La nouvelle intégration améliore la visibilité des stocks, l'acheminement et l'exécution des commandes pour les marchands Shopify, permettant ainsi des livraisons plus efficaces et plus précises.

MONTRÉAL, le 7 janv. 2025 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que son connecteur OrderDynamics® OMS est disponible pour Shopify. Cette intégration est conçue pour aider les marchands Shopify à rationaliser leurs processus de gestion et d'exécution des commandes, en améliorant la visibilité des stocks, l'acheminement des commandes et l'efficacité de l'exécution.

Alors que le commerce électronique continue de se développer, les entreprises ont besoin de solutions fiables pour gérer les commandes et les stocks. Le connecteur OrderDynamics® s'intègre parfaitement aux boutiques Shopify et fournit des mises à jour en temps réel sur les stocks de plusieurs centres d'exécution, entrepôts et boutiques. Les entreprises disposent ainsi de données de stock actualisées, ce qui permet d'éviter les surventes et les ruptures de stock, et d'assurer des livraisons plus précises et plus rapides.

« Le connecteur OrderDynamics® pour Shopify offre aux commerçants une solution pratique pour gérer leurs processus de commande et d'inventaire », a déclaré Adam Krajewski, vice-président de la vente au détail chez Tecsys. « L'intégration améliore la visibilité et optimise l'acheminement des commandes, ce qui aide les commerçants de Shopify à répondre aux attentes des clients en matière de livraison rapide et fiable, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. »

Les principaux avantages du connecteur OrderDynamics® comprennent la synchronisation des stocks en temps réel, l'acheminement intelligent des commandes vers le centre d'exécution le plus proche et la prise en charge de l'exécution des commandes sur plusieurs sites. Ces fonctionnalités permettent de réduire les frais d'expédition, d'améliorer les délais de livraison et de rationaliser le processus d'exécution des commandes.

Le connecteur OrderDynamics® de Tecsys est conçu pour s'adapter à la croissance des entreprises. Il fournit une solution flexible qui peut gérer des volumes de commandes plus importants. En améliorant la visibilité et en optimisant l'exécution des commandes, l'intégration aide les commerçants Shopify à mieux gérer leurs opérations et à améliorer l'expérience de leurs clients.

Avant même que le connecteur soit disponible sur l'App Store de Shopify, l'écosystème Tecsys et Shopify avait apporté des avantages significatifs aux détaillants. Ainsi, Eclipse a expérimenté les avantages de cette collaboration : « Notre nouvel écosystème numérique combine efficacement l'élégant logiciel frontal de Shopify et le logiciel dorsal sophistiqué d'orchestration de la gestion des commandes de Tecsys, offrant ainsi une plateforme évolutive pour un commerce omnicanal efficace », a déclaré Genevieve Bulgin, directrice des opérations de vente au détail chez Eclipse Stores.

Pour plus d'informations sur le connecteur OrderDynamics® pour Shopify, visitez https://www.tecsys.com/fr-ca/blogue/optimiser-commandes-shopify-orderdynamics-oms ou installez le connecteur directement depuis Shopify App Store.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

