La Société observe une croissance de ses revenus de 33 %, enregistrant des recettes records pour le septième trimestre consécutif

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), un fabricant de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de pointe, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 qui a pris fin le 31 octobre 2020. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Faits saillants du deuxième trimestre :

Les revenus liés au modèle SaaS ont grimpé de 142 % au deuxième trimestre de l'exercice 2021 pour atteindre 5,1 M$, par rapport à 2,1 M$ au deuxième trimestre de 2020.

Les revenus liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux abonnements ont augmenté de 33 % sur douze mois, passant de 10,1 M$ au deuxième trimestre de 2020 à 13,4 M$ au deuxième trimestre de 2021. Cette hausse est principalement attribuable au modèle SaaS.

En date du 31 octobre 2020, les revenus annuels récurrents ont connu une augmentation de 26 % pour atteindre 50,9 M$, par rapport à 40,5 M$ au 31 octobre 2019, ce qui représente une hausse de 3,9 % en devises constantes de façon séquentielle depuis le 31 juillet 2020.

Au cours du deuxième trimestre de 2021, les abonnements aux solutions SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) s'élevaient à 2,7 M$, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport au montant de 2,4 M$ déclaré au deuxième trimestre de 2020.

(mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ) s'élevaient à 2,7 M$, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport au montant de 2,4 M$ déclaré au deuxième trimestre de 2020. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de16 % pour atteindre 11,8 M$ au deuxième trimestre de 2021, comparativement à 10,2 M$ au deuxième trimestre de 2020. Les revenus tirés des réservations de services professionnels i ont connu une augmentation de 19 % pour atteindre 11,5 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à 9,7 M$ lors de la même période de l'exercice précédent.

ont connu une augmentation de 19 % pour atteindre 11,5 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à 9,7 M$ lors de la même période de l'exercice précédent. Les revenus totaux ont établi un record à 30,7 M$, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport aux 26,0 M$ déclarés au deuxième trimestre 2020.

La marge brute était de 52 % par rapport au 50 % enregistré au trimestre précédent. La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 16,0 M$, soit une hausse de 23 % par rapport aux 13,1 M$ déclarés au deuxième trimestre de 2020.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 12,6 M$, soit une hausse de 1,8 M$ (16 %) par rapport aux 10,8 M$ déclarés au deuxième trimestre de l'exercice 2020, grâce à un investissement continu dans la vente et la commercialisation, ainsi que dans la recherche et le développement.

Les résultats d'exploitation de la société au deuxième trimestre de 2021 ont atteint 3,5 M$, comparativement à 2,2 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2020.

Le bénéfice se chiffrait à 2,1 M$ (ou 0,14 $ par action) après dilution au deuxième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à un bénéfice de 1,4 M$ (ou 0,11 $ par action) au cours de la même période de l'exercice 2020.

Le BAIIA ajustéi pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 a établi un record à 4,8 M$, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport aux 3,7 M$ enregistrés au deuxième trimestre de 2020.

« Notre rendement pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 s'inscrit dans la continuité de l'élan commercial positif que nous connaissons, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. Il s'agit du septième trimestre consécutif au cours duquel nous affichons des revenus records. La pandémie a eu un effet négatif minime sur nos activités, et la forte croissance de notre filière commerciale est de bon augure pour nos résultats financiers pour le reste de l'exercice 2021 et au-delà. Nos abonnements aux solutions SaaS en douze mois sont en hausse de 159 % par rapport à l'année précédente, en grande partie grâce à l'explosion des activités provenant de notre clientèle. Enfin, le volume enregistré sur notre plateforme de gestion des commandes distribuées a augmenté de 140 % pour la période du Vendredi fou par rapport à la même période l'an dernier. »

Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc., a ajouté : « Les revenus tirés des solutions SaaS continuent d'être notre source de revenus qui augmente le plus rapidement. Au deuxième trimestre de l'exercice 2021, ceux-ci représentaient 38 % des revenus totaux liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux abonnements, en hausse par rapport au 21 % affiché lors de la même période l'an dernier. Nous continuons de constater une forte demande pour le modèle SaaS, et nous poursuivons notre transition celui-ci : 81 % de nos réservations de produits concernaient nos solutions SaaS au cours du premier semestre de l'exercice 2021, comparativement à 75 % pour la même période l'an dernier. Même si nous observons encore une demande à l'égard de licences perpétuelles, la tendance à long terme vers le modèle SaaS semble solide. »

