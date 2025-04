MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) prend connaissance du Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation de loyer publié ce jour à la Gazette officielle.

Ce règlement était attendu depuis de nombreuses années, autant par les locataires que les propriétaires. Les demandes de révision faites au cours des ans de revoir les critères de fixation de loyer avaient comme revendications principales d'avoir un calcul plus simple mais aussi plus rentable pour les propriétaires de logements.

"Conserver l'attrait et la pérennité du secteur locatif résidentiel doit primer dans les changements à apporter. Il était inconcevable qu'un propriétaire ait un retour sur investissement de 50 ans quand un toit ne pourrait durer que 20 ans, un exemple parmi tant d'autres de la nécessité de révision." Selon Martin messier, président de l'APQ.

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) va prendre le temps d'étudier ce règlement et déposera ses commentaires.

Pour l'APQ, il sera important de s'assurer que l'équilibre soit respectée et aussi de s'assurer de voir si cette proposition atteindra le but recherché.

Année après année, les propriétaires subissent une pression intense des différentes lois, règlements et obligations pour maintenir un parc locatif sécuritaire, en santé et abordable. Il est impératif que les propriétaires puissent maintenir un immeuble tout étant rentable.

