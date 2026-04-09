MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada inc. (le « FCC ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive à l'égard d'un placement privé de ~82 millions $ US (~113 millions $ CA) (la « transaction ») avec Nouveau Monde Graphite Inc. (TSXV : NOU) (NYSE : NMG) (« NMG » ou la « Société »), une société québécoise d'extraction et de raffinage du graphite. Dans sa mine de Saint-Michel-des-Saints (la « mine Matawinie ») et son installation de raffinage basée à Bécancour, NMG développe une chaîne d'approvisionnement canadienne en graphite entièrement intégrée pour soutenir la transition énergétique, des technologies de pointe et la fabrication manufacturière. La transaction sera réalisée de concert avec Eni S.p.A. (« Eni ») et Investissement Québec (« IQ »), qui se sont engagées à investir respectivement ~70 millions $ US et ~61 millions $ US. Le placement privé sera complété par un appel public à l'épargne simultané par prise ferme de reçus de souscription pour un produit brut d'environ ~84 millions $ US. Les deux placements complètent ensemble la composante de capitaux propres du montage financier pour le développement graduel des activités commerciales de la mine Matawinie.

En continuant de soutenir NMG, le FCC contribue au développement de la chaîne de valeur des minéraux critiques, à la compétitivité industrielle, à la création d'emplois, ainsi qu'aux priorités économiques et stratégiques à long terme du Canada. La transaction appuie l'avancement de la mine Matawinie et le développement continu de l'installation de raffinage de la Société, positionnant ainsi NMG au rang des fournisseurs stratégiques de la chaîne d'approvisionnement en graphite de l'Amérique du Nord. Le graphite est une matière première essentielle pour les technologies propres, la fabrication manufacturière de pointe et la sécurité nationale. La mine Matawinie devrait devenir la plus grande exploitation minière de graphite en Amérique du Nord.

« L'un des principaux objectifs stratégiques du FCC consiste à tirer profit de la richesse en ressources naturelles du Canada et de renforcer les chaînes d'approvisionnement critiques. À l'aide de cette transaction, nous appuyons un joueur clé dans la production mondiale de graphite naturel, l'un des six minéraux critiques prioritaires au Canada, a souligné Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. (« GAFCC »). Notre capacité à développer les ressources canadiennes tout en respectant des normes environnementales parmi les plus élevées au monde constitue une des grandes forces de notre pays, qui lui permet de bâtir une économie forte. Et, c'est précisément ce que l'investissement du FCC dans NMG peut faire. »

« Grâce à son mandat flexible et agile, le FCC a permis à NMG d'accélérer son développement au cours de la dernière année. Le renouvellement du soutien offert par un investisseur crédible et stratégique comme le FCC renforce encore plus notre capacité à attirer des capitaux privés et à réduire les risques liés au projet, a expliqué Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG. Cette transaction représente une étape importante dans la progression de notre projet phare et dans la chaîne de valeur intégrée du graphite. »

Faits saillants de la transaction

La transaction fait partie d'un montage financier entièrement capitalisé de 633 millions $ US, comprenant environ 53 % de titres de créance et 47 % de capitaux propres; Le financement en actions sera complété dans le cadre d'un appel public à l'épargne simultané d'environ 81 millions $ US et d'un placement privé d'environ ~213 millions $ US, dirigé par le FCC (~82 millions $ US), Eni (~70 millions $ US) et IQ (~61 millions $ US); Un financement par créance de premier rang de 335 millions $ US d'Exportation et développement Canada (« EDC ») et la Banque de l'infrastructure du Canada (« BIC »);

La décision finale d'investissement de la mine Matawinie et l'approbation des actionnaires de NMG sont attendues en mai 2026, suivies peu de temps après par la clôture financière.

En décembre 2024, le FCC a annoncé la conclusion d'une entente définitive à l'égard d'un placement privé d'environ 35,6 millions $ CA avec NMG, marquant ainsi le premier investissement du FCC dans les minéraux critiques au Canada. Pour en savoir plus sur l'engagement initial du FCC envers NMG, consultez le communiqué de presse daté du 17 décembre 2024.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le FCC, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC agit comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG est une société intégrée qui développe des opérations responsables d'exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l'économie mondiale en matériaux de graphite de pointe carboneutre. La Société développe actuellement une chaîne de valeur entièrement intégrée, allant du minerai jusqu'au graphite raffiné, au Québec (Canada), afin de répondre aux besoins des industries de demain dans les domaines de l'énergie, de la technologie de pointe et de la fabrication manufacturière. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec d'importants clients, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique de matériaux avancés pour des fabricants spécialisés de premier plan, tout en promouvant la durabilité, l'innovation et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. www.nmg.com

SOURCE Fonds de croissance du Canada inc.

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