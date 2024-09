Les nouveaux membres du conseil d'administration apportent plus de 40 ans d'expertise pour accélérer l'innovation et renforcer la gouvernance stratégique.

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est fière d'annoncer la nomination de Mmes Stephany Verstraete et Sripriya Thinagar à son conseil d'administration, à compter du 5 septembre 2024. Ce geste stratégique reflète l'engagement de Tecsys à renforcer son équipe de direction et à améliorer sa gouvernance, alors que l'entreprise continue à stimuler l'innovation dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement.

Mme Verstraete, éminente dirigeante dans le domaine de la technologie et des soins de santé numériques, possède plus de vingt ans d'expérience dans l'expansion d'entreprises et la réalisation de changements transformateurs dans des environnements hautement compétitives. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes importants chez Teladoc Health, Expedia et PepsiCo, où elle a obtenu des résultats remarquables au sein d'équipes multinationales. Elle possède une solide expérience des fusions et acquisitions, de la création de marques et du marketing multicanal. Sa passion pour l'exploitation des données et des technologies avancées dans le but d'offrir des expériences innovantes et de créer un changement de comportement a été un facteur clé de sa réussite.

Mme Thinagar possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la technologie et de l'excellence opérationnelle. Elle a occupé des postes de direction chez Olo, Manhattan Associates et Bank of America. Elle a notamment dirigé des équipes internationales dans le domaine de l'ingénierie des produits, du développement de platformes et des données, ainsi que la gestion de produits complexes dans divers secteurs. Ses connaissances du paysage concurrentiel de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que sa compréhension approfondie de l'infrastructure technologique SaaS, aideront Tecsys à continuer à naviguer dans un secteur en pleine évolution et à améliorer ses capacités opérationnelles.

« Nous sommes ravis d'accueillir Stephany et Sripriya au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Dave Brereton, président exécutif du conseil d'administration. « Leur expertise diversifiée et leurs perspectives avant-gardistes contribueront grandement à notre mission et nous aideront à atteindre nos objectifs à long terme. Nous nous réjouissons de l'effet qu'elles auront sur notre organisation. »

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Copyright © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

