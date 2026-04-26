GUANGZHOU, Chine, 26 avril 2026 /CNW/ -- Le 22 avril, GAC a organisé la Conférence des partenaires internationaux de GAC de 2026 sous le thème « Aller de l'avant, gagner ensemble » à Guangzhou. Par rapport aux années précédentes, ce rassemblement de plus de 700 concessionnaires et partenaires de l'industrie provenant de 87 pays et régions ressemblait moins à une conférence d'affaires qu'à une vitrine technologique à grande échelle. Qu'il s'agisse de concierges robots humanoïdes qui accueillent des invités à leur arrivée à Guangzhou, d'un dîner de gala mettant en vedette des danses de robots-lions et des interprètes d'opéra illuminés, ou d'expositions interactives mettant en vedette une voiture volante, un barista robotisé et la calligraphie de l'IA, GAC envoie un message sans équivoque à ses partenaires mondiaux : la mondialisation ne se limite plus à la vente de véhicules. Il s'agit de remodeler fondamentalement la compétitivité mondiale au moyen d'une stratégie à deux moteurs axée sur l'innovation technologique et écosystémique.

GAC

La haute direction, dont Xia Xianqing, président de GAC Group ; Jack Chen, vice-président de GAC Group et président de GAC INTERNATIONAL ; Wei Haigang, présidente de GAC INTERNATIONAL ; et Zhang Fan, chef de la conception et président de GAC Design Institute, se sont joints à des partenaires mondiaux pour tracer une voie commune, forger un engagement collectif à « lancer la campagne par des mesures décisives » et lancer un appel puissant pour accélérer pleinement l'expansion mondiale de GAC.

Au cours de la séance d'échange avec les concessionnaires, des représentants de l'Arabie saoudite, de la Thaïlande et de Hong Kong (Chine) ont pris la parole les uns après les autres, partageant leur expérience pratique de l'expansion du marché avec GAC selon différentes perspectives de marché. Leurs histoires ont illustré avec éclat la profondeur de la coopération fondée sur la confiance mutuelle et le succès partagé.

La conférence a également tenu une grande cérémonie de remise de prix pour reconnaître les équipes et les employés des concessions qui ont excellé au chapitre du rendement aux ventes, du service à la clientèle et de la promotion du marché au cours de la dernière année. En honorant les vainqueurs et en applaudissant les chasseurs de rêves, GAC a remercié sincèrement ses partenaires mondiaux pour leur travail acharné et leur dévouement.

Au cours de la conférence, des partenaires mondiaux ont également fait l'expérience des multiples modèles vedettes de GAC et des zones d'exposition technologiques de pointe. Des habitacles intelligents à la matrice technologique terrestre-aérienne intégrée, les partenaires ont approfondi leur compréhension de la force des produits et des capacités technologiques de GAC, renforçant ainsi leur confiance pour aller de l'avant avec la marque GAC.

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SOURCE GAC

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