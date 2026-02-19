THOMPSON, MB, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada inc. (le « FCC ») a annoncé aujourd'hui s'engager à investir jusqu'à 85 millions $ US dans le cadre d'une plus grande transaction visant l'acquisition et le redressement du complexe de la mine Thompson (la « mine Thompson »). L'investissement du FCC est réalisé en partenariat avec Exiro Minerals Corp. (« Exiro »), Orion Resource Partners LP (« Orion »), et Vale Base Metals (« Vale ») qui forme avec le FCC, Exiro et Orion, le « consortium ». Le consortium financera une nouvelle entreprise, Exiro Nickel Company Inc. (« Exiro Nickel »), qui fera l'acquisition de la mine Thompson auprès de Vale. Par la suite, elle investira jusqu'à 200 millions $ US (~116 millions $ CA) pour appuyer un redressement opérationnel visant à rentabiliser la production à long terme, à améliorer la vigueur du bilan et à assurer une flexibilité opérationnelle (la « transaction »). Cette transaction devrait améliorer la compétitivité de la mine Thompson et en faire un actif phare dans le nord du Manitoba. À la suite de la clôture de la transaction, Vale détiendra une participation de 18,9 % dans Exiro Nickel et assurera une transition harmonieuse. La transaction devrait se conclure d'ici la fin de 2026, sous réserve de certaines conditions de clôture, dont l'obtention des approbations réglementaires et gouvernementales.

La mine Thompson est un pilier économique au Manitoba et se classe parmi les plus grandes exploitations minières souterraines de nickel au Canada. Avec cette transaction, le FCC s'assure de la continuité des activités de la mine Thompson tout en appuyant un redressement opérationnel pour favoriser le succès de la mine et attirer des capitaux privés. En s'appuyant sur la lancée croissante du FCC en exploitation minière et en minéraux critiques, la transaction marque le quatrième investissement ou engagement du FCC dans le secteur, après avoir investi dans Foran Mining, Nouveau Monde Graphite et l'établissement de production de scandium de Rio Tinto.

« La mine Thompson est un actif stratégique, tant pour le nickel qui soutient les chaînes d'approvisionnement essentielles que pour les avantages économiques importants qu'elle procure au Manitoba et au Canada. Cette transaction s'appuie sur le portefeuille croissant d'investissements miniers du FCC et renforce la position du Canada à titre de chef de file mondial dans les minéraux critiques. Elle marquera également notre premier investissement au Manitoba. Nous sommes fiers de soutenir le développement économique de la province. », a affirmé Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada (« GAFCC »). « Grâce à cet investissement, le FCC continue de jouer un rôle clé dans la mobilisation de capitaux privés, en formant des partenariats avec les plus grands leaders de l'industrie, tout en assumant un niveau de risque approprié pour faire progresser les opportunités en attente d'investissements. En nous appuyant sur nos réalisations, nous prévoyons continuer d'évaluer de nouveaux investissements miniers pour aider à développer des chaînes d'approvisionnement résilientes dans les minéraux critiques à faibles émissions de carbone au Canada. »

« Contribuer à la progression d'un projet évolutif comme l'exploitation du nickel de la mine Thompson est une démarche audacieuse et courageuse. Nous nous engageons à prendre les bonnes décisions pour créer de la valeur à long terme et des avantages importants pour la ville de Thompson, nos partenaires autochtones et le Manitoba », a souligné Shastri Ramnath, cheffe de la direction d'Exiro Nickel. « Cette transaction profitera à toute la région et garantira sa durabilité à long terme. Nous nous réjouissons d'écrire le prochain chapitre dans l'histoire de l'exploitation du nickel à la mine Thompson, en collaboration avec nos partenaires stratégiques, en mettant en œuvre un plan de revitalisation qui se poursuivra sur plusieurs générations. »

« Notre partenariat avec Vale, Exiro et le Fonds de croissance du Canada réunit des parties prenantes expérimentées. De plus, il reflète la confiance que nous avons dans la qualité de l'exploitation au Manitoba, son historique des 60 dernières années et son potentiel de croissance. Le consortium souhaite s'appuyer sur cette base éprouvée, renforcer les activités et faire progresser l'exploration à l'échelle de la ceinture du nickel de Thompson, tout en soutenant des emplois de grande qualité au Manitoba », a précisé Istvan Zollei, associé directeur et chef des placements, à Orion Resource Partners. « Orion possède une solide feuille de route en investissements basés sur des partenariats dans le secteur minier et est impatiente de travailler avec l'équipe, les collectivités locales et les partenaires autochtones pour s'assurer que l'exploitation du nickel à Thompson soit sécuritaire, durable et concurrentielle dans les prochaines années. »

« L'annonce d'aujourd'hui garantit l'avenir minier à Thompson. Ce site, doté d'une grande richesse et d'une équipe formidable, joue un rôle essentiel dans l'histoire minière florissante du nord du Manitoba », a ajouté Shaun Usmar, chef de la direction de Vale. « Je suis extrêmement fier de la façon dont toutes nos activités minières ont contribué à la région depuis les 60 dernières années et je me réjouis que ce nouvel investissement majeur puisse aider à exploiter le plein potentiel des activités, en fournissant une stabilité à long terme et un investissement pour l'exploitation, la main-d'œuvre et la collectivité. »

D'abord découverte en 1956, puis exploitée en continu depuis 1961, la mine Thompson comprend maintenant deux mines souterraines qui emploient près de 700 personnes. Elle demeure une source primordiale de nickel à haute teneur, un matériau essentiel aux technologies propres et à la fabrication de pointe, ce qui démontre l'importance stratégique de la mine Thompson pour répondre à la demande mondiale croissante.

