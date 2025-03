Tarifs douaniers et secteur minier : un allègement du fardeau administratif et réglementaire s'impose pour soutenir la compétitivité de l'industrie

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le sursis de trente jours accordé par le gouvernement américain prenant fin aujourd'hui, l'Association minière du Québec (AMQ) déplore l'imposition effective de tarifs douaniers entre 10 et 25 %, selon les produits de la filière minérale canadienne.

« La situation que nous redoutions se matérialise et les acteurs de l'industrie minière sont prêts à déployer d'importants efforts de concertation afin de minimiser les répercussions qu'engendreront les tarifs douaniers américains, mais aussi les contre-mesures annoncées par le Canada. » déclare Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

« Nous avons consulté nos membres à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines afin de documenter les incidences directes et indirectes de l'imposition des tarifs douaniers. Nous poursuivrons nos efforts de collaboration avec les gouvernements afin d'identifier toutes les alternatives et solutions permettant de maintenir et protéger l'écosystème minier du Québec et ce, de la PME à la plus grande exploitation minière. Il est cependant clair que la multiplication des formalités administratives et l'augmentation des délais pour le développement de projets miniers au Québec doivent cesser. Cela doit figurer en tête de liste des priorités gouvernementales si nous souhaitons demeurer compétitifs dans le contexte actuel. » conclut Mme Toussaint.

Rappelons que l'industrie minière du Québec génère 15 500 emplois directs et 51 000 emplois directs, indirects et induits. De plus, celle-ci compte sur un écosystème d'affaires impressionnant avec 3 847 fournisseurs, dont plusieurs PME, ayant leur place d'affaires au Québec.

