Une marque internationale de cosmétiques optimise l'exécution du commerce électronique grâce à la solution d'entrepôt dans un entrepôt Omni™ WMS de Tecsys.

NEW YORK, Le 17 janvier 2023 /CNW/ - NRF - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et du commerce omnicanal, a révélé aujourd'hui comment sa solution d'exécution du commerce électronique « entrepôt dans un entrepôt » permet aux détaillants et aux marques de réaliser une exécution parfaite du commerce électronique tout en laissant intacts les modèles existants de gros et de distribution ainsi que les anciens systèmes.

« Nous sommes ravis d'officialiser notre modèle éprouvé d'entrepôt dans un entrepôt pour l'exécution du commerce électronique qui facilite la gestion de l'exécution des commandes en ligne et de vente directe au consommateur », a déclaré Guy Courtin, vice-président de l'industrie et des technologies avancées chez Tecsys. « Il existe des différences fondamentales entre les processus d'exécution des commandes requis pour soutenir les entrepôts plus importants, axés sur la vente en gros, et ceux conçus pour optimiser le prélèvement et l'emballage des commandes en ligne. Omni™ WMS est parfaitement adapté pour aider à réduire les erreurs et améliorer l'efficacité opérationnelle à travers ce processus. »

Le modèle de l'entrepôt dans un entrepôt gagne en popularité, car les marques et les détaillants cherchent à répondre à l'évolution rapide des demandes des clients et à améliorer les processus d'exécution des commandes en ligne en continuant à exploiter les centres et les infrastructures d'exécution existants. C'est le cas lorsqu'un établissement gère plusieurs opérations de distribution détachées les unes des autres, par exemple, un propriétaire de marque qui traite des commandes de gros et des commandes de commerce électronique depuis le même site, mais chaque opération fonctionne sur sa propre solution WMS.

Cette stratégie permet d'utiliser plus efficacement l'espace et les ressources car elle divise les zones de stockage dédiées à l'exécution des commandes en ligne destinées aux commandes de type colis des zones conçues pour stocker les palettes pour le prélèvement de caisses. La zone réservée à la fonction d'exécution du commerce électronique est alors optimisée pour un prélèvement, un emballage et une expédition plus efficaces des commandes en ligne, ce qui permet des délais d'exécution plus rapides pour la gestion des commandes de commerce électronique. Cette approche évolutive offre également une flexibilité future où l'automatisation peut être facilement introduite dans les flux de travail de prélèvement et d'emballage.





Tecsys a récemment mis en œuvre le modèle d'entrepôt dans un entrepôt pour un détaillant mondial de cosmétiques et de produits de beauté de marque de luxe qui cherchait à améliorer l'efficacité de l'exécution des commandes de commerce électronique en exploitant l'espace de son centre d'exécution existant dans le cadre de sa stratégie d'exécution omnicanale. Le passage à Omni™ WMS de Tecsys, avec le prélèvement en grappe disponible, a permis à l'entreprise de découvrir des flux de travail automatisés par système numérique qui réduiraient de plus de 90 % ses processus actuels basés sur l'ERP.

« Réalisant que le WMS existant fonctionnait pour son ancienne activité de vente en gros, mais qu'il avait du mal à fournir l'agilité et la flexibilité nécessaires pour préparer et emballer les commandes en ligne provenant de leur activité omnicanale, ils avaient besoin de quelque chose d'optimisé pour l'exécution du commerce électronique », explique Frank Seiferth, directeur principal de la gestion des produits de détail chez Tecsys. « Au sein de son nouvel entrepôt dans un entrepôt, cette société de cosmétiques peut basculer entre le prélèvement en grappe et le prélèvement par lots, en fonction du profil de la commande. »

« Dans le monde d'aujourd'hui, l'exécution des commandes est tout. Pour être compétitifs, les marques et les détaillants doivent s'assurer que leurs opérations d'exécution sont rapides, rentables et précises », ajoute M. Courtin. « Les anciens systèmes de gestion d'entrepôt n'ont pas été conçus pour le commerce électronique. Le chemin le plus rapide et le plus fiable vers cette réalité est un système de gestion d'entrepôt de commerce électronique prêt à l'emploi, à faible risque, qui peut s'intégrer de manière transparente à une exploitation existante. »

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com .

