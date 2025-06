À dire et à re-dire et à re-re-dire, Déménagement = Sortir tous ses biens d'un logement

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) constate qu'année après année, certains locataires négligent leurs obligations jusqu'à la fin du bail.

La dernière obligation d'un locataire est de laisser son "ancien" logement en bon état et de ne pas s'en servir comme d'un éco-centre ou d'une poubelle à déchets géante.

Cette obligation est très clairement écrite à l'article 1978 du code civil du Québec :

1978. Le locataire doit, lorsque le bail est résilié ou qu'il quitte le logement, laisser celui-ci libre de tous effets mobiliers autres que ceux qui appartiennent au locateur. S'il laisse des effets à la fin de son bail ou après avoir abandonné le logement, le locateur en dispose conformément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.

"Est ce de la paresse, par facilité ou pour embêter leur propriétaire, ou les trois en même temps, aucune raison ne justifie de ne pas respecter ses obligations même quand le bail est résilié. De plus en plus de locataires abandonnent ce qu'ils ne veulent plus, vident le contenu du frigo dans l'évier de cuisine (frigo qu'ils vont emmener avec eux), comme si ce n'était pas grave, les autres vont le faire." Selon Martin Messier, Président de l'APQ

L'Association des propriétaires du Québec (APQ) rappelle aux locataires que Déménagement = Sortir tous ses biens d'un logement!

- Des meubles que vous ne voulez plus? Des objets et/ou meubles brisés? Vous avez acheté de nouveaux électroménagers?

On le répète AUCUNE RAISON ne justifie de prendre le logement pour un centre de dons ou un écocentre.

Afin de minimiser ce phénomène en croissance, l'Association des propriétaires du Québec (APQ) a produit une affiche à imprimer et à afficher dans les immeubles.

En plus de ce rappel des plus importants, les locataires pourront trouver quelques liens utiles pour recycle, déposer, se débarrasser de ce qui n'est plus utilisable de façon appropriée. Cette affiche est disponible sur le site web de l'APQ au

https://www.apq.org/services-apq/demenagements/

"Nous invitons également tous les propriétaires aux prises avec ces dépôts sauvages à consulter cette page car vous trouverez aussi des conseils pour l'accompagnement requis lors d'un déménagement et une vidéo de formation pour vous guider." de conclure l'APQ.

La page intitulée "Déménagements" répertorie les outils APQ indispensables à consulter dès maintenant :

1) Réflexions APQ : Déménagement - La pandémie nous a forcé à plus prévoir!

2) Affiches à imprimer et installer dans vos immeubles (Déménagements = sortir tous ses biens d'un logement)

3) Vidéo de formation (Déménagement - Droits et obligations de chacun)

L'Association des propriétaires du Québec (APQ) est fière de soutenir les propriétaires de logements locatifs depuis 1984.

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 40 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

www.apq.org

