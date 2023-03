SHENZHEN, Chine, le 22 mars 2023 /CNW/ - La Journée internationale des forêts qui a lieu le 21 mars et ayant pour thème cette année « Forêts et santé », est un appel lancé à l'humanité de réfléchir à sa relation avec les forêts de la planète et à leur incidence directe sur notre longévité et notre bien-être.

Le système Guardian détecte les activités liées à l’exploitation forestière illégales en Malaisie

Beaucoup de gens connaissent la métaphore selon laquelle les forêts sont les poumons de la planète. Elles produisent de l'air pur et servent de puits de carbone vitaux qui atténuent les effets des changements climatiques. Cependant, moins nombreux sont ceux qui sont conscients des liens intrinsèques que les forêts entretiennent avec notre santé au quotidien.

Le saviez-vous?

En plus d'être les poumons de la planète, les forêts sont aussi un garde-manger et une pharmacie naturels.

Elles nous fournissent environ 25 % des médicaments en Occident et plus de 50 000 plantes qui entrent dans la composition de médicaments modernes. Une étude menée dans 27 pays africains montre que les enfants en contact avec les forêts bénéficient d'une diversité alimentaire 25 % plus importante grâce à une abondance de fruits, de légumes, de viande de brousse, de poisson et d'huiles comestibles.

Cependant, le pronostic pour les forêts est alarmant. Environ 35 % du couvert forestier mondial a été perdu, et 82 % de ce qu'il en reste s'est dégradé.

La rapidité et l'ampleur de ces menaces exigent une intervention engagée à long terme.

Un historique de protection

L'une des façons dont la technologie protège les écosystèmes forestiers est de prévenir l'exploitation forestière illégale, qui représente jusqu'à 90 % de toutes les activités d'exploitation forestière et qui contribue grandement à la déforestation mondiale.

Dans le parc national de Similajau, dans l'état de Sarawak, en Malaisie, nous travaillons avec le Sarawak Forest Department et la Sarawak Forestry Corporation pour aider le gouvernement de Sarawak à protéger ses forêts pluviales. Le parc est non seulement riche en biodiversité, il est aussi une source durable de médicaments et de nourriture pour les populations locales, dont bon nombre dépendent de la forêt pour leur subsistance.

L'exploitation forestière illégale reste toutefois une menace importante, entraînant une dégradation généralisée de l'écosystème des forêts pluviales et une perte de biodiversité.

Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. Les dispositifs de surveillance acoustique Guardian peuvent détecter le bruit des camions et des scies à chaîne utilisés pour l'exploitation forestière illégale. Chaque Guardian peut couvrir une zone de 7 km et envoyer aux téléphones des Rangers des alertes en temps réel par réseau via une plateforme en nuage, permettant ainsi une intervention en temps réel.

Les technologies de surveillance audiovisuelle et d'analyse de l'IA peuvent également aider à surveiller les espèces en voie de disparition grâce à leurs vocalisations. En suivant leurs populations et leur répartition, les agents de protection de la nature peuvent élaborer des mesures de conservation précises. Les espèces dites « parapluies », dont le bien-être est essentiel à la santé des écosystèmes forestiers qu'elles habitent, présentent un intérêt particulier. Les études menées sur les renards de Darwin au Chili et les jaguars de la réserve d'État de Dzilam au Mexique sont des exemples de projets de surveillance de la biodiversité qui se concentrent sur des espèces parapluies.

La technologie peut également servir de déclencheur pour des mesures de conservation intelligentes dans les zones forestières. En Suisse, un projet pilote Tech4Nature mené en partenariat avec l'UICN et la Fondation Porini utilise la chaîne de blocs pour élaborer un système de traçabilité de la séquestration du carbone. L'objectif est de renforcer la transparence et la traçabilité des transactions de puits de carbone forestiers, et d'utiliser les crédits pour financer d'autres projets de conservation de la biodiversité.

Les exemples ci-dessus sont des projets de protection des écosystèmes forestiers dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei. Des solutions technologiques ont été mises au point en collaboration avec des partenaires mondiaux, notamment des dispositifs de surveillance audiovisuelle, des réseaux de communication, des services infonuagiques et des analyses d'intelligence artificielle. Ces mesures pourraient donner des résultats en matière de conservation qui auraient été impossibles il y a une dizaine d'années.

Compte tenu des preuves scientifiques qui établissent un lien étroit entre la santé des forêts et la santé des humains, il est impératif que nous gardions nos forêts en santé. Notre expérience jusqu'à maintenant montre que cette approche fonctionne. Ces connaissances nous poussent à continuer de travailler avec nos partenaires pour aider à bâtir un avenir sain et durable pour nous et nos forêts.

Apprenez-en plus sur les initiatives TECH4ALL et Tech4Nature de Huawei.

