au 50 % enregistré pour la période correspondante de l'exercice 2021. La marge brute a subi l'incidence de la baisse du dollar américain, de l'investissement dans nos principales initiatives de croissance et de la répartition des revenus.

La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 29,9 M$, soit une hausse de 2 % par rapport aux 29,5 M$ déclarés pour la même période de l'exercice 2021.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 27,2 M$, soit une hausse de 3,2 M$ (13 %) par rapport aux 24 M$ déclarés pour la période correspondante de l'exercice 2021, grâce à un investissement continu dans la vente et la commercialisation, ainsi que dans la recherche et le développement.

Les résultats d'exploitation de la société au premier semestre de l'exercice 2022 ont atteint 2,7 M$, en baisse par rapport aux 5,4 M$ de la période correspondante de l'exercice 2021.

Le bénéfice s'est établi à 1,0 M$ (ou 0,06 $ par action) après dilution au premier semestre de l'exercice 2022, comparativement à un bénéfice de 3,3 M$ (ou 0,23 $ par action) après dilution au cours de la période correspondante de l'exercice 2021.

Le BAIIA ajustéii était de 5,7 M$ au premier semestre de l'exercice 2022, en baisse de 32 % par rapport aux 8,3 M$ déclarés au cours de la même période de l'exercice 2021.

Le 1er décembre 2021, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,07 $ par action payable le 7 janvier 2022 aux actionnaires inscrits au registre le 16 décembre 2021.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2022

Date : 2 décembre 2021

Heure : 8 h 30 HNE

Numéros de téléphone : 800 582-4087 ou 416 981-9018

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 9 décembre 2021 en composant le 800 558-5253 ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21999394).

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

Renseignements

Solutions et renseignements généraux : [email protected]

Relations avec les investisseurs : [email protected] , 514 866-5800

, 514 866-5800 Relations avec les médias : [email protected]

Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2021. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web ( www.tecsys.com ) et sur celui de SEDAR ( www.sedar.com ).

Copyright © Tecsys Inc. 2021. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante.

Le calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté pour les périodes de trois et six mois ayant pris fin respectivement le 31 octobre 2021 et le 31 octobre 2020 est établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante :





Trimestres

clos les 31 octobre

Semestres

clos les 31 octobre (en milliers de dollars canadiens) 2021 2020

2021 2020













Bénéfice net de la période 708 $ 2 086 $

952 $ 3 321 $ Ajustements pour :











Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs

au titre de droits d'utilisation 553 526

1 096 1 059

Amortissement des frais de développement différés 69 58

123 161

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 411 426

822 834

Charges d'intérêts 145 195

306 471

Produits d'intérêts (40) (63)

(80) (113)

Impôt sur le résultat 791 1 235

1 520 1 970 BAIIA 2 637 $ 4 463 $

4 739 $ 7 703 $ Ajustements pour :











Rémunération fondée sur des actions 569 367

923 636 BAIIA ajusté 3 206 $ 4 830 $

5 662 $ 8 339 $



i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième trimestre de 2022. ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième trimestre de 2022.

États consolidés condensés intermédiaires de la situation financière Au 31 octobre 2021 et au 30 avril 2021 (non audités) (en milliers de dollars canadiens)



31 octobre 2021 30 avril 2021

Actifs





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 978 $ 25 752 $

Placements à court terme 20 155 20 100

Créances 19 487 16 840

Travaux en cours 1 999 182

Autres créances 962 2 034

Crédits d'impôt 7 645 5 359

Stocks 688 628

Charges payées d'avance 5 802 4 897

Total des actifs courants 74 716 75 792

Actifs non courants





Autres créances à long terme 213 303

Crédits d'impôt 4 171 3 904

Immobilisations corporelles 2 567 2 682

Actifs au titre du droit d'utilisation 6 775 7 245

Coûts d'acquisition du contrat 2 776 2 678

Frais de développement différés 1 646 1 088

Autres immobilisations incorporelles 11 185 12 194

Goodwill 17 207 17 417

Actifs d'impôt différé 6 006 6 006

Total des actifs non courants 52 546 53 517









Total de l'actif 127 262 $ 129 309 $

Passifs





Passifs courants





Créditeurs et charges à payer 16 196 $ 19 417 $

Produits différés 23 963 22 044

Partie courante de la dette à long terme 1 200 1 216

Autres passifs courants 500 500

Obligations locatives 812 848

Total des passifs courants 42 671 44 025

Passifs non courants





Dette à long terme 7 800 8 400

Passifs d'impôts différés 1 452 1 499

Obligations locatives 7 853 8 295

Total des passifs non courants 17 105 18 194

Total du passif 59 776 62 219









Capitaux propres





Capital social 43 973 42 700

Surplus d'apport 12 415 11 745

Résultats non distribués 11 482 12 419

Cumul des autres éléments du résultat global (384) 226

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 67 486 67 090









Total des passifs et des capitaux propres 127 262 $ 129 309 $



États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global Pour les trimestres et les semestres clos les 31 octobre 2021 et 2020 (non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)





Trimestres

clos le

31 octobre

2021 Trimestres

clos le

31 octobre

2020 Semestres

clos le

31 octobre

2021 Semestres

clos le

31 octobre

2020 Produits :









SaaS 6 565 $ 5 120 $ 12 218 $ 8 964 $ Maintenance et support 8 200 8 312 16 526 16 721 Services professionnels 13 076 11 829 26 202 23 041 Licence 982 1 988 1 333 2 705 Matériel 5 446 3 445 11 222 7 354 Total des produits 34 269 30 694 67 501 58 785 Coût des produits 18 751 14 684 37 554 29 285 Marge brute 15 518 16 010 29 947 29 500 Charges d'exploitation :







