Taux de rendement de la CDPQ et du FSST : « Résultat d'une bonne gestion », selon le CPQ

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est très heureux des résultats du taux de rendement la Caisse de dépôt et placements du Québec (CDPQ) dans son ensemble de 10,4% et tout particulièrement en ce qui concerne celui du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST) qui obtient un rendement de 10,2%. Cela contribuera très certainement à entretenir une saine situation financière du régime de santé et sécurité au travail, mais permettra également d'augmenter encore davantage le ratio de capitalisation du FSST avec en corollaire des répercussions positives sur le taux de cotisation des employeurs.

« Le CPQ tient à souligner cette bonne performance qui est le résultat notamment de la bonne gestion et des actions qui ont été entreprises tout au long du mandat du président et directeur général sortant, M. Michael Sabia, et de son équipe », souligne Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relations médias, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

Liens connexes

www.cpq.qc.ca