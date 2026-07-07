Teck, le Fonds de croissance du Canada et l'Accélérateur canadien des minéraux critiques signent une convention visant à soutenir la production de métaux stratégiques à la fonderie de Trail

TRAIL, BC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Teck Resources Limited (« Teck »), le Fonds de croissance du Canada (le « FCC ») et de l'Accélérateur canadien des minéraux critiques de Ressources naturelles Canada (« RNCan ») ont annoncé la signature d'une convention d'investissement stratégique (la « convention ») visant à soutenir l'augmentation de la capacité de production de germanium, de gallium et d'antimoine au sein du complexe de fusion et d'affinage de Teck, situé dans la ville de Trail, en Colombie-Britannique (« Trail »).

L'établissement de Trail est l'un des plus grands complexes entièrement intégrés de fusion et d'affinage polymétallique au monde. Il fabrique dix-neuf produits en s'appuyant sur sa vaste expérience en production de minéraux critiques.

La convention établit le cadre commercial d'une prise de participation par le FCC qui pourrait s'élever jusqu'à 400 millions $, investis directement dans l'établissement. Cette somme s'inscrit dans un investissement potentiel total de 850 millions $ effectué par Teck, en vue de soutenir et de renforcer la capacité de traitement des minéraux critiques de son établissement de Trail à partir d'un portefeuille de matières premières. La convention permet également d'établir une structure d'achat garanti avec le gouvernement du Canada, qui comprend des droits d'achat sur une partie de la production future de germanium, d'antimoine et de gallium par Trail. Elle s'appuie sur la position du Canada à titre de fournisseur de confiance en minéraux critiques auprès de partenaires mondiaux.

La convention reflète l'intention des deux parties de favoriser l'investissement du FCC visant à faire progresser l'initiative de métaux stratégiques de Trail. Celle-ci pourrait doubler la capacité de production existante du germanium et de l'antimoine, et ajouter une nouvelle capacité de production pour le gallium. Les ententes conclues entre Teck et le gouvernement du Canada constitueraient également la transaction inaugurale du tout nouvel Accélérateur canadien des minéraux, une initiative de RNCan, gérée par Exportation et développement Canada (« EDC »).

Le germanium, l'antimoine et le gallium sont des ressources essentielles à la fabrication d'une gamme de technologies avancées et d'applications de sécurité nationale. Par exemple, le germanium est largement utilisé dans les systèmes de fibre optique, les optiques infrarouges et les technologies de semiconducteurs; l'antimoine est essentiel à la fabrication de produits ignifuges, de batteries et d'alliages; et le gallium joue un rôle clé dans les semiconducteurs haute performance utilisés dans les télécommunications, les systèmes radars et l'électronique de prochaine génération. L'augmentation d'un approvisionnement fiable de ces matières est cruciale pour assurer la sécurité économique et nationale du Canada, de même que pour les technologies propres et la transition énergétique.

En plus d'être priorisé dans le cadre de la stratégie Look West de la Colombie-Britannique, le projet Trail bénéficiera des processus réglementaires simplifiés entourant les autorisations requises et d'un soutien potentiel du B.C. Strategic Investment Fund (fonds d'investissement stratégique de la Colombie-Britannique).

Le Canada agit rapidement pour favoriser les opportunités liées aux minéraux critiques qui renforceront son économie, sa sécurité et ses chaînes d'approvisionnement mondiales, en plus de favoriser ce secteur d'activités au pays. De plus, ce projet profitera de l'expertise canadienne de longue date de Trail dans la production de métaux stratégiques, d'un accès à long terme à des ressources de grande qualité, ainsi qu'à sa capacité avérée à s'adapter rapidement à l'évolution de la demande sur les marchés pour assurer son succès.

La concrétisation des ententes commerciales envisagées par la convention fait l'objet de certaines conditions, notamment la négociation et la signature des documents définitifs, de même que l'obtention des approbations applicables.

Citations

« Le Canada dispose de ressources convoitées dans le monde entier. C'est pourquoi nous prenons les mesures appropriées pour catalyser des investissements privés, garantir nos chaînes d'approvisionnement et assurer le développement plus rapide de projets dans le but d'approvisionner à la fois le Canada et nos partenaires mondiaux », a affirmé l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. « Notre nouvel Accélérateur canadien des minéraux critiques a été conçu dans le but d'exploiter l'abondance canadienne dans ces ressources au sein de projets réels, en fournissant au secteur la certitude nécessaire pour investir et croître, et ce, malgré la volatilité du marché mondial. En travaillant avec des entreprises comme Teck et en collaborant avec le Fonds de croissance du Canada et Exportation et développement Canada, nous mettons à profit tous les outils à notre disposition pour bâtir un Canada fort. »