Vente et commercialisation 6 022 5 265 11 704 10 262 Généraux et administratifs 2 801 2 895 5 660 5 321 Recherche et développement, après les

crédits d'impôt 5 068 4 398 9 868 8 497 Total des charges d'exploitation 13 891 12 558 27 232 24 080









Bénéfice d'exploitation 1 627 3 452 2 715 5 420









Charges financières, montant net 128 131 243 129 Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 499 3 321 2 472 5 291 Charge d'impôt sur le résultat 791 1 235 1 520 1 970 Bénéfice net attribuable aux propriétaires

de la Société 708 $ 2 086 $ 952 $ 3 321 $ Autres éléments du résultat global :

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments

de couverture liés aux produits 233 (455) (125) 654 Écart de conversion au titre des établissements

à l'étranger (452) (145) (485) 408 Résultat global attribuable aux propriétaires

de la Société 489 $ 1 486 $ 342 $ 4 383 $ Bénéfice de base par action ordinaire 0,05 $ 0,14 $ 0,07 $ 0,23 $ Bénéfice dilué par action ordinaire 0,05 $ 0,14 $ 0,06 $ 0,23 $











États consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie Pour les trimestres et les semestres clos les 31 octobre 2021 et 2020 (non audités) (en milliers de dollars canadiens)



Trimestres

clos le

31 octobre

2021 Trimestres

clos le

31 octobre

2020 Semestres

clos le

31 octobre

2021 Semestres

clos le

31 octobre

2020









Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation







Bénéfice net pour la période 708 $ 2 086 $ 952 $ 3 321 $ Ajustements pour tenir compte

de ce qui suit :







Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 553 526 1 096 1 059 Amortissement des frais de développement différés 69 58 123 161 Amortissement des autres immobilisations incorporelles 411 426 822 834 Charges financières, montant net 128 131 243 129 Écarts de change latents et autre (333) (233) 928 (472) Crédits d'impôt non remboursables (366) (361) (732) (670) Rémunération à base d'actions 569 367 923 636 Impôts sur le résultat 680 1 120 1 373 1 844 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations

des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation







2 419 4 120 5 728 6 842 Créances (223) (6 038) (2 715) (4 963) Travaux en cours (1 275) (234) (1 822) (541) Autres créances 106 138 72 (78) Crédits d'impôt (911) (903) (1 821) (1 658) Stocks (53) (61) (65) (20) Charges payées d'avance (443) 183 (908) (606) Coûts d'acquisition du contrat (226) (154) (98) (349) Créditeurs et charges à payer (750) 902 (4 683) (2 908) Produits différés 2 000 1 609 1 941 3 578 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation (1 775) (4 558) (10 099) (7 545)









Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 644 (438) (4 371) (703) Flux de trésorerie liés aux activités de financement : Remboursement de la dette à long terme (304) (300) (616) (600) Paiement des obligations locatives (224) (234) (455) (487) Paiement de dividendes (1 889) (1 730) (1 889) (1 730) Paiement de l'obligation fiscale acquise - (2 191) - (2 191) Actions ordinaires émises à l'exercice d'options d'achat d'actions 1 020 36 1 020 36 Intérêts payés (145) (151) (306) (319) Sorties nettes de trésorerie liées

aux activités de financement (1 542) (4 570) (2 246) (5 291) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Achat de placements à court terme - - - (10 000) Intérêts reçus 40 63 80 113 Acquisitions d'immobilisations corporelles (304) (454) (534) (503) Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles (7) (16) (22) (521) Frais de développement différés (195) (54) (681) (160) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (466) (461) (1 157) (11 071) Diminution nette de la trésorerie et

des équivalents de trésorerie au cours de la période (1 364) (5 469) (7 774) (17 065) Trésorerie et équivalents de trésorerie,

à l'ouverture de la période 19 342 15 932 25 752 27 528 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture de la période 17 978 $ 10 463 $ 17 978 $ 10 463 $

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres Pour les semestres clos les 31 octobre 2021 et 2020 (non audités) (en milliers de dollars canadiens, à l'exception du nombre d'actions)



Capital social









Nombre Montant Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments

du résultat

global Résultats

non

distribués Total













Solde au 30 avril 2021 14 505 095 42 700 11 745 226 2 419 67 090 Bénéfice net - - - - 952 952 Autres éléments du résultat global pour la période :











Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture liés

aux produits - - - (125) - (125) Écart de conversion

au titre des établissements

à l'étranger - - - (485) - (485) Résultat global pour la période - - - (610) 952 342 Rémunération

à base d'actions - - 923 - - 923 Dividendes aux

détenteurs d'actions - - - - (1 889) (1 889) Options sur actions exercées 57 800 1 273 (253) - - 1 020 Total des transactions avec les propriétaires de la Société 57 800 1 273 670 - (1 889) 54













Solde au 31 octobre 2021 14 562 895 $ 43 973 $ 12 415 $ (384) $ 11 482 $ 67 486 $













Solde au 30 avril 2020 14 416 543 $ 40 901 $ 10 964 $ 416 $ 8 838 $ 61 119 $ Bénéfice net - - -

3 321 3 321 Autres éléments du résultat global pour la période











Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments

de couverture liés aux produits - - - 654 - 654 Écart de conversion au titre des établissements à l'étranger - - - 408 - 408 Résultat global total pour la période - - - 1 062 3 321 4 383 Rémunération

à base d'actions - - 636 - - 636 Dividendes aux détenteurs - - - - (1 730) (1 730) Options sur actions exercées 2 500 59 (23)



36 Total des transactions avec les propriétaires de la Société 2 500 59 613 - (1 730) (1 058)













Solde au 31 octobre 2020 14 419 043 $ 40 960 $ 11 577 $ 1 478 $ 10 429 $ 64 444 $





















