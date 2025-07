Logement lourdement endommagé : Cela devrait mener à un dossier criminel!

MONTRÉAL, le 28 juin 2025 /CNW/ - "Faut-il compter le nombre d'ampoules?" Cette interrogation peut paraître étonnante, mais pour un propriétaire de logements c'est une phrase qui se répète dans la saison des déménagements, comme compter le nombre de luminaires ou de détecteurs de fumée.

"Année après année, les propriétaires de logements cherchent une quincaillerie ouverte le 1er juillet pour acheter les objets manquants et les des matériaux pour réparer, plus vite que l'éclair, le logement laissé avant l'arrivée du nouveau camion de déménagement", selon Martin Messier, Président de l'APQ. "Prendre du matériel ou des biens qui sont inclus au bail, c'est du vol!" d'ajouter l'APQ qui souligne que certains locataires quittent aussi avec les électroménagers qui sont au propriétaire!

Le seul recours du propriétaire est une mise en demeure pour lui réclamer les dommages et de faire une demande au Tribunal administratif du logement, et le coût de tout cela en décourage plusieurs et confère une impunité aux locataires qui crée un effet d'entraînement.

En l'absence de dépôt, seul un dossier criminel pourrait inciter certains locataires à respecter leurs obligations.

"Le vol, les dommages volontaires causés au logement devraient être traités comme un dossier criminel", selon Martin Messier.

Permettre aux propriétaires de demander un dépôt de garantie aurait aussi un impact majeur sur le comportement des locataires. Le fait de vouloir récupérer une somme d'argent incitera plusieurs locataires à nettoyer, ce qui n'est pas le cas en ce moment.

Un dépôt de garantie, un petit montant, qui a de grandes répercussions :

1) Conscientiser les locataires sur leurs comportements

2) Diminuer les pertes financières en cas de dommages

3) Diminuer les pertes financières en cas de non-paiement de loyer

4) Sécuriser des locations

5) Plus d'accès aux animaux dans les logements

"Le dépôt de garantie n'est pas un caprice des propriétaires. C'est un mécanisme financier dissuasif qui est utilisé dans de nombreux pays et provinces à travers le Canada. Il n'est pas question de demander 3 mois de loyer, comme en France, par exemple, mais de commencer quelque part. Ce serait déjà une preuve de la volonté et de la reconnaissance qu'il est important de prendre soin du logement", selon Martin Messier, président de l'APQ.

"Il suffirait d'un changement législatif qui permettrait de régler de nombreux problèmes", de conclure l'APQ.