Résultats d'exploitation



























Trimestre clos

le 31 octobre

2020

Trimestre clos le

31 octobre

2019

Semestre clos

le 31 octobre

2020

Semestre clos le 31 octobre 2019



12 mois clos le 31 octobre 2020

12 mois clos le

31 octobre

2019



























Total des produits $ 30 694 $ 26 008 $ 58 785 $ 50 258

$ 113 382 $ 92 241 Produits tirés de l'infonuagique, maintenance

et abonnements

13 432

10 063

25 685

19 845



46 898

37 300 Marge brut

16 010

13 055

29 500

24 588



55 230

44 935 Pourcentage de marge brut

52%

50%

50%

49%



49%

49% Charges d'exploitation

12 558

10 839

24 080

21 869



47 821

44 740 Charges d'exploitation en % des produits

41%

42%

41%

44%



42%

49% Bénéfice d'exploitation

3 452

2 216

5 420

2 719



7 409

195 BAIIA ajusté

4 830

3 677

8 339

5 672



12 938

6 258 Bénéfice (perte) de base et dilué par action

0.14

0.11

0.23

0.09



0.32

(0.02)



























Commandes de licences

1 904

1 413

2 365

1 806



5 277

4 639 Produits récurrents annuels liés aux logiciels-

services - commandes

2 692

2 350

5 062

2 730



11 090

4 275



























Produits récurrents annuels

50 873

40 499

50 873

40 499



50 873

40 499 Services professionnels

(carnet de commandes)

38 746

22 142

38 746

22 142



38 746

22 142

Résultats du premier semestre de l'exercice 2021

Faits saillants :

Les revenus liés au modèle SaaS ont grimpé de 133 % au premier semestre de l'exercice 2021 pour atteindre 9,0 M$, par rapport à 3,9 M$ au premier semestre de l'exercice 2020.

Les revenus liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux abonnements ont augmenté de 29 % sur douze mois, atteignant 25,7 M$ au cours du premier semestre de l'exercice 2021, comparativement à 19,8 M$ lors de la même période l'année précédente. Cette hausse est principalement attribuable au modèle SaaS.

Les abonnements aux solutions SaaS i ont augmenté de 85 %, pour atteindre 5,1 M$ au cours des six premiers mois de l'exercice 2021, comparativement à 2,7 M$ au cours du premier semestre de l'exercice 2020.

ont augmenté de 85 %, pour atteindre 5,1 M$ au cours des six premiers mois de l'exercice 2021, comparativement à 2,7 M$ au cours du premier semestre de l'exercice 2020. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 15 %, atteignant 23,0 M$ au premier semestre de l'exercice 2021, comparativement à 19,9 M$ au cours de la même période de l'exercice précédent. Les revenus tirés des réservations de services professionnels ont connu une augmentation de 50 %, pour atteindre 25,6 M$ au cours du premier semestre de l'exercice 2021, comparativement à 17,1 M$ au cours de la même période l'an dernier.

Les revenus des six premiers mois de l'exercice 2021 ont atteint 58,8 M$, soit une hausse de 17 % par rapport aux 50,3 M$ déclarés au cours de l'exercice précédent.

La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 29,5 M$, soit une hausse de 4,9 M$ ou 20 % au cours des six premiers mois de l'exercice 2021 comparativement à 24,6 M$ au cours de la même période de l'exercice précédent.

La marge brute totale a augmenté légèrement pour atteindre 50 % comparativement à 49 % lors du premier semestre de l'exercice 2020.

Le bénéfice net pour les six premiers mois de l'exercice 2021 était de 3,3 M$ (ou 0,23 $ par action) comparativement à un profit de 1,1 M$ (ou 0,09 $ par action) pour la même période de l'exercice 2020.

Le BAIIA ajustéii pour les six premiers mois de l'exercice 2021 était de 8,3 M$, ce qui représente une augmentation de 47 % par rapport aux 5,7 M$ déclarés pour la même période de l'exercice 2020.

Le 2 décembre 2020, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action payable le 8 janvier 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 17 décembre 2020.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2021

Date : 3 décembre 2020

Heure : 8 h 30 (HNE)

Numéros de téléphone : 800 931 6427 ou 416 981 0157

Vous pouvez demander d'avoir accès à l'enregistrement de l'appel jusqu'au 10 décembre 2020, en communiquant avec nous au moyen des numéros suivants :

800 558 5253 ou 416 626 4100 (code d'accès : 21972640)

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2020. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2020. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.













i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième trimestre de 2021. ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième trimestre de 2021.

Mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Vous trouverez ci-dessous les termes et définitions des mesures non définies par les PCGR utilisées dans ce rapport de gestion et le rapprochement de chacune de ces mesures non définies par les PCGR à la mesure la plus directement comparable définie par les PCGR. Ces mesures non définies par les PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées de manière isolée.

