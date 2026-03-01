Tarification dynamique en épicerie : Québec solidaire demande à l'Office de la protection du consommateur d'évaluer les risques

MONTRÉAL, le 1er mars 2026 /CNW/ - Québec solidaire demande à l'Office de la protection du consommateur (OPC) d'évaluer les risques de l'utilisation potentielle de la tarification dynamique dans les épiceries du Québec. Des ententes, comme celle récemment conclue entre Loblaw et OpenAI, pourraient se multiplier et ouvrir la porte à des pratiques déloyales lors de la fixation du prix des aliments, en ligne et en épicerie.

Il faut s'inquiéter d'une utilisation croissante de l'IA par les grandes chaînes d'alimentation, qui, combinée à l'arrivée des étiquettes électronique et l'engouement toujours grandissant pour les achats en ligne pourraient permettre aux entreprises de modifier les prix en temps réel -- comme c'est déjà le cas pour les billets d'avion ou les hôtels, par exemple. Des expériences menées aux États-Unis démontrent qu'une famille peut payer jusqu'à 1200 $US de plus annuellement pour exactement le même panier d'épicerie qu'un autre ménage.

Pour Québec solidaire, il est hors de question que l'épicerie -- un besoin essentiel lié à la sécurité alimentaire -- devienne un terrain d'expérimentation pour des pratiques opaques et potentiellement discriminatoires.

« Alors que l'usage de l'intelligence artificielle et de la tarification dynamique se multiplie dans plusieurs secteurs, il est de notre responsabilité d'agir en prévention pour protéger les familles québécoises. On ne parle pas ici de produits de luxe, on parle de nourriture et d'un besoin de base. Il est donc primordial d'évaluer les risques liés à ces nouvelles technologies et de s'assurer que ces pratiques soient balisées, transparentes et équitables. C'est pourquoi nous demandons à l'Office d'évaluer l'état de ces pratiques au Québec, afin d'éviter toute dérive. », affirme Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d'économie.

Québec solidaire affirme que, dans un contexte où le coût du panier d'épicerie pèse déjà lourdement sur les ménages, il est important de prendre les devants et de commencer à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le commerce de détail. Il faut s'assurer que deux familles qui remplissent le même panier d'épicerie paient le même prix.

