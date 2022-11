Taxes 2023 de la Ville de Montréal : Des pourcentages de hausse de loyer élevés à prévoir malgré la bonne volonté des propriétaires

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) est inquiète des répercussions de la hausse de taxes moyenne de 4.1% annoncée par la ville de Montréal ce jour.

En plus, un nouveau rôle foncier est entrée en vigueur pour 2023-2024-2025 avec une hausse de 32.4%.



"Une forte augmentation de taxes est annoncée depuis plusieurs semaines mais elle vient de se concrétiser avec cette décision qui n'affectera pas seulement les propriétaires de logements mais également les locataires." selon l'APQ.

Il est question d'une augmentation de 4,5 % pour les plex et de 4,3 % pour les immeubles de six logements ou plus.



En 2023, la grille de calcul soumise par le Tribunal administratif du logement (TAL) sera toujours la même, la même vieille, désuète et familière grille de calcul qui indique que le propriétaire doit faire le calcul réel et ce calcul comprend la différence entre le montant des taxes de l'année précédente et celle de l'année en cours.

Ce qui signifie qu'en 2023, il faut prendre le montant des taxes municipales 2023 - les taxes municipales 2022.



"Même si les propriétaires vont encore une fois de plus se faire pointer du doigt pour les augmentations envoyées en 2023, il est important que chaque propriétaire fasse ce calcul car si ce montant n'est pas récupéré en 2023, il ne pourra pas l'être plus tard. La méthode actuelle ne permet pas d'étaler les dépenses sur plusieurs années ou de la reporter à l'année suivante" d'ajouter Martin Messier Président de l'APQ.



"Les propriétaires de logements doivent attendre de connaître la hausse de leurs comptes de taxes pour 2023 avant d'envoyer leurs avis d'augmentation de loyer. Cette attente est primordiale car la hausse imposée par la ville de Montréal aura un impact déterminant sur l'augmentation envoyée en 2023 aux locataires" de conclure l'APQ.



L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) rappelle aux propriétaires de logements qu'une pétition demandant que le formulaire de calcul soit revu en 2023 est toujours disponible pour signature et vous invite à la signer au : https://www.apq.org/medias/petition-apq/



Également, l'APQ tiendra encore une fois sa clinique de fixation de loyer APQ le 28 janvier prochain et vous aidera à faire vos calculs d'augmentation.

