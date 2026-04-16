GUANGZHOU, Chine, 16 avril 2026 /CNW/ - Le 15 avril 2026, sous le thème « WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY », GAC a présenté trois modèles phares : Les AION i60, S7 et M8 à la 139e foire de Canton. En tant que seule marque automobile présentée au festival de la cuisine équitable de Canton, GAC a également présenté l'AION UT et l'AION i60 sur le site du festival, intégrant harmonieusement la culture culinaire cantonaise à des éléments sportifs de haut niveau. Par l'entremise de « la mondialisation technologique, la mondialisation écosystémique et la mondialisation culturelle », GAC a présenté sa nouvelle vision dans le cadre de la stratégie One GAC 2.0 aux acheteurs du monde.

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Le jour de l'ouverture, le stand a accueilli plusieurs lots d'acheteurs professionnels d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique latine et d'autres régions, avec des négociations actives pour d'éventuelles commandes. Les modèles AION i60, S7 et M8 ont collectivement démontré les dernières avancées de GAC en matière de conduite intelligente, de technologies de base pour véhicules électriques et de cockpits de luxe, renforçant l'image de marque de « haute qualité, de haute technologie et de fiabilité » pour les clients du monde.

La borne de recharge ultra-rapide en courant continu et la station de recharge domestique intelligente ont été présentées sur place. Un petit espace de camping avec un coin café a également été créé, permettant aux acheteurs de faire l'expérience de la boucle fermée « véhicule + énergie + style de vie » via une décharge externe V2L (véhicule-to-load). De nombreux acheteurs européens ont exprimé un vif intérêt pour les capacités d'intégration énergétique de GAC, reconnaissant qu'il s'agit d'un avantage concurrentiel unique pour les marques chinoises à l'échelle mondiale.

Au cœur du festival de la cuisine, l'AION UT et l'AION i60 ont servi de véhicules mobiles dédiés au lifestyle. Des éléments de football ont également été incorporés, créant une ambiance décontractée « nourriture + sports ». Dans la lignée des récents partenariats conclus par GAC avec de grands clubs de football étrangers en Colombie, au Brésil, au Mexique et dans d'autres régions, GAC a intégré cette passion pour le sport à l'expérience sur place. Les acheteurs pourraient avoir une expérience approfondie du design spacieux et de la polyvalence des modèles GAC.

À l'avenir, GAC continuera de suivre la stratégie One GAC 2.0, d'approfondir les opérations locales et d'accélérer la transition de la « mondialisation » à l'« intégration mondiale », permettant au monde de voir et d'observer la vitalité novatrice et la chaleur humaine des automobiles chinoises, ainsi que l'image de marque de GAC comme étant « de haute qualité, de haute technologie et fiable ».

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SOURCE GAC

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