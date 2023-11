L'ancien chef de la direction de BluJay Solutions apporte 20 ans d'expertise en matière de chaîne d'approvisionnement mondiale.

MONTRÉAL, Le 13 novembre 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), société de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement à la pointe de l'industrie, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Andrew Kirkwood, basé au Royaume-Uni, à son conseil d'administration, à compter du 3 novembre 2023. M. Kirkwood apporte à Tecsys une grande expérience, avec plus de deux décennies de leadership mondial dans des organisations de chaîne d'approvisionnement à forte croissance. Parallèlement à la nomination de M. Kirkwood, le conseil d'administration réorganisera ses comités.

Fort de son expérience dans la création de marchés mondiaux pour les entreprises de technologie de la chaîne d'approvisionnement, M. Kirkwood a fait ses preuves en matière de croissance interne et externe. Sa connaissance approfondie des principaux marchés cibles de Tecsys est un atout précieux. M. Kirkwood a notamment été chef de la direction de BluJay Solutions jusqu'à sa sortie réussie vers E2Open en 2021. Il a également occupé des postes clés chez Blue Yonder (anciennement JDA Software), RedPrairie et Manhattan Associates, où il a contribué de manière significative à leur croissance et à leur succès.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Tecsys à un moment aussi passionnant du parcours de cette entreprise », a déclaré M. Kirkwood. « Tecsys jouit d'une solide réputation en matière de solutions innovantes pour la chaîne d'approvisionnement et se trouve face à une formidable occasion de tirer parti de son impressionnante dynamique, alors que les entreprises du monde entier cherchent à renforcer leurs capacités en matière de chaîne d'approvisionnement. Je suis impatient d'apporter mon expertise pour contribuer au succès continu de l'entreprise. »

Riche d'une vaste expérience en matière de développement commercial international dans les Amériques, en Europe, en Afrique du Sud et en Asie, M. Kirkwood a joué un rôle déterminant dans la conversion d'entreprises de logiciels d'un modèle basé sur les licences à un modèle de logiciels en tant que service (SaaS), tout en générant une croissance rentable. Ses compétences en matière de leadership se caractérisent par une forte concentration sur le développement stratégique et le développement du marché.

La nomination de M. Kirkwood a été suivie d'une mise à jour des comités du conseil d'administration :

Le comité des rémunérations devrait accueillir M. Kirkwood, qui se joindra au président Steve Sasser et au directeur Vernon Lobo .

et au directeur . M. Kirkwood se joindra également au comité de gouvernance d'entreprise et de nomination, aux côtés du président David Booth et du directeur Vernon Lobo .

et du directeur . Le comité d'audit conservera sa composition actuelle, avec la présidente Kathleen Miller et les directeurs Steve Sasser et David Booth .

et les directeurs et . Vernon Lobo continuera d'exercer la fonction d'administrateur indépendant principal.

« Nous sommes déterminés à maintenir les normes les plus élevées en matière de gouvernance et de surveillance », a déclaré Dave Brereton, président du conseil d'administration de Tecsys. « La nomination d'Andrew soutiendra nos exigences commerciales et nous placera en bonne position pour relever les défis et saisir les opportunités à venir, alors que Tecsys continue d'innover et d'étendre son empreinte sur le marché mondial. »

Les modifications apportées au comité sont applicables à partir du 6 novembre 2023.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

