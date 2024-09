TAIPEI, le 3 sept. 2024 /CNW/ -- GEEKOM, un chef de file mondial des mini-ordinateurs haut de gamme, s'est associé à TECNO, une entreprise reconnue dans l'industrie de la technologie, pour dévoiler le MEGAMINI G1 révolutionnaire qui fait ses débuts sur KICKSTARTER, le plus petit ordinateur de jeu à refroidissement par eau au monde. Cette collaboration marque une étape importante dans l'évolution de la technologie des mini PC en fusionnant des performances exceptionnelles avec une conception industrielle de pointe, établissant de nouvelles normes.

Le MEGAMINI G1 est doté d'un châssis compact d'un volume de seulement 5,74 L, mettant en valeur un extérieur métallique élégant, un panneau latéral transparent et un charmant éclairage RVB. Il est équipé d'un mini-écran d'affichage pour la surveillance en temps réel de l'UC, de la charge de l'unité centrale graphique et de la température du châssis. Il ne fait aucun doute que le MEGAMINI G1 se distingue comme un chef-d'œuvre de science-fiction dans le domaine des ordinateurs de jeu.

Malgré sa taille compacte, le MEGAMINI G1 intègre le système avancé de refroidissement par eau de GEEKOM, fonctionnant silencieusement à moins de 26 dB pour une gestion optimale de la température sans bruit.

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 du MEGAMINI G1 comprend des cœurs VRAM de 8 Go et CUDA 3072, offrant des expériences de jeu immersives et accélérant les tâches d'IA. Il prend en charge DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling), en utilisant l'IA pour augmenter les cadences d'image et améliorer la qualité d'image en temps réel, assurant une jouabilité fluide et des éléments visuels clairs. Idéal pour les jeux de niveau AAA, le montage vidéo et la modélisation 3D, le RTX 4060 optimise la performance et la fidélité visuelle.

Le MEGAMINI G1 est doté du processeur Intel i9-13900H de 14 cœurs et favorise une fréquence maximale de 5,40 GHz, offrant une puissance de traitement exceptionnelle. Il est jumelé à une mémoire double canal DDR5 de 32 Go et à un SSD NVMe rapide de 2 To, assurant ainsi un accès multitâche et rapide aux données pour les applications exigeantes. Qu'il s'agisse de jeux vidéo, de montage vidéo, de création de contenu ou de tâches informatiques complexes, le MEGAMINI G1 offre un stockage et des performances sans compromis.

Le MEGAMINI G1 offre des options de connectivité étendues, y compris USB, Thunderbolt, OCuLink, HDMI 2.0, une fente pour carte SD 3.0 et un port Ethernet 2.5G. Ces fonctions garantissent des connexions périphériques fluides, des transferts de données à haute vitesse et la prise en charge de plusieurs affichages, ce qui améliore à la fois l'extensibilité et la productivité.

Chaque MEGAMINI G1 fait l'objet de tests rigoureux en matière de conditions extrêmes et de durabilité, ce qui garantit des normes de fiabilité élevées. GEEKOM offre une garantie de trois ans et un soutien à la clientèle spécialisé, proposant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit et un service sans tracas.

Le MEGAMINI G1, une fusion de technologie et d'innovation, est maintenant disponible sur KICKSTARTER. Pour en savoir plus, visitez le site Web officiel de GEEKOM.

