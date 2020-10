TORONTO, le 16 oct. 2020 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui qu'aucune de ses 8 millions d'actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série 9 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions de série 9 ») ne sera convertie le 2 novembre 2020 (soit le premier jour ouvrable qui suit la date de conversion du 31 octobre 2020) en actions privilégiées à taux variable et à dividende non cumulatif de série 10 (FPUNV) (les « actions de série 10 ») de TD.

Au cours de la période de conversion, soit du 1er octobre 2020 au 16 octobre 2020, 52,872 actions de série 9 ont été remises à des fins de conversion en actions de série 10, ce qui est inférieur au nombre minimum de 1 000 000 d'actions nécessaire pour donner effet à la conversion, comme il est décrit dans le supplément de prospectus relatif aux actions de série 9 daté du 17 avril 2015. Par conséquent, aucune action de série 10 ne sera émise le 2 novembre 2020 et les porteurs d'actions de série 9 conserveront leurs actions de série 9.

Les actions de série 9 sont actuellement inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TD.PF.E. Comme il a été précédemment annoncé le 1er octobre 2020, le taux de dividende des actions de série 9 pour la période de cinq ans allant du 31 octobre 2020, inclusivement, au 31 octobre 2025, exclusivement, sera de 3,242%.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

