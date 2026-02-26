Québec solidaire demande un déploiement des ressources d'aide à l'itinérance dans l'ensemble de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - L'inaction politique face à la crise de l'itinérance brise des vies et met une pression insoutenable sur les ressources d'aide d'urgence, le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) sonne l'alarme avec le dévoilement de son Bilan sur l'utilisation des ressources d'hébergement d'urgence en itinérance à Québec . Le rapport du RAIIQ nous apprend qu'il y a une moyenne de 52 demandes d'hébergement sont refusées chaque jour, tellement la demande excède leur capacité à y répondre. Alors même que les ressources ont presque triplé en 10 ans, la crise a pris une telle ampleur qu'ajouter des lits d'urgence ne suffit plus.

« Les ressources à Québec débordent. Il faut absolument déployer des ressources partout dans la Capitale-Nationale car tout centraliser dans le centre-ville de Québec ne fonctionne pas. La quantité de refus est astronomique, le nombre de gens vulnérables ne fait qu'augmenter et ces personnes peinent à survivre dans la rue faute d'accès aux ressources qui débordent. Le gouvernement tarde à s'attaquer à un problème qui ne va pas disparaître à coup de mesurettes. », déplore Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau et responsable de la Capitale-Nationale.

Pour avoir un portrait plus réel de la situation, Québec solidaire demande aux candidats à la chefferie de la CAQ de s'engager à rendre public le plus rapidement le dénombrement des personnes en situation d'itinérance avant la fin de la session. Pour rappel, le dénombrement a été fait en avril 2025 et son dévoilement était prévu pour le mois d'avril de cette année, mais a été repoussé à décembre.

«Le gouvernement a les chiffres depuis des mois, mais refuse de les dévoiler car il sera forcé d'ajuster son financement en conséquence. Pendant ce temps, la crise s'aggrave sur le terrain en raison du manque de leadership de la CAQ sur le dossier. Il faut à tout prix amoindrir la crise en développant rapidement du logement social et communautaire ainsi qu'en mettant en place un réel contrôle des loyers. », ajoute Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière de Services sociaux.

Véronique Girard, est directrice du SQUAT Basse-Ville : « Nous traversons une crise de l'itinérance sans précédent. Et tant qu'on se contentera d'ajouter des lits d'urgence sans investir en prévention, nous ne ferons que gérer les dégâts. On ne peut plus continuer à laisser des gens glisser vers la rue. On ne peut plus accepter qu'au Québec, des personnes soient littéralement jetées dehors faute de ressources en amont.»

Éric Boulay, est directeur de Lauberivière : « Confrontées à une demande qui augmente sans relâche et à des ressources insuffisantes, nos équipes en refuge se heurtent à une impuissance intenable, d'autant plus que l'espoir s'effrite lorsque les portes de sortie de l'itinérance se ferment une à une, dans un système brisé et saturé.»