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le rajustement de la juste valeur des compléments de prix conditionnels et les frais de restructuration. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante.

Le calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté pour les périodes de trois et six mois ayant pris fin respectivement le 31 octobre 2020 et le 31 octobre 2019 est établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante :













Trimestre

clos le 31

octobre, 2020 Trimestre

clos le 31

octobre, 2019 Semestre

clos le 31

octobre, 2020 Semestre

clos le 31

octobre, 2019 Bénéfice de la période 2 086 1 404 3 321 1 137 Ajustements pour: Amortissement des immobilisations corporelles et des

actifs au titre de droits d'utilisation 526 480 1 059 957 Amortissement des frais de développement différés 58 151 161 313 Amortissement des autres immobilisations incorporelles 426 325 834 738 Charges d'intérêts 195 290 471 571 Produits d'intérêts (63) (18) (113) (46) Impôt sur le résultat 1 235 529 1 970 878 BAIIA 4 463 3 161 7 703 4 548 Ajustements pour: Rémunération fondée sur des actions 367 345 636 533 Coûts de restructuration - - - 420 Ajustement de la juste valeur de la contrepartie éventuelle

d'indexation - Tecsys A/S - 171 - 171 BAIIA ajusté 4 830 3 677 8 339 5 672

États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière

Aux 31 octobre 2020 et 30 avril 2020

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



31 octobre 2020 30 avril 2020 Actifs



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 463 $ 27 528 $ Placements à court terme 20 058 10 000 Créances 23 466 18 434 Travaux en cours 1 383 837 Autres créances 2 510 1 633 Crédits d'impôt 6 260 4 162 Stocks 658 634 Charges payées d'avance 4 385 3 778 Total des actifs courants 69 183 $ 67 006 $ Actifs non courants



Autres créances à long terme 322 350 Crédits d'impôt 4 854 4 624 Immobilisations corporelles 2 777 2 823 Actifs au titre de droits d'utilisation 7 757 8 234 Coûts d'acquisition de contrats 2 673 2 324 Frais de développement différés 1 103 1 103 Autres immobilisations incorporelles 13 308 13 401 Goodwill 17 738 17 540 Actifs d'impôt différé 7 024 7 028 Total des actifs non courants 57 556 57 427





Total des actifs 126 739 $ 124 433 $ Passifs



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 18 345 $ 19 933 $ Produits différés 19 762 16 163 Partie courante de la dette à long terme 1 231 1 231 Autres passifs courants 2 646 4 670 Obligations locatives 905 922 Total des passifs courants 42 889 $ 42 919 $ Passifs non courants



Dette à long terme 9 000 9 600 Passifs d'impôt différé 1 686 1 638 Obligations locatives 8 720 9 157 Total des passifs non courants 19 406 20 395 Total des passifs 62 295 63 314





Capitaux propres



Capital social 40 960 40 901 Surplus d'apport 11 577 10 964 Résultats non distribués 10 429 8 838 Cumul des autres éléments du résultat global 1 478 416 Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 64 444 61 119





Total des passifs et des capitaux propres 126 739 $ 124 433 $

États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global

Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2020 et 2019

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)































Trimestre

clos le

31 octobre, 2020

Trimestre

clos le

31 octobre, 2019

Semestre

clos le

31 octobre, 2020

Semestre

clos le

31 octobre, 2019



Produits:

















Produits exclusifs 1 918 $ 1 726 $ 2 562 $ 2 170 $ Produits de tiers 3 515

3 592

7 497

7 244

Infonuagique, maintenance et abonnements 13 432

10 063

25 685

19 845

Services professionnels 11 788

10 169

22 980

19 911

Frais remboursables 41

458

61

1 088

Total des produits 30 694

26 008

58 785

50 258



Coût des ventes:















Produits 2 845

2 795

6 087

5 757

Services 11 798

9 700

23 137

18 825

Frais remboursables 41

458

61

1 088

Total du coût des ventes 14 684

12 953

29 285

25 670

Marge brute 16 010

13 055

29 500

24 588

Charges d'exploitation:















Frais de vente et de commercialisation 5 265

4 807

10 262

9 315

Frais généraux et charges administratives 2 895

2 437

5 321

4 821

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 4 398

3 595

8 497

7 313

Frais de restructuration -

-

-

420

Total des charges d'exploitation 12 558

10 839

24 080

21 869



















Bénéfice d'exploitation 3 452

2 216

5 420

2 719

Charges financières, montant net

131

283

129

704

Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 321

1 933

5 291

2 015

Charge d'impôt sur le résultat

1 235

529

1 970

878

Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société 2 086 $ 1 404 $ 3 321 $ 1 137 $ Autres éléments du résultat global:

















