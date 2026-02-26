Québec solidaire veut entendre les dirigeants de Marinvest Energy Canada

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière d'Environnement et de Lutte aux changements climatiques, a déposé un mandat d'initiative pour demander au gouvernement de la CAQ de convoquer les dirigeants de l'entreprise Marinvest Energy Canada pour mettre la lumière sur l'avancement du projet de gazoduc entre l'Alberta et Baie-Comeau.

« Le gouvernement nous laisse dans le flou avec des déclarations qui se contredisent. Le ministre de l'Environnement nous dit qu'il n'y a pas de projet concret sur la table mais les faits contredisent cette affirmation. Déployer 11 lobbyistes, avoir des réunions de coordination mensuelles avec des fonctionnaires fédéraux et rencontrer des membres de l'équipe du Premier ministre sont assez de preuves que les discussions sont très avancées. Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, avait même de nombreux éléments techniques à présenter aux parlementaires la semaine dernière, signe d'une possible rencontre avec l'entreprise.

Avec ce mandat d'initiative, je demande de la transparence et la fin des négociations derrière des portes closes. Il en va de la protection de notre environnement et de la lutte aux changements climatiques. Quelle est la nature des discussions entamées avec les gouvernements ? A-t-on des détails sur un éventuel tracé envisagé ? Quels seraient les impacts environnementaux potentiels ? Autant de questions qui doivent être répondues publiquement. », selon M. Grandmont.

