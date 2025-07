Tarifs douaniers sur le cuivre : des répercussions des deux côtés de la frontière se feront sentir

QUÉBEC, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Le président américain Donald Trump a signé hier un nouveau décret exécutif visant le cuivre en vertu de la section 232 du Trade Expansion Act, imposant des tarifs douaniers de 50 % sur certains produits semi-finis et dérivés du cuivre comme les tuyaux, les fils, les câbles et les composants électriques. Ce décret entrera en vigueur dès ce vendredi 1er août et sera applicable à tous les pays, incluant le Canada. L'Association minière du Québec (AMQ) souligne que bien que les tarifs ne s'appliquent pas pour le moment aux produits bruts comme le minerai de cuivre, les concentrés, les anodes ou les cathodes, les répercussions pour l'industrie québécoise demeurent bien réelles.

En plus de répercussions boursières négatives sur le prix du cuivre et d'une hausse attendue des prix des produits semi-finis en cuivre et des produits dérivés à forte teneur en cuivre, l'AMQ est préoccupée par le fait que le décret autorise le secrétaire au Commerce américain à mettre en place des mesures visant des exigences de ventes intérieures. Parmi ces mesures qui pourraient être implantées, 25 % des matières premières du cuivre et 25 % des rejets de cuivre de haute qualité produits aux États-Unis devraient rester sur le marché domestique américain. Ces restrictions à l'exportation pourraient limiter l'approvisionnement en cuivre au Canada, créant des tensions d'approvisionnement pour les sociétés québécoises qui ont besoin de cette ressource pour leurs activités de transformation du cuivre.

« La chaîne de valeur du cuivre est profondément intégrée entre le Canada et les États-Unis. Bien que les matières premières du cuivre soient actuellement exclues de ce décret, les entreprises québécoises de deuxième et troisième transformation risquent d'être directement touchées par ces tarifs, ce qui fragilise l'ensemble de la chaîne. La fluctuation du prix du cuivre, engendrée par ce décret, pourrait également avoir une incidence négative à l'égard des projets miniers québécois visant la production de cuivre » explique Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

« Par ailleurs, le secrétaire au Commerce américain avait recommandé, dans le rapport qu'il a déposé le 30 juin dernier, un tarif progressif sur le cuivre raffiné. Bien que le cuivre raffiné ne soit pas visé par le nouveau décret, nous ne sommes pas à l'abri de voir de tels tarifs apparaître au cours des prochains mois. Nous étions déjà dans un contexte fragilisé par les tensions géopolitiques. Ce nouveau décret met une nouvelle pression économique sur l'industrie du cuivre et matérialise en partie l'incertitude qui régnait depuis quelques semaines » ajoute Mme Toussaint.

Le cuivre figure sur la liste des minéraux critiques et stratégiques en raison de son rôle essentiel dans les télécommunications, les transports, les énergies renouvelables, la défense et les produits industriels, notamment. Aux États-Unis, il est désormais considéré comme un élément clé pour la sécurité nationale, ce qui justifie - d'après le décret - l'imposition des tarifs douaniers.

L'Association ajoute que des mesures de représailles, comme des contre-tarifs, seraient contre-productives dans un contexte où la chaîne de valeur du cuivre est fortement intégrée. L'AMQ réitère l'importance que l'industrie minière et les gouvernements collaborent étroitement face à ces nouvelles tensions commerciales afin de s'assurer que le Québec offre un environnement compétitif et prévisible visant à favoriser et maintenir les investissements en sol québécois.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements : Jade Stefanini, Conseillère, Communications et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 261 1709, Courriel : [email protected]