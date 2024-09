MONTRÉAL, Canada, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS) (la « Société »), annonce les résultats des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire (« l'assemblée ») des actionnaires de la Société (les «actionnaires ») tenue le 5 septembre 2024.

Selon le rapport des scrutateurs, les actionnaires détenant 12 226 818 actions ordinaires (les «actions ordinaires») étaient représentés à l'assemblée en personne ou par procuration, représentant 82,61% des actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres le 19 juillet 2024.

Les actionnaires ont élu les neuf candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction datée du 24 juillet 2024 (la « circulaire ») au titre d'administrateurs de la Société (les « administrateurs »). Chaque candidat a été élu à la majorité des voix exprimées. Chaque administrateur exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection de son successeur, à moins que l'administrateur ne démissionne ou que son poste devienne vacant. La question a été soumise à un vote par scrutin, et le rapport sur les procurations fourni par les scrutateurs lors de l'assemblée était le suivant :

Candidats aux postes d'administrateurs Nombre de voix POUR Nombre de voix CONTRE Pourcentage du total voix POUR Pourcentage du total voix CONTRE David Brereton 11 654 393 486 910 95,99 % 4,01 % Peter Brereton 11 720 675 420 628 96,54 % 3,46 % David Booth 12 063 968 77 335 99,36 % 0,64 % Andrew Kirkwood 11 825 996 315 307 97,40 % 2,60 % Vernon Lobo 8 684 187 3 457 116 71,53 % 28,47 % Kathleen Miller 12 123 859 17 444 99,86 % 0,14 % Steve Sasser 11 213 663 927 640 92,36 % 7,64 % Sripriya Thinagar 12 136 847 4 456 99,96 % 0,04 % Stephany Verstraete 12 136 962 4 341 99,96 % 0,04 %

Les actionnaires ont également voté en faveur pour :

Le renouvellement du mandat de KPMG LLP en tant que vérificateurs de la société

L'adoption d'une résolution approuvant les options non attribuées d'achat d'actions ordinaires jusqu'à un maximum (lorsqu'elles sont prises en compte avec les options alors émises et en circulation) de 10 % des actions ordinaires alors émises et en circulation de la société en vertu du régime d'options d'achat d'actions de la société

L'adoption et la ratification du Règlement No.2 relatif au préavis de sélection des candidats au conseil d'administration de la Société.

Des renseignements supplémentaires concernant les questions soumises au vote lors de l'assemblée sont disponibles dans la circulaire qui a été envoyée aux actionnaires relativement à l'assemblée et qui est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Les résultats définitifs du vote sur toutes les questions soumises au vote lors de l'assemblée seront également déposés sur SEDAR+.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Copyright © TECSYS Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Adam Polka ([email protected]) , Renseignements généraux : [email protected], Relations avec les investisseurs : [email protected], Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649