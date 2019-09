Tecsys annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2020

La dynamique forte des logiciels à la demande et la croissance organique de 41 % des services professionnels alimente le quasi-quadruplement du BAIIA ajusté

MONTRÉAL, 6 septembre 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une entreprise de logiciel de gestion de chaîne d'approvisionnement à la pointe de l'industrie, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2020, clos le 31 juillet 2019. Les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

Faits saillants du premier trimestre :

Les revenus tirés du nuage, de la maintenance et des abonnements ont augmenté de 40 % d'un exercice à l'autre pour atteindre 9,8 millions de dollars lors du premier trimestre de l'exercice 2020, grâce à la contribution de 2,2 millions de dollars de OrderDynamics et PCSYS et à la croissance organique de 9 % résultant principalement de commandes récentes de logiciels à la demande.

Le chiffre d'affaires a atteint 24,3 millions de dollars, soit une hausse de 8 millions de dollars ou 49 % par rapport aux 16,3 millions de dollars du premier trimestre de l'exercice 2019. La croissance organique de 15 % du chiffre d'affaires a contribué à hauteur de 2,4 millions de dollars à cette hausse, dont 0,5 million de dollars provenait de transactions de change favorables.

Le BAIIA ajusté i s'est établi à 2,0 millions de dollars, soit 8,2 % du chiffre d'affaires au premier trimestre de 2020, comparativement à 0,5 million de dollars soit 3,3 % du chiffre d'affaires au premier trimestre de 2019. La croissance des revenus issus des services professionnels et du nuage a été à l'origine de cette hausse.

s'est établi à 2,0 millions de dollars, soit 8,2 % du chiffre d'affaires au premier trimestre de 2020, comparativement à 0,5 million de dollars soit 3,3 % du chiffre d'affaires au premier trimestre de 2019. La croissance des revenus issus des services professionnels et du nuage a été à l'origine de cette hausse. Au premier trimestre de 2020, les commandes d'abonnement i à des logiciels à la demande se sont élevées à 0,4 million de dollars, contre zéro au premier trimestre de 2019.

à des logiciels à la demande se sont élevées à 0,4 million de dollars, contre zéro au premier trimestre de 2019. Le chiffre d'affaires tiré des services professionnels s'est établi à 9,7 millions de dollars, en hausse de 61 % par rapport aux 6,1 millions de dollars du premier trimestre de 2019, principalement grâce à une croissance organique de 2,5 millions de dollars, soit 41 %. Cette augmentation s'inscrit dans la tendance séquentielle du quatrième trimestre de l'exercice 2019 et résulte de l'accumulation de commandes au cours des trimestres précédents.

Le bénéfice brut total est passé à 11,5 millions de dollars, en hausse de 52 % par rapport aux 7,6 millions de dollars du premier trimestre de 2019, en raison de la hausse de 4,3 millions de dollars de la marge sur les services et de la baisse de 0,4 million de dollars de la marge sur les produits.

La marge brute s'est établie à 48 %, contre 47 % lors de l'exercice précédent. L'augmentation importante de la marge brute des services a été contrebalancée par la baisse de la marge sur les produits en raison d'une composition plus faible de revenus tirés des licences.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 3,3 millions de dollars, ou 44 %, pour s'établir à 11,0 millions de dollars, comparativement à 7,7 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2019. Une tranche de 2,7 millions de dollars de cette augmentation est directement attribuable aux charges d'exploitation de OrderDynamics et de PCSYS, ce qui comprend des coûts d'intégration des acquisitions de 0,4 million de dollars.

Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 0,5 million de dollars, comparativement à une perte de 0,1 million de dollars au premier trimestre de 2019 et à une perte de 0,8 million de dollars au quatrième trimestre de 2019. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des services professionnels et à la contribution du nuage, de la maintenance et des abonnements.

à une perte de 0,8 million de dollars au quatrième trimestre de 2019. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des services professionnels et à la contribution du nuage, de la maintenance et des abonnements. La perte s'est établie à 0,3 million de dollars ou 0,02 $ par action au premier trimestre de 2020, comparativement à un bénéfice de 13 000 $ ou 0 $ par action pour la période correspondante de l'exercice 2019.

