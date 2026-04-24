GUANGZHOU, Chine, 24 avril 2026 /CNW/ - En février 2026, GAC INTERNATIONAL et ALLUR Group, une importante entreprise de fabrication et de distribution automobile au Kazakhstan, ont officiellement signé un accord de coopération industrielle pour la production de KD à Guangzhou.

Chen Jiacai, vice-président de GAC Group, président du conseil de GAC INTERNATIONAL, et Oksana Kholstinina, présidente d'ALLUR Group, ont assisté à la réunion et ont assisté conjointement à la cérémonie de signature.

Devant les hauts dirigeants des deux parties, Lu Weicong, vice-président de GAC INTERNATIONAL, et Maxim Myagchilov, vice-président d'ALLUR Group, ont signé l'accord de coopération industrielle pour la production de KD au nom de leurs entreprises respectives.

Lors de la cérémonie de signature, Chen Jiacai a déclaré que ce partenariat constitue une étape importante pour GAC afin d'approfondir son aménagement dans la CEI, et que l'entreprise cultivera conjointement le marché local avec ALLUR.

Oksana Kholstinina a grandement reconnu la force des produits et la philosophie de développement de GAC, et se réjouit à la perspective d'atteindre conjointement un développement durable à long terme avec GAC.

En tant que marché principal dans la région de la CEI, le Kazakhstan sert de terrain stratégique pour la culture ciblée de GAC dans son aménagement mondial. ALLUR Group est une entreprise leader dans le secteur de la fabrication et de la distribution automobiles du Kazakhstan.

La décision de conclure un partenariat de production de KD avec ALLUR Group est une démarche stratégique prospective fondée sur les perspectives précises de GAC. Grâce à cette coopération, les deux entreprises feront la promotion conjointe de l'assemblage, de la production et des ventes localisées de la gamme complète de modèles de GAC.

Cette signature est non seulement un jalon important du partenariat entre les deux entreprises, mais aussi une initiative clé pour que GAC mette en œuvre sa stratégie d'un « GAC axé sur la technologie pour développer la portée mondiale avec un écosystème à chaîne complète ».

À mesure que la coopération sera progressivement mise en œuvre, GAC misera sur le Kazakhstan comme pivot stratégique pour renforcer sa présence locale dans la région de la CEI.

Parallèlement, GAC profitera de cette coopération pour faire progresser continuellement sa stratégie de mondialisation, étendre sans relâche sa présence sur le marché international et démontrer au monde entier les prouesses technologiques et le charme de la marque des constructeurs automobiles chinois, contribuant ainsi à la force de GAC au développement durable de l'industrie automobile mondiale.

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SOURCE GAC

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