Faits saillants de la transaction

Le FCC élargira son portefeuille minier avec un investissement d'une valeur pouvant aller jusqu'à 85 millions $ US (~116 millions $ CA) dans Exiro Nickel. Cet investissement s'ajoute à ceux d'Exiro, d'Orion et de Vale en vue d'acquérir la mine Thompson auprès de Vale.

dans Exiro Nickel. Cet investissement s'ajoute à ceux d'Exiro, d'Orion et de Vale en vue d'acquérir la mine Thompson auprès de Vale. Exiro Nickel exploitera la mine Thompson après la clôture de la transaction.

Sous réserve du respect de certaines conditions de clôture, le consortium investira un total pouvant aller jusqu'à 200 millions $ US dans Exiro Nickel pour acquérir la mine Thompson et soutenir un plan de redressement opérationnel complet.

À la suite de la clôture de la transaction, Vale détiendra une participation de 18,9 % dans Exiro Nickel.

La transaction assure la continuité des activités et la viabilité à long terme de près de 700 emplois dans l'une des plus grandes exploitations minières souterraines de nickel au Canada.

La mine Thompson est essentielle pour l'approvisionnement en minéraux critiques en Amérique du Nord, puisqu'elle produit plus de 11 000 tonnes de minerai de nickel concentré chaque année.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le FCC, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC agit comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos de Vale Base Metals

Vale est l'un des plus grands producteurs de nickel à haute teneur au monde et un important producteur de cuivre et de cobalt extraits de façon responsable. Le siège social de Vale est situé à Londres, au Royaume-Uni, et son centre d'exploitation mondial, à Toronto, au Canada. La société exerce également ses activités à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, au Manitoba, en Indonésie, au Brésil et au Japon. Vale est détenue à 90 % par Vale S.A. et à 10 % par Manara Minerals Investment Company.

À propos d'Exiro Minerals

Exiro Minerals sera actionnaire minoritaire dans Exiro Nickel. Elle mettra à contribution ses technologies d'exploration de pointe et son expertise géologique approfondie. Exiro Nickel tirera parti de cette expertise pour faire des découvertes au sein des concessions minières prometteuses s'étendant sur près de 135 km, acquises dans le cadre des actifs de l'exploitation de nickel de Thompson.

À propos d'Exiro Nickel

Exiro Nickel, le plus récent producteur de nickel au Canada, est né à la suite des efforts menés par deux professionnelles chevronnées de l'exploration minérale et de l'écosystème minier du Canada, Shastri Ramnath (cheffe de la direction, Exiro Minerals) et Stephanie Hart (cheffe de la direction, Willeson Metals). Ces deux dirigeantes respectées dans l'industrie ont remporté leur offre d'achat pour l'exploitation de la mine Thompson après avoir réuni un consortium d'investisseurs comprenant Orion Resource Partners LP, le Fonds de croissance du Canada inc., Vale Base Metals et Exiro Minerals.

À propos d'Orion Resource Partners

Orion Resource Partners LP est une société mondiale d'investissement, spécialisée dans les métaux et les matériaux qui sont essentiels à la croissance économique durable et à la transition énergétique. Elle possède un actif sous gestion de plus de 8 milliards $ et une équipe de 80 professionnels répartis dans cinq bureaux à travers le monde. Orion a investi dans la chaîne de valeur des métaux et des matériaux pendant plus de dix ans, en appliquant des stratégies d'investissement complémentaires à l'échelle du spectre de la liquidité. Elle a trouvé et saisi des opportunités découlant des tendances à long terme en matière de décarbonation mondiale, de l'approvisionnement limité en ressources critiques et des progrès accomplis par les technologies industrielles. Orion est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et des normes de performance de la SFI sur la durabilité sociale et environnementale. Pour en savoir plus, visitez le www.orionrp.com.

Conseillers

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique pour le FCC et GAFCC dans le cadre de la transaction.

Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP

Investissements PSP a établi une politique visant à gérer le risque de conflits d'intérêts réels, potentiels ou perçus dans le cadre des services fournis par GAFCC au FCC, exigeant qu'Investissements PSP et le FCC divulguent les investissements faisant l'objet d'un recoupement.

Au moment de l'approbation de la transaction, Investissements PSP détenait i) une participation dans Vale S.A., la société mère d'origine de Vale Base Metals, d'environ 0,1 % par l'entremise de divers portefeuilles dans le cours normal de ses activités menées sur les marchés publics, et ii) une participation minoritaire passive à titre de commanditaire, sans pouvoir discrétionnaire d'investissement ni capacité de prise de décisions, dans des entités de fonds gérées par Orion Resource Partners LP.

Ce qui précède est divulgué conformément à la Politique en matière de conflits d'intérêts d'Investissements PSP

