TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - Robert Colelli et Steven Gobbatto, coprésidents de Team Revolution, et Sandra Sualim, présidente et chef de la direction de la Humber River Health Foundation, se sont joints à Richard Rohan, chef de la croissance, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de la saison 2024 de Team Revolution.

L'alliance entre Team Revolution et la Humber River Health Foundation a pour but de faire la promotion d'un mode de vie actif au moyen du cyclisme, tout en faisant connaître la fondation et à stimuler son financement par dons. Composé de cyclistes passionnés résolus à favoriser la bonne santé de leur collectivité et à soutenir des initiatives de soins de santé novatrices, Team Revolution s'est fixé un ambitieux objectif de 1 million de dollars pour la campagne de financement de la fondation cette année. Mentionnons que Team Resolution présente de bons antécédents en la matière, car plus de 3,5 millions de dollars ont été recueillis à ce jour. À titre d'ambassadeur du changement, Team Revolution aspire à insuffler un esprit de communauté en invitant la population à adopter le cyclisme, pas seulement comme passe-temps, mais aussi comme moyen de transformer nos habitudes collectives dans une optique de mieux-être.

