Féminicides - Gain solidaire: Le gouvernement s'engage à adopter une Loi Gabie Renaud, comme le réclame Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal se réjouit d'avoir réussi à convaincre le gouvernement de la CAQ de faire une Loi Gabie Renaud. Les élus de l'Assemblée nationale - y compris ceux de la CAQ - ont voté à l'unanimité en faveur d'une motion présentée par Québec solidaire demandant de déposer un projet de loi calquée sur le modèle de la Loi de Clare afin de prévenir de nouveaux féminicides.

Une telle loi, déjà existante en Angleterre et en Saskatchewan, permettrait aux femmes d'avoir accès aux antécédents judiciaires des hommes violents.

« Il est difficile pour les partis d'opposition d' influencer le gouvernement, alors je suis particulièrement fière d'avoir su convaincre la CAQ d'agir concrètement pour sauver des vies. Ça suffit de protéger les multirécidivistes au lieu de protéger les femmes. L'information c'est une source de pouvoir; je veux donner plus de pouvoir aux femmes. Elles et leurs proches ont le droit de savoir si leur conjoint a un passé violent, c'est une question de sécurité. Ça va permettre de sauver des vies! Je pense spécialement à Gabie Renaud et à sa famille. Cette victoire, je la partage avec vous. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes », a déclaré Mme Ghazal, lors d'une mêlée de presse à la sortie du salon Rouge, suite au vote unanime en faveur de la motion de QS.

En décembre 2025, Québec solidaire avait exigé que le gouvernement adopte une Loi Gabie Renaud , lors d'un point de presse avec Nancy Boucher, amie de Gabie Renaud et elle aussi ex-conjointe de Jonathan Blanchet.

En rappel, voici le texte de la motion:

« Que l'Assemblée nationale déplore les six féminicides survenus au Québec depuis le début de l'année 2026;

Qu'elle rappelle que plusieurs auteurs présumés de ces féminicides présentaient des antécédents de violence conjugale;

Qu'elle reconnaisse que la Loi de Clare, née au Royaume-Uni après un féminicide et qui permet la divulgation encadrée des antécédents violents d'un partenaire à des fins de prévention, constitue l'un des outils pouvant permettre de sauver des vies;

Qu'enfin l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de s'engager à déposer un projet de loi inspiré de la Loi de Clare afin de prévenir de nouveaux féminicides. »

