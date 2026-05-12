MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada inc. (le « FCC ») a annoncé aujourd'hui s'être engagé à investir jusqu'à 145 millions $ CA sous forme de titres d'emprunt convertibles dans Sayona Inc. (« Sayona »), une filiale canadienne en propriété exclusive d'Elevra Lithium Limited (« Elevra ») (ASX : ELV) (NASDAQ : ELVR). L'investissement s'inscrit dans une mobilisation de capitaux de ~C$4171 millions $ CA, comprenant un investissement de 145 millions $ CA du FCC et un appel public à l'épargne de ~C$2721 millions $ CA en actions ordinaires (collectivement, la « transaction »). La transaction appuiera l'expansion par étapes d'une friche industrielle de la mine Lithium Amérique du Nord (« LAN ») à La Corne, une municipalité de l'Abitibi, au Québec.

Grâce à cette transaction, le FCC appuiera la continuité et l'expansion de la plus grande mine de lithium exploitée au Canada, renforçant ainsi la résilience de la chaîne d'approvisionnement continentale en minéraux critiques. La transaction améliorera la compétitivité des coûts, augmentera la capacité de production et renforcera le rôle à long terme de LAN dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en matériaux destinés aux batteries. Allant de pair avec ces objectifs, le FCC soutient la continuité et la croissance d'un actif canadien essentiel destiné aux batteries, attire des investissements privés au Canada et renforce les chaînes d'approvisionnement nationales en minéraux critiques.

« L'un des objectifs principaux du FCC est de tirer profit de la richesse en ressources naturelles du Canada, tout en soutenant des projets qui mobilisent les capitaux privés », a affirmé Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. (« GAFCC »). « En soutenant l'expansion par étapes de la plus grande mine de lithium exploitée au Canada, cet investissement proposé renforce le rôle du Canada dans la chaîne de valeur nord-américaine en matériaux destinés aux batteries, en plus de soutenir des emplois et la compétitivité industrielle au Québec. »

« Ce financement appuie notre plan d'expansion à court terme de LAN et fait de cet actif une plateforme de croissance à long terme », a mentionné Lucas Dow, président et chef de la direction d'Elevra. « Le FCC fournit un capital important qui contribue à diminuer le risque au sein du projet d'expansion par étapes et augmente notre capacité à pouvoir générer de la croissance au sein de LAN. Nous sommes reconnaissants de l'intérêt soutenu pour la création d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine résiliente en lithium, ancrée au Québec. »

Faits saillants de la transaction

Le FCC s'est engagé à investir jusqu'à 145 millions $ CA sous forme de titres d'emprunt convertibles dans Sayona, une filiale canadienne en propriété exclusive d'Elevra. Les titres d'emprunt sont convertibles, à la discrétion du FCC, en actions d'Elevra inscrites à la cote de l'ASX.

L'investissement s'inscrit dans une mobilisation de capitaux de ~C$417 1 millions $ CA, conjointement avec un appel public à l'épargne de ~C$272 1 millions $ CA en actions ordinaires.

millions $ CA, conjointement avec un appel public à l'épargne de millions $ CA en actions ordinaires. Le produit de la transaction servira à l'expansion par étapes d'une friche industrielle de LAN à La Corne, au Québec, la plus grande mine de lithium exploitée au Canada.

Une part du capital engagé par le FCC est conditionnelle à la réalisation de certaines étapes importantes par Elevra, dont la diminution des risques liés à l'expansion et les progrès dans l'obtention des autorisations.

Ce projet soutiendra 252 emplois dans la région.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le FCC, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC agit comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos d'Elevra

Elevra Lithium Limited est un producteur de lithium nord-américain (ASX : ELV; NASDAQ : ELVR) ayant des projets au Québec (Canada), aux États-Unis, au Ghana et en Australie-Occidentale.

Au Québec, les actifs d'Elevra comprennent la mine Lithium Amérique du Nord (100 %) et une participation de 60 % dans le projet Moblan dans le nord du Québec. Aux États-Unis, Elevra détient le projet Carolina Lithium (100 %), et en Australie-Occidentale, la société détient un grand portefeuille de concessions minières dans la région de Pilbara présentant un fort potentiel pour l'or et le lithium.

Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP

Investissements PSP a établi une politique visant à gérer le risque de conflits d'intérêts réels, potentiels ou perçus dans le cadre des services fournis par GAFCC au FCC, exigeant qu'Investissements PSP et le FCC divulguent les investissements faisant l'objet d'un recoupement.

Au moment de l'approbation de la transaction, Investissements PSP avait une certaine exposition économique à Elevra, représentant moins de 0,01 % de la capitalisation boursière d'Elevra sous forme de fonds en gestion externe, sans aucune capacité de gouvernance ni de prise de décisions.

1 Calculé selon le taux de change du AUD vers le CAD de 0.9906.

SOURCE Fonds de croissance du Canada inc.

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