« L'investissement du FCC s'appuie sur son expertise et ses capacités uniques dans la mise en place d'instruments financiers structurés pour contribuer à l'augmentation de la capacité de production du seul établissement de fusion de germanium au Canada; l'un des minéraux critiques essentiels à la fabrication d'applications liées à la sécurité nationale », a mentionné Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. (« GAFCC »). « GAFCC se réjouit de mettre à nouveau son expérience à profit pour soutenir la mise en place par le gouvernement du Canada d'un troisième accord d'achat garanti qui positionne le pays en tant que fournisseur de confiance auprès des partenaires mondiaux souhaitant accéder à des minéraux critiques importants. »

« L'établissement de Teck situé dans la ville de Trail est une pierre angulaire de l'écosystème nord-américain des minéraux critiques. La collaboration avec le FCC et l'Accélérateur canadien des minéraux critiques contribuera à faire progresser notre possibilité d'accroître rapidement et considérablement la capacité de production de métaux stratégiques clés et de renforcer les chaînes d'approvisionnement sûres et responsables », a souligné Jonathan Price, président et chef de la direction de Teck. « Grâce à l'infrastructure et à l'expertise de Trail, cette initiative pourrait fournir un approvisionnement accru en métaux stratégiques, tout en réalisant de solides rendements pour ses actionnaires. »

« EDC cherche à renforcer le rôle du Canada en tant que fournisseur de confiance en minéraux critiques sur les marchés mondiaux », a indiqué Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'Exportation et développement Canada. « Ces ressources jouent un rôle essentiel dans la défense, la sécurité et les technologies avancées. En tirant parti de l'expertise d'EDC en matière de financement et en soutenant des projets comme celui de Trail, en collaboration avec Teck, Ressources naturelles Canada et le Fonds de croissance du Canada, nous pouvons aider à élargir la capacité de production ici même au Canada et à bâtir des chaînes d'approvisionnement plus sûres et résilientes pour nos partenaires. »

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le FCC, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC agit comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos de Teck Resources

Teck est une société canadienne de ressources naturelles dont la mission est d'assurer l'approvisionnement responsable en métaux essentiels au développement économique et à la transition énergétique. Teck dispose d'un portefeuille d'actifs miniers de calibre mondial dans les secteurs du cuivre et du zinc, répartis en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi que d'un pipeline de croissance cuprifère parmi les plus solides de l'industrie. Notre stratégie est axée sur la création de valeur par une croissance responsable et le renforcement de notre résilience, ancrés dans une relation de confiance avec l'ensemble de nos parties prenantes. Dont le siège social est établi à Vancouver, au Canada, les actions de Teck sont cotées à la Bourse de Toronto sous les symboles TECK.A et TECK.B, ainsi qu'à la Bourse de New York sous le symbole TECK. Pour en savoir plus sur Teck, visitez www.teck.com ou suivez @TeckResources.

À propos de Ressources naturelles Canada

Ressources naturelles Canada (RNCan) vise à renforcer la contribution du secteur des ressources naturelles au sein de l'économie, à améliorer la qualité de vie de la population canadienne et à diriger des travaux scientifiques innovateurs partout au pays. Le Ministère s'assure que l'abondance en ressources naturelles du pays est développée de façon durable, concurrentielle et inclusive.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

À propos de l'Accélérateur canadien des minéraux critiques

L'Accélérateur canadien des minéraux critiques, doté de 2 milliards de dollars -- anciennement le Fonds souverain pour les minéraux critiques --, a été mis en place par le gouvernement du Canada dans le cadre de son Budget de 2025, en vue de réaliser des investissements stratégiques dans des projets et des entreprises liés aux minéraux critiques au moyen de prises de participation, d'instruments de dette et de contrats d'achat garantis. Il s'agit d'une initiative de RNCan qui sera gérée par EDC, en étroite collaboration avec RNCan.

Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP

Investissements PSP a établi une politique visant à gérer le risque de conflits d'intérêts réels, potentiels ou perçus dans le cadre des services fournis par GAFCC au FCC, exigeant qu'Investissements PSP et le FCC divulguent les investissements faisant l'objet d'un recoupement.

Au moment de l'approbation des ententes commerciales, Investissements PSP détenait une participation dans Teck de moins de 0,2 %, par l'entremise a) d'un portefeuille géré à l'externe sur lequel Investissements PSP n'exerce aucun contrôle ni pouvoir discrétionnaire, et b) de divers portefeuilles gérés à l'interne dans le cours normal ses activités menées sur les marchés publics.

Ce qui précède est divulgué conformément à la Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP.

SOURCE Fonds de croissance du Canada inc.

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