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

(455)

(18)

654

118

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

(145)

53

408

(304)

Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société 1 486

1 439

4 383

951

Bénéfice de base et dilué par action ordinaire

0.14 $ 0.11 $ 0.23 $ 0.09 $



















Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie

Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2020 et 2019

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)







Trimestre

clos le

31 octobre, 2020 Trimestre

clos le

31 octobre,

2019 Semestre

clos le

31 octobre,

2020 Semestre

clos le

31 octobre,

2019









Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:







Bénéfice pour l'exercice 2 086 1 404 3 321 1 137 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :







Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 526 480 1 059 957 Amortissement des frais de développement différés 58 151 161 313 Amortissement des autres immobilisations incorporelles 426 325 834 738 Charges financières, montant net 131 283 129 704 Écarts de change latents et autre (233) (333) (472) (585) Crédits d'impôt non remboursables (361) (510) (670) (746) Rémunération à base d'actions 367 345 636 533 Impôt sur le résultat 1 120 207 1 844 556 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation,

compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés

aux activités d'exploitation







4 120 2,352 6 842 3 607 Créances (6 038) (3 066) (4 963) (1 310) Travaux en cours (234) 191 (541) 330 Autres créances 138 253 (78) (461) Crédits d'impôt (903) (347) (1 658) (1 038) Stocks (61) (177) (20) (163) Charges payées d'avance 183 (313) (606) (497) Coûts d'acquisition de contrats (154) (108) (349) (357) Créditeurs et charges à payer 902 1 815 (2 908) 433 Produits différés 1 609 847 3 578 384 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation (4 558) (905) (7 545) (2 679)









Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (438) 1 447 (703) 928 Flux de trésorerie liés aux activités de financement: Remboursement de la dette à long terme (300) (236) (600) (472) Paiement d'obligations locatives (234) (243) (487) (485) Paiement des dividendes (1 730) (1 439) (1 730) (1 439) Paiement de passif fiscal acquis (2 191) - (2 191) - Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions 36 - 36 - Intérêts payés (151) (248) (319) (489) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (4 570) (2 166) (5 291) (2 885) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:

Achat de placements à court terme - - (10 000) - Intérêts reçus 63 17 113 46 Acquisitions d'immobilisations corporelles (454) (232) (503) (359) Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles (16) (72) (521) (135) Frais de développement différés (54) (189) (160) (355) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (461) (476) (11 071) (803) Sortie nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (5 469) (1 195) (17 065) (2 760) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 15 932 13 348 27 528 14 913 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 10 463 12 153 10 463 12 153

États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres Semestres clos les 31 octobre 2020 et 2019

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)















Capital social









Nombre Montant Surplus

d'apport Cumul des autres éléments

du résultat global Résultats non

distribués Total

Solde au 30 avril 2020 14 416 543 40 901 10 964 416 8 838 61 119 Bénéfice pour l'exercice - - - - 3 321 3 321













Autres éléments du résultat global pour l'exercice :











Partie efficace des

variations de juste valeur

des dérivés désignés

comme instruments de

couverture

liés aux produits - - - 654 - 654 Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - - - 408 - 408 Résultat global total pour l'exercice - - - 1 062 3 321 4 383 Rémunération à

base d'actions - - 636 - - 636 Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - - - - (1 730) (1 730)

Options d'achat d'actions exercées 2 500 59 (23) - - 36 Total de la transaction avec les propriétaires de la Société 2 500 59 613 - (1 730) (1 058)













Solde au 31 octobre 2020 14 419 043 40 960 11 577 1 478 10 429 64 444













Solde au 30 avril 2019 13 082 376 19 144 9 943 (207) 9 501 38 381 Bénéfice pour l'exercice - - -

1,137 1,137 Autres éléments du résultat global pour l'exercice :











Partie efficace des variations de juste

valeur des dérivés

désignés comme

instruments de

couverture

liés aux produits - - - 118 - 118 Écarts de conversion au titre

des établissements à l'étranger

- - (304) - (304) Résultat global total

pour l'exercice

- - (186) 1 137 951 Rémunération à

base d'actions - - 533 - - 533 Dividendes aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres - - - - (1 439) (1 439) Total de la transaction avec les

propriétaires de la Société - - 533 - (1 439) (906)













Solde au 31 octobre 2019 13 082 376 19 144 10 476 (393) 9 199 38 426

