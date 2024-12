TAPEZ, PAYEZ, VOYAGEZ - Exo et l'ARTM lancent un projet pilote de paiement sans contact dans le secteur des Laurentides

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Exo et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sont fiers d'annoncer le lancement d'un projet pilote de paiement sans contact à bord de certaines lignes d'autobus. Réalisé en collaboration avec la Société de transport de Laval (STL) qui met à profit sa technologie et son expérience, le paiement par carte bancaire sera mis à l'essai dans le secteur des Laurentides, notamment à Saint-Jérôme.

Option de paiement simplifiée

L'objectif de ce projet pilote est de simplifier l'accès au transport en commun pour les clients en leur offrant une alternative pratique. Le paiement sans contact évite aux passagers de devoir acheter un titre à l'avance ou de disposer de la monnaie exacte. La clientèle d'exo a exprimé à de nombreuses reprises son intérêt pour cette option. Ainsi, la clientèle pourra utiliser, entre autres, les téléphones intelligents, les portefeuilles numériques et tout autre appareil supportant le paiement sans contact.

Correspondances optimisées pour les trajets en autobus

Les clients qui paient leur passage par carte de crédit ou de débit sans contact auront accès à une correspondance valide d'une durée de 120 minutes dans les autobus d'exo des lignes 9, 22, 24, 100, 101, 102, 103, 105 et 107 ainsi que dans les autobus de la STL.

Citations

« L'ARTM salue l'arrivée de cette nouvelle option de paiement à bord des bus d'exo qui offre plus de flexibilité aux usagers et qui facilite l'accès au transport collectif. Ce projet pilote s'inscrit dans le vaste chantier que mènent les partenaires de la région métropolitaine de Montréal pour actualiser l'ensemble du système billettique du transport collectif. Cette démarche de modernisation permettra de poursuivre les évolutions et d'élargir ces nouveaux modes de paiement à travers tout le réseau. Bravo aux équipes pour cette belle réalisation! », déclare Isabelle St-Louis, directrice, Partenariats d'affaires stratégiques à l'ARTM.

« Le constat que nous faisons à la STL est sans équivoque : le paiement sans contact est en croissance constante depuis son implantation. Depuis le début de l'année 2024, il représente près de 1 million de déplacements à Laval sur notre réseau d'autobus. Apprécié de la clientèle, le paiement par carte bancaire apporte un argument supplémentaire pour choisir le transport collectif et une solution de dépannage simple et rapide pour les déplacements non planifiés. Nous félicitons exo de faire le saut vers cette technologie qui saura profiter à ses usagers de la couronne nord», mentionne Christine Gauvreau, directrice exécutive - Expérience client de la Société de transport de Laval.

« Ce projet pilote répond aux attentes d'une population de plus en plus connectée, qui veut du transport collectif simple et accessible. C'est une étape de franchie dans la modernisation des services d'exo. Grâce à cette nouvelle option de paiement, nous souhaitons rendre le transport collectif encore plus pratique et attrayant pour toute la clientèle. Nous sommes heureux de le faire en collaboration avec la STL, qui détient déjà cette technologie à bord de ses autobus », souligne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive Mobilité, clients et partenaires chez exo.

À propos

ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée. Pour plus d'information : www.artm.quebec

STL

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

Exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Source et renseignements : ARTM, Simon Boiteau, Conseiller principal, Affaires publiques et communications, 514 506-5840, [email protected]; STL, Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, 450 903-2606, [email protected]; Exo, Moïse Alex Docteur, Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]