Au 31 juillet 2019, le carnet de commandes total i s'élevait à 76,4 millions de dollars, en hausse par rapport à 47,8 millions de dollars au 31 juillet 2018, dont 14,1 millions de dollars ou 29 % représentent la croissance du carnet de commandes organique.

s'élevait à 76,4 millions de dollars, en hausse par rapport à 47,8 millions de dollars au 31 juillet 2018, dont 14,1 millions de dollars ou 29 % représentent la croissance du carnet de commandes organique. Les produits récurrents annuels i se sont établis à 38,3 millions de dollars au premier trimestre de 2020, comparativement à 26,8 millions de dollars au premier trimestre de 2019. Cette augmentation reflète l'attention que la société continue de porter à l'adoption d'un modèle commercial et financier reposant sur les logiciels à la demande, ce qui devrait se traduire par une création de valeur pour les actionnaires.

se sont établis à 38,3 millions de dollars au premier trimestre de 2020, comparativement à 26,8 millions de dollars au premier trimestre de 2019. Cette augmentation reflète l'attention que la société continue de porter à l'adoption d'un modèle commercial et financier reposant sur les logiciels à la demande, ce qui devrait se traduire par une création de valeur pour les actionnaires. La valeur contractuelle totale des commandesi a augmenté de 32 %, passant de 10,6 millions de dollars au premier trimestre de 2019 à 14,0 millions de dollars au premier trimestre de 2020. Au cours du premier trimestre de 2020, la société a gagné huit nouveaux clients d'une valeur contractuelle totale de 3,4 millions de dollars. Par comparaison, la société avait gagné trois nouveaux clients d'une valeur contractuelle totale de 1,9 million de dollars au premier trimestre de 2019.

« Le premier trimestre de l'exercice 2020 représentait le prolongement de l'orientation stratégique fondamentale de Tecsys », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. « Nous continuons à transformer notre base de revenus à mesure que nous effectuons une transition vers un chiffre d'affaires axé sur les logiciels à la demande. Nous constatons en outre une croissance de nos débouchés plus importante que jamais dans notre histoire. Nous sommes particulièrement satisfaits de la forte croissance de nos activités de services professionnels. Les grosses commandes que nous avons enregistrées pendant plusieurs trimestres génèrent désormais des revenus. Nos activités dans le domaine de la santé restent soutenues avec l'ajout d'un nouveau réseau hospitalier (IDN) au premier trimestre. La dynamique s'est poursuivie en août avec l'ajout d'un autre IDN ainsi que la signature d'un important contrat de logiciel à la demande. »

Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc. a ajouté : « Nous sommes heureux de constater que nos revenus tirés du nuage, de la maintenance et des abonnements poursuivent leur forte croissance, conformément à nos plans. Nous allons poursuivre notre transition depuis des revenus de licences perpétuelles vers les logiciels à la demande, ce qui nous aide à produire une source de revenus récurrents plus prévisible. »

Résultats d'exploitation

















Période de 3

mois terminée le

Période de 3

mois terminée le

Période de 12 mois terminée le

Période de 12 mois terminée le

31 juillet 2019

30 juillet 2018

31 juillet 2019

31 juillet 2018

















Chiffre d'affaires $ 24 250 $ 16 282 $ 84 417 $ 70 489 Recettes tirées du nuage, de la maintenance et des abonnements

9 782

6 991

34 073

26 901 Bénéfice brut

11 533

7 584

41 390

34 707 Pourcentage de marge brute

48 %

47 %

49 %

49 % Frais de fonctionnement

11 030

7 682

42 587

30 616 Frais de fonctionnement en pourcentage des recettes

45 %

47 %

50 %

43 % Bénéfice d'exploitation

503

(98)

(1 197)

4 091 BAIIA ajusté i

1 995

536

4 235

6 339 BPA

(0,02)

Nul

(0,08)

0,29

















Commandes

14 007

10 639

66 579

48 847 Commandes de licence

393

963

5 364

6 460 Revenus récurrents annuels liés aux logiciels à la demande -- Commandes

380

Nul

2 008

73

















Carnet de commandes

76 389

47 819

76 389

47 819 Revenus annuels récurrents

38 348

26 811

38 348

26 811 Carnet de commandes de services professionnels

22 229

16 179

22 229

16 179

i Voir Indicateurs de rendement clés et Mesure du rendement non conforme aux NIIF dans le rapport de gestion.

Aujourd'hui, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,055 $ par action payable le 4 octobre 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 20 septembre 2019.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la société aux résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « admissibles ».

Audioconférence sur les résultats du premier trimestre 2020

Date : 5 septembre 2019

Heure : 17 h (HAE)

Numéro de téléphone : (416) 359-3128 ou (800) 671-8540

Il sera possible de réécouter l'audioconférence jusqu'au 12 septembre 2019 en composant le (416) 626-4100 ou le (800) 558-5253 (code d'accès : 21928966).

