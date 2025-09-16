/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix d'un placement privé de 14 milliards de yens japonais de billets subordonnés à taux fixe rajusté (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) qui constituent des titres secondaires de la Banque (les « billets »).

Les billets porteront intérêt à un taux fixe annuel de 2,058 % (versé semestriellement) jusqu'au 25 septembre 2030 et au taux moyen des swaps du taux d'intérêt moyen au jour le jour de Tokyo (TONAR) sur cinq ans, majoré de 0,97 % par la suite (versé semestriellement) jusqu'à l'échéance, le 25 septembre 2035. La Banque peut, à son gré et avec l'approbation préalable du surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets à compter du 25 septembre 2030, en totalité mais non en partie, à leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé sous réserve d'un avis d'au plus 60 jours et d'au moins 10 jours aux porteurs.

Le produit net tiré de l'émission des billets sera affecté aux fins générales de l'entreprise, notamment le rachat de titres de capital en circulation et/ou le remboursement d'autres passifs en cours de la Banque. Les billets devraient être admissibles à titre d'éléments de fonds propres de catégorie 2 de la TD à des fins de réglementation.

Nomura International plc et Valeurs Mobilières TD sont les chefs de file dans le cadre de l'émission.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense applicable des exigences en matière d'inscription, ces billets ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États‑Unis.

