L'élargissement de la gamme de CCAÉ européens offre aux investisseurs canadiens davantage d'occasions d'accéder aux sociétés mondiales

TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'ajout de sept nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ ») européens, qui sont désormais inscrits à la TSX et offerts aux fins de négociation. La Banque CIBC, qui a lancé ce type de produit auprès des investisseurs il y a plus de 4 ans, offre maintenant sur le marché un total de 116 CCAÉ couvrant six pays.

Grâce aux CCAÉ, il est facile d'investir dans certaines des plus grandes sociétés du monde - en dollars canadiens. Offerts à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture nominale du risque de change intégrée, les CCAÉ procurent aux investisseurs un accès électronique à des actions mondiales, tout en atténuant le risque de change associé aux placements mondiaux.

Les plus récents CCAÉ de la Banque CIBC sont basés sur des sociétés européennes bien connues. Vous trouverez ci-dessous la liste des sept nouveaux CCAÉ, accompagnés de leur symbole boursier correspondant deTSX :

CCAÉ Hermès (couverture en dollars canadiens) - HRMS

CCAÉ L'Oréal (couverture en dollars canadiens) - LORL

CCAÉ LVMH (couverture en dollars canadiens) - LVMH

CCAÉ Novo Nordisk (couverture en dollars canadiens) - NOVO

CCAÉ Sanofi (couverture en dollars canadiens) - SNY

CCAÉ Schneider Electric (couverture en dollars canadiens) - SCHN

CCAÉ TotalEnergies (couverture en dollars canadiens) - TTES

Ces sept CCAÉ s'ajoutent aux CCAÉ existants qui sont actuellement offerts aux fins de négociation.

Le supplément de prospectus de cette plus récente série de CCAÉ a été déposé dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les CCAÉ, veuillez consulter le site https://cdr.cibc.com.