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques, mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris, mais non limité, à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2019. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2019. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Grandeurs financières ne relevant pas des NIIF

Rapprochement du BAIIA et BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant intérêts débiteurs, intérêts créditeurs, impôts sur les bénéfices et amortissement. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA moins les coûts liés aux acquisitions et la rémunération à base d'actions. La Société est d'avis que les investisseurs et les analystes utilisent couramment ces mesures pour mesurer le rendement d'une société, sa capacité à assurer le service de sa dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme mesure d'évaluation commune.

Le BAIIA et le BAIIA ajusté, pour les périodes de trois mois terminées les 31 juillet des exercices 2020 et 2019, calculés selon les mesures définies par les NIIF dans les états financiers consolidés intermédiaires condensés de la Société, sont les suivants :











Période de trois mois Période de trois mois

terminée le terminée le

31 juillet 31 juillet

2019 2018



















Bénéfice annuel $ (267) $ 13 Ajustements pour :







Amortissement des immobilisations corporelles et des droits d'utilisation

477

223 Amortissement des frais de développement reportés

162

278 Amortissement des autres immobilisations incorporelles

413

122 Charges d'intérêts

282

- Revenu d'intérêts

(29)

(81) Impôts sur les bénéfices

349

(19)









BAIIA

1 387

536 Ajustements pour :







Rémunération à base d'actions

188

- Frais de restructuration

420

-









BAIIA ajusté

1 995

536

Tecsys Inc. États consolidés intermédiaires condensés de la situation financière (non vérifiés) Au 31 juillet 2019 et au 30 avril 2019 (en milliers de dollars canadiens)













31 juillet

30 avril



2019

2019









Actifs

















Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 13 348 $ 14 913 Comptes débiteurs

13 203

14 986 Travaux en cours

660

811 Autres créances

756

392 Crédits d'impôt

4 356

3 493 Inventaire

659

673 Dépenses prépayées

3 785

3 223 Total de l'actif à court terme

36 767

38 491









Actifs à long terme







Autres créances à long terme

505

278 Crédits d'impôt

5 326

5 260 Immobilisations corporelles

2 620

2 714 Droits d'utilisation

8 146

- Frais de développement reportés

1 068

1 064 Autres immobilisations incorporelles

14 127

14 706 Survaleur

17 314

17 456 Actifs d'impôt différé

5 878

5 476 Total des actifs à long terme

54 984

46 954









Total des actifs $ 91 751 $ 85 445









Passif

















Passif à court terme







Créditeurs et charges à payer $ 11 167 $ 11 633 Revenus reportés

13 772

14 252 Tranche échéant à moins d'un an de la dette à long terme

1 097

1 022 Obligations locatives

968

- Autre passif à court terme

4 073

4 111 Total du passif à court terme

31 077

31 018









Passif à long terme







Dette à long terme

10 516

10 827 Autre passif à long terme

2 066

2 333 Obligations locatives

8 986

- Passifs d'impôt différé

1 745

1 769 Total du passif à long terme

23 313

14 929 Total du passif

54 390

45 947



















Capitaux propres

















Capital-actions

19 144

19 144 Surplus d'apport

10 131

9 943 Bénéfices non répartis

8 514

10 618 Cumul des autres éléments du résultat étendu

(428)

(207) Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société

37 361

39 498









Total du passif et de l'avoir $ 91 751 $ 85 445

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés condensés intermédiaires non vérifiés.













Tecsys Inc. États financiers consolidés condensés intermédiaires du résultat et du résultat étendu (non vérifiés) Périodes de trois mois terminées les 30 juillet 2019 et 2018. (en milliers de dollars canadiens, à l'exception des données relatives aux actions)











Période de trois mois Période de trois mois

terminée le terminée le

31 juillet 31 juillet

2019 2018









Recettes :







Produits de marque déposée $ 444 $ 1 325 Produits tiers

3 652

1 456 Nuage, maintenance et abonnements

9 782

6 991 Services professionnels

9 742

6 067 Dépenses remboursables

630

443 Chiffre d'affaires

24 250

16 282









Coût des produits d'exploitation







Produits

2 962

1 275 Services

9 125

6 980 Dépenses remboursables

630

443 Total du coût des produits d'exploitation

12 717

8 698









Bénéfice brut

11 533

7 584









Frais de fonctionnement :







Ventes et marketing

4 508

3 434 Frais généraux et administratifs

2 384

1 580 Frais de recherche et développement, déduction faite des crédits d'impôt

3 718

2 668 Frais de restructuration

420

- Total des frais de fonctionnement

11 030

7 682









Bénéfice (perte) d'exploitation

503

(98)









Coût (revenu) de l'endettement financier net

421

(92)









Bénéfice (perte) avant impôts

82

(6)









Charge d'impôt sur le bénéfice

349

(19)



















Bénéfice (perte) attribuable aux propriétaires de la société $ (267) $ 13









Autres éléments du résultat étendu :







Tranche efficace des variations de la juste valeur des couvertures de revenus désignés

136

50 Écarts de change survenant lors de la conversion des activités à l'étranger

(357)

-









Éléments du résultat étendu attribuables aux propriétaires de la société $ (488) $ 63









Résultat de base et dilué par action ordinaire $ (0,02) $ Nul

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés condensés intermédiaires non vérifiés.













