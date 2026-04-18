GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2026 /CNW/ - La Journée technologique 2026 de GAC s'est tenue au siège social de Panyu du Groupe GAC. L'événement a mis en valeur les plus récentes innovations de GAC dans les domaines du nouvel hybride, de la nouvelle carrosserie, de la nouvelle intelligence, de la nouvelle architecture et des puces chinoises, marquant une évolution stratégique passant d'une expérience de mobilité axée sur la technologie à une expérience de mobilité axée sur l'utilisateur.

Image1

Le président du Groupe GAC, Xia Xianqing, a déclaré : « Notre engagement demeure inchangé : nous ancrer dans la technologie, donner la priorité à nos utilisateurs et bâtir un GAC résilient. Nous sommes déterminés à offrir aux utilisateurs une vie de mobilité intelligente fiable avec une expérience de pointe ».

Aperçu des cinq technologies de base

ADiMOTION Power est la toute nouvelle marque de technologie électrique de GAC, qui comprend ADiMOTION Range Extension, ADiMOTION PHEV et ADiMOTION HEV+, offrant aux utilisateurs des solutions d'alimentation à scénarios complets. L'ADiMOTION PHEV, certifiée par le China Automotive Technology and Research Center comme « hybride de haute qualité », fait entrer le carburant MPV de classe B dans l'ère des 3 litres. L'ADiMOTION HEV+ est dotée d'une batterie haute performance de 5,4 kWh, la première de l'industrie, propulsant la technologie hybride dans l'ère 2.0.

Starship Body adopte une conception « Embedded Frame + Multi-Ring Cage », combinant les avantages des carrosseries monocoque et des carrosseries sur cadre. Avec une rigidité de torsion de 38 000 N•m/° et une capacité de remorquage de cinq tonnes, il offre à la fois une robustesse hors route et des déplacements quotidiens confortables.

ADiGO Intelligence dispose d'une architecture intégrée nuage-périphérie avec trois moteurs d'IA : perception, collaboration multi-agents et expression émotionnelle, faisant passer l'habitacle intelligent de réactif à la compréhension proactive des besoins des utilisateurs.

X-SOUL Architecture 4.0 est la base numérique du véhicule, réalisant une fusion de six domaines de la conduite intelligente, de l'habitacle, du groupe motopropulseur, du châssis, de la carrosserie et de la connectivité. Les mises à niveau OTA complètes sont effectuées en seulement huit minutes, une performance inégalée dans le secteur.

Dans l'écosystème des puces, GAC a terminé le développement conjoint de près de 400 puces avec 105 partenaires écologiques. La HYPTEC GT Climbing Edition, premier NEV intelligent de Chine avec une conception de puce 100% chinoise, sera bientôt lancée. GAC a également annoncé qu'il ouvrira toutes les avancées de puces à l'ensemble de l'industrie, ce qui soutiendra le transport ferroviaire, l'économie de basse altitude et les secteurs de l'intelligence incarnée.

En s'appuyant sur la technologie, GAC continue d'aller de l'avant, contribuant ainsi à la marche de la Chine en vue de devenir un chef de file mondial de l'automobile.

Pour de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter : https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959418/Image1.jpg

SOURCE GAC

Contact : Katya Sun, [email protected]