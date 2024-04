BEIJING, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le 25 avril 2024, CATL (SZ:300750) et Beijing Hyundai ont signé un accord de partenariat stratégique lors de l'événement Auto China 2024 pour coopérer dans le cadre des projets de VE de Beijing Hyundai et alimenter les futurs modèles électriques Beijing Hyundai avec des batteries de CATL.

En tant que coentreprise très présente en Chine depuis 21 ans, Beijing Hyundai a vendu plus de 12 millions de véhicules en Chine, ce qui prouve des capacités fiables de fabrication de véhicules. Depuis le début de sa coopération avec CATL en 2017, Beijing Hyundai a lancé une série de modèles populaires dont les ventes cumulatives dépassent 200 000 unités.

Avec le nouvel accord en place, Beijing Hyundai devrait lancer une série de plus de 10 modèles mondiaux de premier plan équipés de la dernière technologie de batterie de CATL, notamment la technologie CTP et NP. CATL tirera parti de ses avantages technologiques pour travailler avec Beijing Hyundai afin de créer des produits automobiles de haute qualité et de soutenir la croissance des affaires de Beijing Hyundai en Chine. Le fait de mettre l'accent sur le développement de produits est avantageux pour les deux entreprises.

CATL a établi et renforcé son partenariat avec Hyundai au cours des dernières années. En octobre 2021, CATL et Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) ont signé une entente de licence et de partenariat technologique, dans le cadre de laquelle CATL présentera et révélera sa technologie CTP (cell-to-pack, ou cellule à bloc-batterie) à MOBIS et soutiendra l'offre de produits CTP connexes de l'entreprise en Corée du Sud, mais aussi dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399221/CATL_and_Beijing_Hyundai_sign_strategic_agreement_on_EV_batteries.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]