Tecsys Inc. États consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie (non vérifiés) Périodes de trois mois terminées les 31 juillet 2019 et 2018. (en milliers de dollars canadiens)









Période de trois mois Période de trois mois

terminée le terminée le

31 juillet 31 juillet

2019 2018







Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation :





Bénéfice (perte) pour la période $ (267) 13 Ajustements pour :





Amortissement des immobilisations corporelles et des droits d'utilisation

477 223 Amortissement des frais de développement reportés

162 278 Amortissement des autres immobilisations incorporelles

413 122 Coût (revenu) de l'endettement financier net

421 (92) Gains ou pertes de change latents et autres

(252) 142 Crédits d'impôt non remboursables

(236) (227) Rémunération à base d'actions

188 - Impôts sur les bénéfices

349 - Flux net de trésorerie généré par les activités d'exploitation, hors variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation

1 255 459







Comptes débiteurs

1 756 1 369 Travaux en cours

139 (657) Autres créances

(714) (184) Crédits d'impôt

(691) (677) Inventaire

14 223 Dépenses prépayées

(433) (411) Créditeurs et charges à payer

(1 382) (853) Revenus reportés

(463) 1 657 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation

(1 774) 467







Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation

(519) 926







Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités financières





Remboursement de la dette à long terme

(236) (12) Paiement des obligations locatives

(242) - Intérêt payé

(241) - Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités financières

(719) (12)







Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement





Intérêt perçu

29 81 Acquisitions d'immobilisations corporelles

(127) (37) Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles

(63) (17) Frais de développement reportés

(166) (55) Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'investissement

(327) (28)







Augmentation (baisse) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période

(1 565) 886







Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période

14 913 13 496







Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période $ 13 348 14 382

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.

Tecsys Inc. États consolidés intermédiaires condensés de la variation des capitaux propres (non vérifiés) Périodes de trois mois terminées les 31 juillet 2019 et 2018. (en milliers de dollars canadiens, à l'exception des données relatives aux actions)



Capital-actions Surplus Cumul Bénéfices Total

Nombre

Montant d'apport des autres éléments non répartis















du résultat étendu





























Solde, 31 avril 2019 13 082 376 $ 19 144 $ 9 943 $ (207) $ 10 618 $ 39 498























Ajustement résultant de l'application initiale de la NIIF 16















(1 117)

(1 117) Solde ajusté, 1er mai 2019 13 082 376

19 144

9 943

(207)

9 501

38 381























Perte pour la période -

-

-

-

(267)

(267) Autres éléments du résultat étendu pour la période :





















Tranche efficace des variations de la juste valeur des couvertures de revenus désignés -

-

-

136

-

136 Écart de change survenant lors de la conversion des activités à l'étranger











(357)





(357) Rémunération à base d'actions







188









188 Total du résultat étendu pour la période -

-

188

(221)

(267)

(300) Dividendes versés aux actionnaires -

-

-

-

(720)

(720) Total des transactions avec les propriétaires de la société -

-

-

-

(720)

(720)























Solde, 31 juillet 2019 13 082 376 $ 19 144 $ 10 131 $ (428) $ 8 514 $ 37 361















































Solde, 30 avril 2018 13 082 376 $ 19 144 $ 9 577 $ (113) $ 14 527 $ 43 135























Ajustement résultant de l'application initiale de la NIIF 15 -













(421)

(421) Solde ajusté, 1er mai 2018 13 082 376

19 144

9 577

(113)

14 106

42 714























Bénéfice pour la période -

-

-

-

13

13 Autres éléments du résultat étendu pour la période :





















Tranche efficace des variations de la juste valeur des couvertures de revenus désignés -

-

-

50

-

50 Total du résultat étendu pour la période -

-

-

50

13

63























Dividendes versés aux actionnaires -

-

-

-

(654)

(654) Total des transactions avec les propriétaires de la société -

-

-

-

(654)

(654)























Solde, 31 juillet 2018 13 082 376

19 144

9 577

(63)

13 465

42 123

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés.



























